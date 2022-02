Später Gegentreffer kostet SG 1b in Bad Aibling die Punkte

Teilen

Die Bank der SG Schliersee/Miesbach 1b mit Trainer Horst Forster (hinten). © THOMAS PLETTENBERG

Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat in Bad Aibling die erste Niederlage in der Abstiegsrunde der Landesliga 2 kassiert.

Schliersee/Miesbach – Ohne Punkte kehrte die SG Schliersee/ Miesbach 1b vom Derby beim EHC Bad Aibling zurück. Die Landkreis-Cracks, die mit zwei Punktgewinnen und vier Zählern aus den ersten beiden Partien in die Landesliga-Abstiegsrunde gestartet waren, mussten sich mit 3:4 geschlagen geben.

Die knapp 200 Zuschauer im Aiblinger Eisstadion bekamen ein gutes und spannendes Duell zweier Teams auf Augenhöhe zu sehen. Individuelle Fehler der Gäste führten dazu, dass sich die Hausherren knapp durchsetzen konnten. „Einsatz und Kampfgeist haben bei uns gestimmt, es war ein gutes Spiel, in dem es Hin und Her ging. Letztlich haben wir einen Punktgewinn selbst verspielt, weil wir vor den Gegentoren einige Fehler gemacht haben“, resümierte der Sportliche Leiter der Renken, Markus Voit.

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die durch einen Shorthander früh in Führung gingen. Nur eine Minute später war Florian Heiß aber in Überzahl mit dem Ausgleich zur Stelle. In der 17. Minute gelang Bad Aibling dann ein Doppelschlag. Durch zwei Treffer binnen elf Sekunden zogen die Gastgeber auf 3:1 davon. Doch Florian Zeller sorgte mit seinem ersten Tor für die Schlierseer und Miesbacher noch vor der ersten Pause für Hoffnung im Lager der Gäste.

SG 1b kassiert zu viele Strafen

Im zweiten Abschnitt rannten die Renken weiter an und wurden durch den Ausgleich von Yannick Dreier belohnt. Allerdings häuften sich im Schlussdrittel wieder die Strafzeiten bei der SG. Eines dieser Powerplays nutzten die Hausherren schließlich vier Minuten vor der Sirene zum Siegtreffer, sodass die Landkreis-Cracks mit leeren Händen auf die Heimreise gingen.

„Wir waren die meiste Zeit im Angriffsdrittel, haben aber zu wenig Zählbares daraus gemacht. Wir hätten die Punkte gerne mitgenommen, was auch verdient gewesen wäre“, sagte Voit. „Aber das Spiel müssen wir jetzt abhaken, wir haben noch fünf Spiele vor uns und können in der Abstiegsrunde jeden schlagen. Daher heißt es jetzt Mund abwischen und weitermachen.“ ts

EHC Bad Aibling – Schliersee/Miesbach 1b 4:3 (3:2/0:1/1:0)

SG 1b: Veicht (Grasser) - F. Empl, S. Empl, K. Zankl, Keck, M. Meineke, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Amann, Dreier, Heiß, Zeller, Tippl, Galler, Willibald, Pfeiffer, Ziegler, Stumböck.

Torfolge: 1:0 (5.) Meyer 4-5 SH, 1:1 (6.) Heiß (Amann, S. Empl) 5-4 PP, 2:1 (17.) Meyer, 3:1 (17.) Seidl, 3:2 (19.) Zeller (Eggert), 3:3 (35.) Dreier (Willibald, Galler), 4:3 (56.) Flach 5-4 PP.

Strafen: EHC 4 - SG 10.

Zuschauer: 193.