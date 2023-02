SG Schliersee/Miesbach 1b will sich in Ottobrunn vom Tabellenende absetzen

Sich einen Monat lang voll reinhängen, fordert SG-Trainer Mario Weiler von den Spielern. © MAx Kalup

Die SG Schliersee/Miesbach 1b kann beim ERSC Ottobrunn einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Landesliga machen.

Schliersee – Eine kleine Serie möchte die SG Schliersee/Miesbach 1b am Wochenende in der Landesliga-Abstiegsrunde starten. Zweimal sind die Renken im Einsatz, am heutigen Freitag um 20.15 Uhr beim ERSC Ottobrunn, am Sonntag steigt um 18 Uhr das Heimspiel gegen den EV Moosburg.

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Landkreis-Cracks in Bayreuth nach Verlängerung geschlagen geben. Nun müssen dringend Punkte her, um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Ottobrunn liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter den Schlierseern und Miesbachern. Entsprechend ist ein Sieg fast schon Pflicht. „Dieses Wochenende wären sechs Punkte optimal, um uns ein kleines Polster auf die letzten beiden Plätze aufzubauen. Wir haben genug geredet, jetzt müssen alle einen Monat lang Vollgas geben. Sämtliche Spieler sind im Training voll dabei und heiß auf die wichtige Phase“, berichtet SG-Trainer Mario Weiler.

Neben den Langzeitverletzten Sebastian Haug und Dominik Willibald muss er auf die Kranken Sebastian Seefeldt, Maximilian Merl und Luca Grasser verzichten. Hinter dem Einsatz von Yannick Dreier (angeschlagen) und Florian Weißenbacher (berufliche Gründe) steht noch ein Fragezeichen. Dafür steht Florian Zeller wieder zur Verfügung. Aus dem Bayernliga-Kader unterstützt Lukas Kögl die SG in Ottobrunn.

„Das wird mit unser wichtigstes Saisonspiel, weil wir weg von den beiden Playdown-Plätzen wollen. Es wird ein wegweisendes Match“, weiß Weiler. Die äußeren Bedingungen werden es beiden Teams nicht einfach machen. Im offenen Ottobrunner Stadion wird es bei den angekündigten Niederschlägen und starkem Wind nicht einfach zu spielen sein.

Die Hausherren haben sich vergangene Woche mit dem US-Amerikaner Casey Noyes verstärkt, der zuletzt in Spanien aktiv war. Zudem soll heute Abend noch ein erfahrener Bayernliga-Spieler erstmals für die Münchner Vorstädter auflaufen. „Wir schauen nur auf uns selbst und müssen in Ottobrunn unbedingt drei Punkte holen“, fordert Weiler. ts