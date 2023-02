Eishockey kompakt: Auf die Wanderers warten zwei Endspiele - EVF zwei Mal gegen Lechbruck

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Jetzt zählt’s: Im vierten Duell mit Haßfurt wollen die Wanderers (in Schwarz) endlich gewinnen. © Peter Weber

Während die Wanderers die entscheidenden Spiele im Kampf um den Aufstieg haben, kann der EV Fürstenfeldbruck die Saison entspannt zu Ende bringen.

Germering/Fürstenfeldbruck – Die Germeringer haben mit Reichersbeuern und Haßfurt zwei echte Brocken vor der Brust. Der EVF muss zwei Mal gegen den ERC Lechbruck ran.

Wanderers: Entscheidung um die Aufstiegs-Play-Offs steht an

Der Showdown für den Einzug in die Play-Offs beginnt. Fünf Teams streiten sich in der Meisterrunde darum, welche drei hinter dem bereits als Tabellenerstem feststehenden EV Dingolfing um den Bayernligaaufstieg mitspielen dürfen. Mittendrin sind die Wanderers. Oder besser gesagt – ein wenig hintendran. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende sind die Germeringer erst einmal aus den ersten Vier herausgerutscht.

Doch in den beiden Heimspielen am Freitag um 20 Uhr gegen den SC Reichersbeuern sowie am Sonntag um 17.45 Uhr gegen den ESC Haßfurt können die Wanderers noch aus eigener Kraft in die Play-Offs einziehen. Beides sind direkte Konkurrenten. „Wir werden wohl aus den letzten drei Partien sieben Punkte brauchen“, hatte Sprecher Florian Hutterer bereits unmittelbar nach der Schlusssirene gegen Dingolfing mit dem Rechnen begonnen.

Zwischen dem Zweiten aus Reichersbeuern und den sechstplatzierten Sonthofenern liegen fünf Punkte. Da hat jeder noch die Chance zum Weiterkommen. Rechnerisch kann aber jeden auch noch das Ausscheiden treffen. Um das zu vermeiden, sollten die Germeringer Eishockeycracks zunächst gegen Reichersbeuern an die Form des Hinspiels anknüpfen. Das gewann man mit 6:3. „Es war eine unterhaltsame, intensive und lange Zeit spannende Partie“, erinnert sich Hutterer. Da kommt also ein echter Brocken auf die Germeringer zu. Der SCR ist kombinationssicher und eine seit Jahren gut eingespielte Mannschaft.

Weniger positiv sind dagegen die Erinnerungen der Wanderers an die Haßfurter – zumindest was die aktuelle Saison betrifft. 5:7 und 1:8 verloren sie in der Vorrunde. In der Aufstiegsrunde unterlag man mit 3:6. Da kann man schon von einem Angstgegner sprechen. Ein Mittel, um dem zu begegnen hat Hutterer: „Disziplin im Zweikampfverhalten und Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.“ Schönspielerei, Scheibenbesitz und Spielkontrolle seien zwar nett, aber nicht unbedingt entscheidend. Der Tick mehr Biss sei wichtig, so Hutterer. „Dann klappt’s auch gegen Haßfurt und mit den Play-Offs. Das Potenzial dazu haben wir auf alle Fälle.“

Für Tabellenplatz eins braucht der EVF mindestens zwei Siege

Mit dem Spiel am Freitagabend gegen den ERC Lechbruck (Anstoß 19.15 Uhr) fällt der Vorhang daheim für den EV Fürstenfeldbruck für diese Saison. Dann steht nur noch das Rückspiel zwei Tage später im offenen Lechparkstadion beim Tabellenvierten (Beginn 17 Uhr) auf dem Plan.



Nur wenn die Brucker aus beiden Spielen sechs Punkte holen und Verfolger Pfronten, das noch vier Spiele vor sich hat, einmal patzt, schafft die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha auch das ausgegebene Ziel, die Play-down-Runde als Tabellenführer zu beenden. Aber im Grunde genommen können beide Mannschaften am Wochenende befreit aufspielen. Denn so viel steht schon fest: Sowohl Lechbruck als auch die Kreisstädter spielen in der neuen Saison wieder in der Landesliga. Beide haben den Klassenerhalt schon längst in trockenen Tüchern, da nur die beiden Tabellenletzten der Abstiegsrunde unter sich den einen Absteiger ausspielen.



„Wir wollen uns mit einer guten Leistung von unseren Anhängern verabschieden“, verspricht aber EVF-Vize Manuel Vilgertshofer. Er setzt darauf, dass die Spieler noch einmal alles geben werden. „Ich hoffe, dass unsere treuen Fans auch noch einmal ins Stadion kommen und die Mannschaft anfeuern.“ Auch die Gäste kommen mit dem Bus, in dem auch eine Mitfahrgelegenheit für ERC-Anhänger angeboten wird. „Da wollen wir schon dagegen halten“, meinte Vilgertshofer.



Für Verteidiger Jakob Rothleitner und Stürmer Marc Stroscher ist die Saison bereits vorzeitig zu Ende. Rothleitner hat sich eine Fuß- und Stroscher eine Schulterverletzung zugezogen, beide sind zum Zuschauen verurteilt. In einer Drittelpause wird der U11-Nachwuchs des EVF zum Abschluss in einem kurzen Einlagespiel zeigen, was er drauf hat. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)