Weilers Debüt glückt nicht: SG 1b verliert in Wörishofen

Teilen

Zu viele Strafen kassierte die SG Schliersee/Miesbach 1b. (Archivbild) © MK

Das Debüt von Mario Weiler als Trainer der SG Schliersee/Miesbach 1b ist missglückt. In Bad Wörishofen verloren die Renken mit 4:8.

Schliersee/Miesbach – Im ersten Spiel unter der Leitung von Mario Weiler als Chef-Coach musste sich die SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga-Abstiegsrunde beim EV Bad Wörishofen mit 4:8 geschlagen geben. „Meinen Einstand als Trainer habe ich mir anders gewünscht, aber das Ergebnis darf so auch nicht zustande kommen“, sagte Weiler, der das Amt, wie berichtet, von Horst Forster übernommen hatte.

Die Landkreis-Cracks waren mit einem gut besetzten Kader nach Bad Wörishofen gereist, das erste Drittel war ausgeglichen. Die Hausherren gingen früh in Überzahl in Front, Kapitän Florian Tippl glich aus, doch Bad Wörishofen traf noch vor der ersten Pause im Powerplay zum 2:1. Das zweite Drittel begann gar nicht nach Wunsch der Gäste. Eine doppelte Strafe gegen die Renken nutzte Bad Wörishofen zu zwei Treffern und zog auf 4:1 davon. Dominik Willibald brachte die Spielgemeinschaft auf 2:4 heran, doch Bad Wörishofen traf bis zur Pause noch zwei weitere Male zum 6:2.

Viele Gegentreffer in Unterzahl

Die Schlierseer und Miesbacher gaben sich noch nicht geschlagen und versuchten, noch einmal heranzukommen. Chancen gab es dafür über 60 Minuten mehr als genug, es fehlte jedoch an der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. „Die Schiedsrichter hatten nicht ihren besten Tag erwischt, denn eigentlich war es kein unfaires Spiel. Wir haben die Gegentreffer in Unterzahl kassiert und noch zwei Eier gefangen“, berichtete Weiler.

Im letzten Drittel musste auch noch Keeper Markus Veicht, der zuvor in eine Kollision verwickelt war, mit Kopfschmerzen vom Eis. Für ihn kam Luca Grasser, der seine Sache gut machte. Das Spiel selbst konnten die Landkreis-Cracks aber trotz der guten Moral und der Treffer von Tippl und Thomas Amann nicht mehr drehen. Am Ende siegten die Hausherren mit 8:4. „Wir haben noch alles in der Hand, jetzt waren drei Heimspiele auf uns. Die Mannschaft unterstützt mich super. Der Wille und der Kampf haben zu jedem Zeitpunkt gestimmt, das große Manko waren das Unterzahlspiel, das Stellungsspiel und die Chancenverwertung. Daran werden wir unter der Woche im Training arbeiten“, sagte Weiler.

Bereits am Freitag beim Heimspiel gegen den EHC Bad Aibling will die SG 1b wieder Zählbares einfahren – und Weiler den ersten Erfolg bescheren. ts

EV Bad Wörishofen – SG Schliersee/Miesbach 1b 8:4 (2:1/4:1/2:2)

SG 1b: Veicht (41. Grasser) - F. Empl, S. Empl, K. Zankl, Keck, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Amann, Dreier, Zeller, Tippl, Galler, Willibald, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (1.) Münch (Horky, Telesz), 1:1 (13.) Tippl (Ziegler), 2:1 (16.) Horky (Münch, Walther) 5-3 PP, 3:1 (21.) Telesz (Münch, Schönberger) 5-4 PP, 4:1 (22.) Telesz (Münch, Egger) 5-4 PP, 4:2 (28.) Willibald (Dreier), 5:2 (31.) Schmidt (Seitz), 6:2 (31.) Staib (Schönberger, Barnes), 6:3 (41.) Tippl (Weißenbacher), 7:3 (50.) Horky, 8:3 (57.) Horky (Telesz, Münch) 5-4 PP, 8:4 (58.) Amann.

Strafen: EV 10 - SG 16.

Zuschauer: 58.