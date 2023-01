SG Schliersee/Miesbach 1b sichert sich drei Punkte in den letzten 40 Sekunden

Hannes Schorer erzielte den entscheidenden Treffer in Verl. Das Bild zeigt ihn im Spiel gegen Bad Aibling. © Max Kalup

Die SG Schliersee/Miesbach 1b gewinnt dank eines überragenden Schlussspurts mit 3:2 beim VER Selb.

Schliersee/Miesbach – Lange mussten die Cracks der SG Schliersee/Miesbach 1b beim Auswärtsspiel in Selb um die erhofften drei Punkte zittern. Eine Minute vor Ende des Spiels deutete wenig daraufhin, dass die Gäste überhaupt Zählbares mit nach Hause nahmen können. 2:1 für die Hausherren stand es da. Doch dann drehten die Renken die Partie mit zwei Treffern in den letzten 40 Sekunden in ein 3:2 und fuhren einem ganz wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga ein.

Die Gäste übernahmen trotz der gut vierstündigen Anreise sofort die Regie und machten Druck. Der SG eröffneten sich auch zahlreiche gute Chancen. Es fiel jedoch nur ein Treffer zum 1:0-Pausenstand, den Julia Zorn markierte. „Wir hatten das Spiel im Griff, haben aber nach der Führung nicht nachgelegt. Da hätte es auch schon 2:0 oder 3:0 stehen können. Dann schaut die Welt ganz anders aus“, berichtete SG-Trainer Mario Weiler.

So aber ging es mit einer dünnen Führung in den zweiten Durchgang, wo die Hausherren ihre Stärke in Überzahl zeigten. Die „sehr überzeugenden Schiedsrichter“ (Weiler) sprachen zweimal eine Strafe gegen die Renken aus und die Hausherren nutzten ihre Powerplay beide Male, um das Spiel in ein 2:1 zu drehen. In der zweiten Pause sammelten sich die Landkreis-Cracks noch einmal, schließlich wollten sie keineswegs mit leeren Händen ins Oberland zurückkehren. „Wir haben uns im letzten Drittel noch einmal zusammengerissen. Jeder hat alles gegeben. Wir haben gutes Forechecking gezeigt und am Ende alles nach vorne geschmissen“, sagte Weiler.

Weiler: Egal, wie der Sieg zustande gekommen ist

Der Ausgleich ließ aber lange auf sich warten. Gut eine Minute vor der Schlusssirene nahmen die Gäste Keeper Markus Veicht zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und Kapitän Florian Tippl traf 40 Sekunde vor dem Ende zum viel umjubelten Ausgleich. Doch damit nicht genug. Die Renken gewannen das Bully, Hannes Schorer fasste sich ein Herz und vollstreckte nur wenige Sekunden später zum 3:2-Endstand. „Am Ende ist es uns total egal, wie der Sieg zustande gekommen ist. Die Hauptsache ist, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Es gibt sicher noch die eine oder andere Sache zu verbessern, aber jetzt sind wir einfach nur froh über den Dreier“, resümierte ein erleichterter SG-Coach.

Im Klassement konnten sich die Renken zumindest vorerst um einen Platz verbessern und punktetechnisch ihren Vorsprung auf die beiden Playdown-Ränge halten, obwohl die direkte Konkurrenz punktete. ts

VER Selb – Schliersee/Miesbach 1b 2:3 (0:1/2:0/0:2)

SG 1b: Veicht (Jetter) - Empl, Zankl, Kögl, Mühlpointner, Merl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Kimmerl, Ziegler, Schorer.

Torfolge: 0:1 (12.) Zorn (Zeller, Mühlpointner), 1:1 (30.) Wenisch (Warkus, Bauer) 5-4 PP, 2:1 (37.) Tausend (Warkus, Wenisch), 5-4 PP, 2:2 (60.) Tippl, 2:3 (60.) Schorer.

Strafen: VER 18 - SG 8.

Zuschauer: 30.