Eishockey kompakt: Der EVF hofft gegen Germering auf volle Derby-Ränge

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Das Derby-Hinspiel in Germering haben die Wanderers (r.) klar gewonnen. © Peter Weber

Gestärkt durch zuletzt vier Siege in Serie fiebert der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend dem Derby gegen die Wanderers aus Germering entgegen.

Fürstenfeldbruck/Germering – Einlass zum Spiel in der Brucker Freiluftarena ist ab 17.45 Uhr, Spielbeginn 19.15 Uhr. „Wir wollen ein richtiges Event steigen lassen und hoffen natürlich auf ein volles Stadion,“ sagt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer. Die ersten 100 Besucher des Brucker Stadions haben freien Eintritt, weil ein Sponsor des EVF den Eintrittskartenpreis übernimmt. Im 66. Jahr seines Bestehens schenkt der Verein zudem 66 Freibiere aus. Bevor dann Löwen-Kicker Philipp Steinhart das Derby eröffnet, laufen die Mannschaften durch ein schmuckes Spalier, gebildet von den Eisprinzessinnen des ERCF, aufs Eis.

Auch in den beiden Drittelpausen wird den Zuschauern Unterhaltung geboten. So werden die ERCF-Eisprinzessinnen die Zuschauer mit einer Kür die erste Drittelpause verkürzen. Und in der zweiten Pause findet ein „Lucky Puck“- Schießen von der Mittellinie statt, wobei sich der Sieger über ein Steinhart-Trikot freuen darf. Und last but not least kann sich der Besucher über den Jackpot freuen, der zu Beginn des Spiels das Ergebnis richtig getippt hat.

„Wenn die Mannschaft die Leistung wie gegen den Tabellenführer aus Haßfurt nochmals abrufen kann, dann bin ich überzeugt, dass die Brucker gewinnen. Ich tippe mal auf ein 4:1“, hofft EVF-Stadionsprecher Thomas Salzmann auf einen weiteren Sieg der Brucker.

Wanderers Germering sind zwei Mal im Einsatz

Bei den Wanderers geht man mit einer Mischung aus Respekt und Motivation ins Derby. Denn die Germeringer Eishockeycracks können bereits in ihrem viertletzten Vorrundenspiel mit einem Sieg den Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt machen. „Aber es wird ein echter Härtetest“, sieht Sprecher Florian Hutterer schwere 60 Spielminuten auf die Wanderers zukommen. „Und das liegt nicht nur daran, dass das ein Derby ist“, betont er noch.

Denn drei Niederlagen am Stück wie zuletzt, das waren die Wanderers nicht mehr gewohnt, das nagt. Umso mehr kam ihnen entgegen, dass für sie das letzte Wochenende spielfrei waren. Gelegenheit, um vor allem das 1:8-Debakel in Haßfurt zu anlysieren. Gelegenheit genauso, die Erkältungswelle im Team von Coach Florian Winhart abklingen zu lassen. Dennoch melden die Wanderers acht Ausfälle. So mussten zwei U20-Spieler nachgemeldet werden, um zumindest auf dem Papier mit drei kompletten Reihen antreten zu können.

„Wir werden am Freitag jede neue Energie und Motivation gut gebrauchen können“, ahnt Hutterer. Nicht nur, weil man durch den Brucker Sieg gegen Haßfurt aufmerksam zur Kenntnis genommen hat, „was der Lokalrivale an guten Tagen leisten kann“. Auch der „Winter-Classic auf Freilufteis“, wie Hutterer die Partie ebenfalls nennt, macht die Aufgabe für die Wanderers nicht einfacher. Doch in dieser Beziehung können die Germeringer gleich in Übung bleiben: Das Sonntagsspiel beim ESV Vilshofen findet ebenfalls unter freiem Himmel statt. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)