Verstärkung zum Saisonfinale: Renken erwartet Entscheidungsspiel gegen Forst

Teilen

Die Renken wollen im entscheidenden Spiel alles in die Waagschale werfen. © ger

Für die SG Schliersee/ Miesbach 1b steht am heutigen Freitagabend das entscheidende Spiel der Saison 2022/23 an.

Schliersee/Miesbach – Um 20 Uhr sind die Renken zum dritten Duell der Landesliga-Play-downs im Peißenberger Eisstadion zu Gast und treffen dort auf den SC Forst.

Wie berichtet hatten die Landkreis Cracks das erste Match zu Hause mit 0:1 nach Penaltyschießen verloren, dann aber die Serie mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung in Peißenberg ausgeglichen. Nun wird das dritte Match darüber entscheiden, wer auch in der nächsten Spielzeit in der Landesliga antreten darf und wer in die Bezirksliga absteigt.

Allerdings müssen die Renken heute Abend auf Hannes Schorer und Max Jetter verzichten, die beide verhindert sind. Zudem ist die Saison für Florian Zeller nach einem Außenbandriss gelaufen. Dafür gibt es Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader. Zum einen werden Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner im blau-gelben Trikot auflaufen, außerdem stellt sich Routinier Florian Feuerreiter kurzfristig zur Verfügung, der bereits vor der Saison auf die Wechselspieler-Liste aufgenommen wurde. Der letztjährige TEV-Kapitän musste aus beruflichen Gründen und wegen seines Umzugs nach Niederbayern heuer mit dem Eishockey pausieren, hielt sich aber selbst fit und half auch in der Vorrunde in der Bayernliga beim TEV aus. „Wir müssen den Ausfall von zwei Leistungsträgern kompensieren und da ist der Flo mit seiner Erfahrung wichtig für uns, gerade im Powerplay“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Somit stehen den Schlierseern und Miesbachern gegen den SC Forst drei komplette Blöcke, darunter auch endlich wieder sechs Verteidiger, zur Verfügung. Zuletzt mussten Kögl und Sebastian Empl stets Doppelschichten fahren. „Ich gehe davon aus, dass es wieder ein enges Spiel wird, das hat die Serie bereits gezeigt. Wir waren beim zweiten Spiel schon mit 0:2 hinten und mit einem Fuß in der Bezirksliga. Dann haben wir die Partie noch gedreht und gehen jetzt mit Selbstvertrauen in das letzte Spiel“, sagt Weiler weiter.

Wie schon in den ersten beiden Duell wird das erste Drittel wohl aus beidseitigem Abtasten bestehen, spätestens ab dem zweiten Durchgang wird es dann aber zur Sache gehen, spätestens wenn der erste Treffer fällt – auf welcher Seite auch immer. „Wir gehen voll konzentriert ins Spiel und haben in den vergangenen Jahren schon einige Schlachten gemeinsam geschlagen, sei es um den Auf- oder Abstieg. Natürlich sind die Spieler nervös, das sind wir auf der Bank auch und das ist auch ganz normal. Aber wir sind clever und abgebrüht genug, um das Spiel für uns zu entscheiden“, erklärt Weiler.

Klappt es heute mit einem Sieg in Peißenberg und damit mit dem Klassenerhalt, so werden die Landkreis-Cracks das Wochenende sicherlich nutzen, um den Ligaverbleib auch ausgiebig zu feiern. ts