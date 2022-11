Eishockey-Vorschau: Wanderers Germering und EV Fürstenfeldbruck wollen Wiedergutmachung

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

An den guten Start seiner Heimspielserie – hier gegen Bayreuth – will der EVF wieder anknüpfen. © Dieter Metzler

Der EV Fürstenfeldbruck empfängt den Letzten Vilshofen. Bei den Wanderers Germering ist der ESV Waldkirchen zu Gast im Polariom.

Landkreis - Das hat in dieser Saison Seltenheitswert: Sowohl die Wanderers Germering als auch der EV Fürstenfeldbruck gehen jeweils mit einer Niederlage im Rücken in ihre Freitagspartie.

Gegen den Letzten soll die Negativserie des EVF enden

Nach den drei zuletzt erlittenen Heim-Niederlagen dürfte der Zug in Richtung Zwischenrunde für den EV Fürstenfeldbruck wohl endgültig abgefahren sein. Nur noch rein theoretisch besteht die Chance, dass die Mannschaft von Trainer Roman Mucha das gesteckte Saisonziel, den vierten Tabellenplatz, schafft. An diesem Wochenende haben die Amperstädter nur eine Begegnung zu absolvieren: Am Freitagabend empfangen sie um 19.15 Uhr den Tabellenletzten ESC Vilshofen.

Ganz will EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer das Ziel von den Playoffs nicht aufgeben. „Es sind noch viele Punkte zu vergeben.“ Sieben Spiele haben die Brucker in der Vorrunde noch zu bestreiten, elf haben sie schon hinter sich mit drei Siegen und acht Niederlagen. „Der Abstand zu Platz vier beträgt sieben Punkte. Wir schauen jetzt nur noch von Spiel zu Spiel und wollen dabei so viele Punkte wie möglich schaffen. Dann schauen wir am Ende, ob es reicht oder ob wir unsere Kräfte für die Abstiegsrunde sammeln müssen“, so Vilgertshofer. Klar ist aber auch: „Natürlich ist am Freitagabend ein Sieg Pflicht.“

Die Freitagspartie ist aber nicht das Einzige, was an diesem Wochenende auf dem Brucker Terminplan steht. Am Samstag besuchen einmal mehr die beiden Eishockey-Legenden Erich Kühnhackl und Erich Weishaupt, den EVF. Bereits 2017 und 2020 waren die beiden ehemaligen Nationalspieler vor Ort und haben die Nachwuchsarbeit des Brucker Vereins ausgezeichnet. Sein Kommen hat auch der Obmann des Bayerischen Eissportverbandes (BEV) Frank Butt angekündigt.

Vor dem Derby der U20 gegen die Wanderers aus Germering (Beginn 17 Uhr) überreichen sie im Namen der „Erich Kühnhackl Stiftung“ dem EVF einen Scheck zur weiteren Förderung des Eishockey-Nachwuchses. Im Gegenzug überreicht die Mannschaft der Stiftung als Dank ein Trikot mit allen Unterschriften der Nachwuchs-Eishackler.

Wanderers Germering müssen Ex-Profi stoppen

Zum letzten Heimspiel der Vorrunde bitten die Wanderers am heutigen Freitag um 20 Uhr ins Polariom. Mit dem ESV Waldkirchen kommt auf die Mannschaft von Trainer Florian Winhart insofern eine harte Nuss zu, als die Niederbayern an der Schnittstelle von Auf- und Abstiegsrunde platziert sind. Wanderers-Sprecher Florian Hutterer sieht den Kontrahenten aus dem Bayerischen Wald ebenfalls in der oberen Runde: „Vom Leistungsvermögen ihres Kaders her gehört Waldkirchen auf jeden Fall zu den Aufstiegskandidaten.“



Im ersten Spiel waren die Germeringer zwar zu einem 8:5-Erfolg gekommen. Doch der war dadurch begünstigt, dass die Waldkirchener nur nur mit elf Feldspielern aufgelaufen waren. Nun aber werden die Wanderers sogar auf einen Spieler treffen, der ein paar Partien in der US-Profiliga NHL absolvierte und auch in Deutschlands höchster Spielklasse Erfahrung gesammelt hat. So ist der kanadische Angreifer der Nathan Robinson das wohl bekannteste Gesicht der Waldkirchener und mit 40 Jahren ein Eishockey-Veteran.



Eine Schwäche beim Gegner haben die Wanderers trotzdem ausgemacht: „Sie sind in der Abwehr anfällig, kassieren viele Gegentreffer“, sagt Hutterer. Allerdings schwächelten da zuletzt auch die Wanderers, was die sieben Haßfurter Tore vom vergangenen Sonntag belegen. Daran müsse man arbeiten, heißt es im Germeringer Lager. „Für beide Teams wird es beim zweiten Aufeinandertreffen darum gehen, besser und konsequenter zu verteidigen.“ Trotzdem freut sich Hutterer auf ein spannendes Spiel. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)