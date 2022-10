Shutout zum Saisonstart: SG Schliersee/Miesbach 1b startet mit Sieg in Landesliga

Bis Mitte des ersten Durchgangs hatten die Schlierseer und Miesbacher mehr von der Partie. Pro Drittel gelang den Renken ein Treffer zum Auftaktsieg gegen den SC Forst. © Stefan Schweihofer

Die SG Schliersee/Miesbach 1b startet mit einem 3:0-Sieg gegen den SC Forst in die neue Landesligasaison.

Schliersee/Miesbach – Der Saisonstart in der Landesliga B ist der SG Schliersee/Miesbach 1b gelungen. Die Renken feierten beim ersten Heimspiel der Spielzeit einen verdienten 3:0-Sieg gegen den SC Forst. Vor allem die starke Defensivarbeit war der Schlüssel zum Erfolg.

„Es war ein guter Auftakt, mit dem ich zufrieden bin. Vor allem in der Defensive haben wir das sehr gut gemacht, auch in Unterzahl. Wir sind eng und kompakt gestanden und haben die Schüsse von unserem Tor ferngehalten“, berichtete SG-Trainer Mario Weiler. Alles, was auf sein Tor durchkam, wurde zur sicheren Beute des überragenden SG-Keeper Markus Veicht, der somit gleich im ersten Saisonspiel einen Shutout feiern konnte, an dem aber auch seine Vordermänner ihren Anteil hatten.

Die Hausherren fanden gut ins Spiel und hatten bis zur Mitte des ersten Durchgangs mehr von der Partie. Dann allerdings gab es eine Vielzahl an Strafen auf beiden Seiten. „Teilweise waren diese berechtigt, teilweise etwas kleinlich. Auf jeden Fall konnten wir unsere Angriffe nicht mehr so aufziehen, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten“, berichtete Weiler. Tobias Eggert schoss die Renken nach sechs Minuten im Powerplay in Führung. Mit dem 1:0 ging es auch in die erste Pause.

Das zweite Drittel war eher zerfahren. Dennoch legte Florian Zeller das 2:0 nach. Im letzten Durchgang sorgte wiederum Eggert mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. „Wir hatten noch zwei Pfostenschüsse und hätten durchaus noch ein oder zwei Tore mehr machen können. Aber auch Forst hatte die eine oder andere Möglichkeit. Insgesamt ist das Ergebnis verdient“, resümierte Weiler und blickte voraus: „Nächstes Wochenende warten mit Burgau und Bad Aibling zwei schwere Kaliber auf uns.“ ts

SG Schliersee Miesbach 1b – SC Forst 3:0 (1:0/1:0/1:0)

SG 1b: Veicht (Jetter) - F. Empl, S. Empl, Zankl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Wölk, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (6.) Eggert (Ziegler) 5-4 PP, 2:0 (38.) Zeller, 3:0 (47.) Eggert (S. Empl, Wölk).

Strafen: SG 20 - SC 12.

Zuschauer: 29.