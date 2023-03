Er möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen: Wanderers-Trainer hört nach einer Saison auf

Von: Hans Kürzl

Nach einer Saison beendet Trainer Florian Winhart sein Engagement bei den Wanderers Germering. © Peter Weber

Die Wanderers Germering müssen auf die Suche nach einem neuen Trainer gehen. Coach Florian Winhart wird sein Engagement auf eigenen Wunsch beenden.

Germering – Der Sportliche Leiter Markus Wiesheu erklärte, dass für die Entscheidung Winharts ausschließlich familiäre Gründe ausschlaggebend gewesen seien: „Jeder bei uns versteht, dass er sich neben seinem Beruf mehr seiner Familie widmen möchte.“ Winhart hat zwei kleine Kinder. Bereits zu Saisonbeginn hatte es seitens der Germeringer einiges an Überredungskunst erfordert, den jetzt 34-Jährigen von einem Engagement an der Wanderers-Bande zu überzeugen.

Von dort aus prägte Winhart ein aktives Eishockey mit viel Pressing. Wanderers-Sprecher Hutterer beschreibt das so: „Er wollte nie die abwartende Mannschaft sein, sondern eine, die das Spiel bestimmt, die und mit viel Zug zum Tor nach vorne spielt.“ Man habe in Winhart einen ehrgeizigen Übungsleiter gehabt, der die Arbeit mit jungen entwicklungsfähigen Spielern gewohnt war. Gleichzeitig habe der Coach stets die nötige Ruhe in seinem Auftreten an den Tag gelegt. Damit führte Winhart die Wanderers zumindest sicher in die Aufstiegsrunde. Den Einzug in die Play-Offs verpassten die Germeringer aber.

Man sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger, berichtet der Sportliche Leiter Wiesheu von ersten losen Kontakten. „Es sollte von der Spielphilosophie ein möglichst nahtloser Übergang sein.“ Der neue Coach wird wohl einen eingespielten Kader vorfinden. Es seien keine großen Änderungen zu erwarten, so Wiesheu. (Hans Kürzl)