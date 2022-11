Eishockey Landesliga kompakt: Nervenkrimi bei Brucks Heimpremiere - Wanderers siegen zweistellig

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Eine Stütze seines Teams war EVF-Keeper Valentin Mohr (r.). Er hielt seinen Kasten lange sauber. © Dieter Metzler

In Fürstenfeldbruck mussten die Heim-Fans nach komfortabler Führung noch bangen. Bei den Wanderers wurde es dagegen deutlich.

Landkreis – Erfolgreiches Freitagabend für die beiden Landkreis-Teams in der Eishockey-Landesliga. Sowohl der EV Fürstenfeldbruck als auch die Wanderers Germering gewannen ihre Heimspiele.

EV Fürstenfeldbruck zittert sich zum ersten Heimerfolg

Beginnt jetzt die Aufholjagd des EV Fürstenfeldbruck? Nach sechs Auswärtsspielen feierten die Brucker Landesligisten am Freitagabend mit einem 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)-Sieg über den EHC Bayreuth eine gelungene Heimspielpremiere. Nach einem souveränen Start mit einer 3:0 und 4:1-Führung wurde die Begegnung im Schlussdrittel aber dann doch noch zu einer Zitterpartie, als die Kräfte bei den Bruckern sichtlich nachließen.

Vor der enttäuschenden Zuschauerkulisse von gerade einmal 75 Zuschauern legte die Mannschaft von EVF-Trainer Roman Mucha los wie die Feuerwehr. Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da schlug es erstmals hinter dem Gäste-Goalie ein. Kresimir Schildhabel erzielte auf Zuspiel von Benedikt Pfeil das 1:0 für de Brucker. Für die Stimmung sorgten aber vor allem die rund 25 Gäste-Fans. Trotz des Rückstands feuerten sie ihr Team lautstark an. Zum Anstoß hatten sie auch noch Bengalos gezündet, sodass sich Rauchschwaden über die Eisfläche legten.

Vielleicht davon benebelt, kam Bayreuth aber auf dem Eis überhaupt nicht zurecht. Das Mucha-Team nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte durch Kevin Melcher auf 2:0 (9.). Mit dieser Führung ging es in die erste Drittelpause. Als kurz nach dem Wiederanpfiff Mathias Jeske das 3:0 (21.) erzielte, schienen die Brucker dem zweiten Saisonsieg entgegenzusteuern, zumal Brucks Goalie Valentin Mohr alle Schüsse, die auf sein Tor kamen, entschärfte.

Doch Bayreuth erhöhte das Tempo. Die Kreisstädter ließen Chancen sträflich liegen, der 1:3-Anschlusstreffer durch Stephan Trolda war folgerichtig. Zwar erhöhte Jeske erneut auf 4:1. Doch nach einem verwandelten Penalty von Yannis Steffens zum 4:2 entwickelte sich das Spiel im Schlussdrittel zu einer wahren Zitterpartie. Zwei Minuten vor dem Ende gelang Bayreuth das 4:3 durch Jean-Maurice Meixner, das der EVF aber noch ins Ziel rettete.

Wanderers Germering: Fanwunsch nach zweistelligem Sieg auf den Punkt erfüllt

Die Wanderers bleiben Herr im heimischen Polariom und dort weiter ungeschlagen. Daran konnte auch der ERSC Ottobrunn nichts ändern. Am Ende stand ein 10:4 (4:1, 2:1, 4:2) der Trupppe von Coach Florian Winhart auf der Anzeigentafel. Das zweistellige Ergebnis machten insgesamt sieben Torschützen möglich. Am erfolgreichsten waren Michael Fischer mit drei und Nico Rossi mit zwei Treffern. Den Rest der Beute teilten Michael Dorfner, Mathias Götz, Stefan Sohr, Dennis Sturm und Manuel Winkler unter sich auf.

Vor Ottobrunns Tor spielte sich das Geschehen die meiste Zeit ab. © Peter Weber

Bereits nach acht Minuten hatten die Gastgeber mit einer 3:0-Führung den Kurs für den Rest der Partie gesetzt. „Eine gute und konzentrierte Anfangsphase“, sah Wanderers-Sprecher Florian Hutterer. Auch im weiteren Verlauf der Partie wurde der Bezirksliga-Aufsteiger auf Abstand gehalten. Allerdings schlichen sich an der einen oder anderen Stelle ein paar Nachlässigkeiten ein. Das ließ die Gäste in jedem Drittel zu Treffern kommen. „Eine phasenweise mangelnde Konzentration in der Rückwärtsbewegung hat ein deutlicheres Ergebnis verhindert“, so Hutterer. Mehr als Ergebniskosmetik waren die Ottobrunner Treffer aber zu keinem Zeitpunkt.

Allzu kritisch musste man mit den Wanderers angesichts des Leistungsunterschiedes zum Kontrahenten jedoch nicht umgehen. Stets wussten sie zuzulegen, wenn sie von den Ottobrunner Gästen ein wenig gekitzelt wurden. Mit dem 7:2 zu Beginn des Schlussdrittels war dann sogar der Ehrgeiz geweckt auf ein zweistelliges Ergebnis hin zu marschieren – zumindest bei den etwa 250 Fans, die mit jedem Tor mehr und mehr in Laune kamen. Letztendlich war es Sohr, der den Zuschauern nach 57 Minuten den Wunsch erfüllte, begleitet von lautstarkem Jubel. Die nächste Aufgabe am 13. November wird kniffliger. Da geht es zum ESV Waldkirchen, ein Kandidat für die Aufstiegsrunde. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)