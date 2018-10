Standesgemäßer Start: SG Schliersee/Miesbach 1b schlägt EV Fürstenfeldbruck

Ladehemmung überwunden: Gegen den EV Fürstenfeldbruck (in Rot) zeigte die SG eine überzeugende Leistung.

Eishockey:Bezirksliga

von Thomas Spiesl schließen

Mit einem Sieg startete die Spielgemeinschaft TSV Schliersee/ TEV Miesbach 1b in die Bezirksliga-Saison. Vier Tore fielen gegen den EV Fürstenfeldbruck gleich im ersten Drittel.

Miesbach – Mit einem standesgemäßen Auftaktsieg ist die Spielgemeinschaft von TSV Schliersee und TEV Miesbach 1b in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Gastgeber setzten sich gegen den EV Fürstenfeldbruck mit 5:1 durch. Bereits nach 20 Minuten war die Begegnung entschieden, denn die SG schoss im ersten Drittel eine klare 4:0-Führung heraus.

Nichts war mehr zu spüren von der Abschlussschwäche, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Vorbereitung gezogen hatte. Die Hausherren präsentierten sich spielstark und hatten die Begegnung zu jedem Zeitpunkt im Griff. Auch die Neuzugänge zeigten sich bereits gut integriert und hatten ihren Anteil am ersten Erfolg der Saison.

Trainer Maximilian Arnold konnte drei Keeper und 17 Feldspieler aufbieten und somit drei Reihen agieren. Die Gäste hingegen waren mit nur 15 Cracks inklusive eines Torhüters angereist. So nahm die SG das Heft von Anfang an in die Hand, und Lukas Pfeiffer erzielte nach fünfeinhalb Minuten den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Seppi Ziegler, Tobias Eggert und erneut Pfeiffer legten noch im ersten Abschnitt nach.

Nach den Seitenwechsel schaltete die Spielgemeinschaft einen Gang zurück, sodass Fürstenfeldbruck zum Ehrentreffer kam, was auch daran lag, dass die Gastgeber immer mehr Strafzeiten kassierten. Im Schlussdrittel setzte Sebastian Höck den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand.

„Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen“, stellt der Sportliche Leiter der SG, Hans Eham, fest. „Es freut mich besonders, dass unsere Neuzugänge gleich alle gepunktet haben. Es war ein Pflichtsieg, aber wir haben gutes Eishockey gespielt.“ Jetzt wolle man den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen. „Dann sehen wir in zwei bis drei Wochen, wo wir stehen.“

SG Schliersee/Miesbach 1b – EV Fürstenfeldbruck 5:1 (4:0/0:1/1:0)

Tore: 1:0 (6.) Pfeiffer (Spicker, Guggenbichler), 2:0 (13.) Ziegler (Galler), 3:0 (15.) Eggert (Weiler, Schweinsteiger), 4:0 (20.) Pfeiffer (Guggenbichler, Willibald), 4:1 (32.) Bschorr (Ciotkowski), 5:1 (53.) Höck (Spicker).

Zuschauer: 25.

Strafen: SG 26 – EVF 16.