SG Schliersee/Miesbach macht großen Schritt mit 6:2-Sieg

Der Kampf ums Halbfinale in der Eishockey-Bezirksliga

Der erste Schritt in Richtung Halbfinale ist getan. Im Heimspiel gegen den ERC Lechbruck gewann die SG Schliersee/Miesbach 1b verdient mit 6:2.

„Erleichtert bin ich, aber nicht zufrieden“, sagt der Trainer Marcus Polivka. „Wir haben zwar gewonnen, aber vor allem im zweiten Drittel haben wir uns saublöd angestellt.“

In der ersten Spielzeit bildeten die Hausherren die klar bessere Mannschaft. Schneller, spritziger und spielerisch stärker traten sie auf und ließen Lechbruck kaum in die Partie kommen. Lediglich in Kontersituationen kam leichter Druck vor das Schlierseer Tor, doch klare Chancen gab es nur auf der anderen Seite. Drei davon wurden verwertet, und so gingen die Teams mit einem 3:0-Zwischenstand in die Kabinen.

Nach der Drittelpause war plötzlich der Wurm drin. „Man fühlt sich mit einer 3:0-Führung sicher“, meint Polivka. Vielleicht schlichen sich auch bereits die ersten Gedanken an das zweite Spiel in Lechbruck ein. „Und ich habe einen taktischen Fehler gemacht“, sagt der SG-Trainer. „Ich habe die vierte Reihe spielen lassen, dann wurde es ungeordnet. Da können die Jungs nichts dafür.“

Der ERC kam allmählich ins Spiel, die Gastgeber wurden immer nervöser, und es mehrten sich „hausgemachte Fehler“ (Polivka). Zudem war beiden Mannschaften anzumerken, dass ihre Kräfte durch die laufintensive Partie zu schwinden begannen. Der ERC erzielte seinen ersten Treffer und hielt die Spannung für die dritte Spielzeit aufrecht.

In dieser fiel nach acht gespielten Minuten der zweite Anschlusstreffer. Die mitgereisten Fans wurden lauter, merkten, dass noch etwas gehen könnte. Doch die Spielgemeinschaft reagierte genau richtig: Nur eine Minute später spielte Fabian Spicker die Scheibe hinter der Torlinie zentral vor das Tor der Lechbrucker. Genau auf Lukas Pfeiffer, der sie im Netz versenkte. Die riesige Erleichterung war in der gesamten Mannschaft zu spüren.

„Die Stimmung und Körpersprache waren gleich ganz anders“, stellt Polivka fest. Und ab diesem Zeitpunkt ließ seine Mannschaft nichts mehr anbrennen und erhöhte noch auf 6:2. Ein verdienter Sieg, der unnötigerweise kurzzeitig auf der Kippe stand.

Bereits am Sonntag – also am darauf folgenden Tag – begegneten sich die beiden Mannschaften zum zweiten Mal. Diesmal setzte sich Lechbruck mit 4:3 durch. Damit kommt es zum Entscheidungsspiel am am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr. An der Motivation soll es nicht liegen, verspricht Polivka: „Wir wollen den Sack zu machen.“

Sofia Eham

SG Schliersee/Miesbach – ERC Lechbruck 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)

SG Schliersee/Miesbach 1b: Voit (Halmbacher) – Kirchberger, Haug, Weißenbacher, Guggenbichler, Landro, Empl, Mair, Lintner – Höck, Spicker, Eggert, Kupco, Weiler, Schweinsteiger, L. Pfeiffer, Sterba, Ziegler, Tippl.

Tore/Assists: 1:0 (4.) L. Pfeiffer (Spicker), 2:0 (8.) L. Pfeiffer (Schweinsteiger), 3:0 (18.) Lintner (Spicker, Höck), 3:1 (35.) Seitz (Lang, Wörle), 3:2 (49.) C. Pfeiffer, 4:2 (50.) L. Pfeiffer (Spicker, Höck), 5:2 (53.) Guggenbichler (Ziegler), 6:2 (56.) L. Pfeiffer (Spicker, Höck).