Vom Tabellenende absetzen: Renken zum Derby in Bad Aibling

Einen Sieg feierte die SG Schliersee/Miesbach 1b (in Blau-Gelb) in beiden Vorrunden-Spielen gegen Bad Aibling. © Max Kalup (Archiv)

Die SG Schliersee/Miesbach 1b tritt in der Abstiegsrunde der Landesliga zum Derby beim EHC Bad Aibling an.

Schliersee/Miesbach – Das Derby beim EHC Bad Aibling ist für die SG Schliersee/Miesbach 1b immer etwas Besonderes. Am Sonntag um 18.45 Uhr treffen die beiden Lokalrivalen in der Kurstadt aufeinander. Es ist der dritte Vergleich in dieser Saison und zugleich der vermutlich wichtigste.

Im Rahmen der Vorrunde waren beide Duelle spannend, am Ende setzten sich zweimal die Landkreis-Cracks durch (4:3/4:2). Beide Teams sind gut in die Landesliga-Abstiegsrunde gestartet. Die Renken haben vier Punkte aus den ersten beiden Partien beim SC Forst und gegen den EV Bad Wörishofen eingefahren, Bad Aibling hat in seinem bislang einzigen Match beim SC Forst deutlich mit 7:2 gewonnen. Entsprechend kann sich der Sieger des Derbys von den letzten beiden Tabellenplätzen absetzen, die in die Playdowns müssen. Sofern diese in Anbetracht der Corona-Problematik überhaupt ausgetragen werden.

Forster warnt vor Kontrahenten

Im Lager der Schlierseer und Miesbacher war die Stimmung nach dem gelungenen Start während der Woche gut. Allerdings fallen weiterhin Maxi Haug (krank) und Hannes Schorer (Zahn-OP) aus, zudem steht hinter dem Einsatz von Kapitän Florian Tippl ein Fragezeichen, der beim Donnerstagstraining eine Scheibe ins Gesicht bekommen hatte. „Wir müssen die zwei Vorrunden-Siege aus dem Kopf bekommen. Das hat nichts mit einer Abstiegsrunde zu tun, Aibling hat sich in den letzten Wochen gefangen und die bisherigen Spiele haben beide in Miesbach stattgefunden“, sagt Trainer Horst Forster vor der Begegnung.

Allerdings fällt auch bei den Hausherren mit Markus Seiderer (Schlüsselbeinbruch) ein wichtiger Spieler aus, der vielen Eishockey-Fans in der Region noch aus seiner Zeit beim TEV Miesbach ein Begriff sein dürfte. „Das wird kein Spaziergang, wir müssen alles in die Waagschale werfen, wenn wir in Bad Aibling bestehen wollen. Wir sind froh über jeden Punkt, den wir auswärts holen. Wenn wir dann unsere Heimspiele gewinnen, sollten wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Forster.