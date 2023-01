Eishockey kompakt: Doppelter Härtetest für die Wanderers - EVF hofft peilt baldigen Klassenerhalt an

Zwar stehen zwei Siege aus den ersten beiden Partien zu Buche (hier gegen Waldkirchen). Allerdings starteten die Wanderers (in Schwarz) beide Male unkonzentriert in das Spiel.

Landesliga

Von Dieter Metzler schließen

Hans Kürzl schließen

Sowohl für die Wanderers Germering als auch für den EV Fürstenfeldbruck steht ein Doppelspieltag in den Auf- und Abstiegsrunden der Landesliga an.

Landkreis – Die Wanderers Germering fahren am Wochenende nach Sonthofen und Reichersbeuern. Der EV Fürstenfeldbruck empfängt zunächst Bad Aibling und muss dann zum Auswärtsspiel bei der SG Schliersee/Miesbach 1b.

Zwei schwierige Auswärtsfahrten für die Wanderers Germering

Nach dem Doppelerfolg zum Start der Aufstiegsrunde warten auf die Wanderers Germering nun zwei anspruchsvolle Auswärtsaufgaben. Am Freitag beginnt die Partie beim ERC Sonthofen um 20 Uhr, am Sonntag beim SC Reichersbeuern geht es um 17 Uhr los. „Das ist ein sehr toughes Programm“, sagt Wanderers-Sprecher Florian Hutterer.

Die Sonthofener waren der Spitzenreiter der zweiten Vorrundengruppe – und das als Neuling. Offiziell ist man beim Team aus dem Oberallgäu froh, den Klassenerhalt bereits vorzeitig gesichert zu haben. Allerdings hat sich der ERC durch die Art, wie er durch die Vorrunde marschiert ist, auch in eine Favoritenrolle gespielt.

Dadurch ist nun sogar eine Rückkehr in die Bayernliga möglich, in der man noch vor gut neun Jahren gemeinsam mit den Wanderers vertreten war. Die Sonthofener – zwischenzeitlich für sechs Jahre sogar in der Oberliga – mussten aber nach einem Insolvenzantrag zurück in die Bezirksliga.

An der Tür zur Bayernliga hat auch der SC Reichersbeuern in der vergangenen Saison geklopft. Als Landesligameister verzichtete man allerdings auf den Aufstieg. Ganz hat man diesen Schwung nicht in die laufende Saison mitnehmen können. Eine solide Runde mit zehn Siegen und sechs Niederlagen reichte aber trotzdem aus, um sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. In die ist der SC mit sechs Punkten genauso perfekt gestartet wie die Wanderers.

Die wissen ihrerseits das Zustandekommen der beiden Siege gegen Waldkirchen und Trostberg einzuordnen. „Natürlich sind wir glücklich und erleichtert über diese Zwischenbilanz“, so Hutterer. Über die Art, wie diese Spiele phasenweise gelaufen seien, habe man aber intern gesprochen. „Es kann nicht sein, dass wir immer erst zwei oder drei Tore in Rückstand liegen müssen, bis wir aufdrehen“, mahnt der Wanderers-Sprecher. In allzu große Euphorie werde man jedenfalls nicht verfallen.

Brucker wollen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Abergläubisch ist man beim EV Fürstenfeldbruck nicht, wenn am Abend des Freitags, des 13., der zweite Spieltag der Play-down-Runde gegen den EHC Bad Aibling im Brucker Eisstadion angepfiffen wird. Nach dem souveränen 7:1-Sieg am Drei-Königstag über den EV Pfronten wollen die Brucker ihre Heimstärke auch gegen die Gäste aus Bad Aibling (19.15 Uhr) ausspielen und ihre Tabellenführung gegen den Tabellendritten verteidigen.



Erstmals in der Abstiegsrunde muss die Mannschaft von Trainer Roman Mucha an diesem Wochenende auch auswärts ran. Am Sonntag (Beginn 18 Uhr) stehen die Kufencracks beim Tabellenachten, der SG Schliersee/Miesbach 1b, in Miesbach auf dem Eis.



„Mit zwei Siegen am Wochenende würden wir einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen“, sagt EVF-Vize Manuel Vilgertshofer. Mit den beiden Gegnern treffe man auf alte Bekannte aus den vergangenen Jahren. „Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und nur, weil wir Tabellenführer sind, glauben, die ganze Sache wird ein Selbstläufer“, warnt Vilgertshofer. „Wir müssen die Konzentration hoch halten. Wir werden auf jeden Fall die Gegner ernst nehmen, dafür wird Trainer Roman Mucha schon sorgen.“



Inwieweit Spieler der U20 im Kader stehen und zum Einsatz kommen, erfolgt in Absprache zwischen Mucha und dem Trainer des Brucker Nachwuchsteams, Maximilian Helling. „Die U20 ist ungeschlagen und hat noch die Chance, in der Landesliga bayerischer Meister zu werden“, so Vilgertshofer. Dieser Chance möchte man sie nicht berauben, indem sich womöglich Spieler bei einem Einsatz in der ersten Mannschaft verletzen. Am Sonntag steht für den Brucker Nachwuchs beim ESV Holzkirchen (16 Uhr) eine wichtige Auswärtsbegegnung an. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)