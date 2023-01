Eishockey kompakt: Liga-Schlusslicht ist die letzte Hürde für den EVF - Familientag bei den Wanderers

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Teilen

Auf dem Weg zum Landesliga-Verbleib? © Dieter Metzler

Jeweils zwei Mal im Einsatz sind der EV Fürstenfeldbruck und die Wanderers Germering am Wochenende. Der EVF könnte den Klassenerhalt fix machen.

Fürstenfeldbruck/Germering – Für die Brucker stehen Fahrten zum SC Forst nach Peißenberg und zum EHC Bad Aibling an. Die Wanderers Germering müssen zunächst nach Trostberg. Am Sonntag zum Familientag empfangen sie dann den ERC Sonthofen.

Doppelter Auswärtsspieltag für den EV Fürstenfeldbruck

Wenn die Brucker Eishackler aus den beiden Auswärtsbegegnungen am Freitagabend in Peißenberg gegen den SC Forst (Beginn 20 Uhr) und am Sonntag in Bad Aibling (Beginn 18.45 Uhr) drei der möglichen sechs Punkte einheimsen, sind sie durch. Das bedeutet, sie spielen auch in der kommenden Saison in der Landesliga und können ohne Druck in die restlichen fünf Begegnungen gehen.

„Ich bin stolz auf das Team, dass es trotz des komfortablen Vorsprungs und der teilweisen Umstellungen in der Mannschaft, den Willen und die Moral zeigt, auch weiterhin jedes Spiel gewinnen zu wollen“, sagt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer. „Die Jungs sind stets mit Feuereifer dabei.“ Man spüre, dass sie die Runde mit dem ersten Tabellenplatz abschließen wollen. „Wir haben den Ehrgeiz und wollen unsere Erfolgsserie nicht abreißen lassen“, hofft Vilgertshofer auf ein weiteres Sechs-Punkte-Wochenende.

Den Sonntagsgegner EHC Bad Aibling, den die Brucker erst vor einer Woche mit 5:2 besiegten, schätzt der EVF-Vize dabei stärker ein, als Freitags-Gastgeber, den Tabellenletzten SC Forst. „Das Spiel gegen Forst ist eine Kopfsache“, sagt Vilgertshofer. Er ist sich aber sicher, dass die Brucker, das Ligaschlusslicht nicht unterschätzen werden.

Mit Verstärkungen aus dem Kader der U20 wird die Mannschaft von Trainer Roman Mucha nicht rechnen können. Der Brucker Nachwuchs wird zeitgleich im offenen Stadion von München-West an der Agnes-Bernauer-Straße gegen die SG Dachau/ESC München antreten. Die U20 will mit einem Sieg die Chance auf den Meistertitel nicht verspielen.

Zwei Wundertüten für die Wanderers Germering

Die erste Partie in der Meisterrunde gegen die Trostberg Chiefs haben die Wanderers rein vom Ergebnis her in guter Erinnerung. 12:4 gewannen sie da. Doch die mehr als holprigen ersten zehn Minuten mit einem 1:3-Rückstand mahnen zu Vorsicht und Respekt.



„Wir werden schon unser ganzes Potential auspacken müssen, um zu bestehen“, sagt Sprecher Florian Hutterer vor dem Rückspiel in Trostberg am Freitag um 19 Uhr. Er erwartet einen kampfstarken und bissigen Gegner, weniger eine spielerisch glanzvolle Partie. Zudem fuhren die Trostberger am vergangenen Sonntag gegen die Eisbären Burgau ihren ersten Sieg ein, gehen also mit Selbstvertrauen in dieses Wochenende.



Hart umkämpft war bereits das Hinspiel der Wanderers Germering (in Schwarz) gegen den TSV Trostberg – trotz des am Ende klaren Sieges. © Peter Weber

Hinzu kommt, dass die Wanderers mit Freiluftarenen in dieser Saison ziemlich fremdeln. Abgesehen von Ottobrunn, wo man am Ende aber auch noch reichlich zittern musste, setzte es unter freiem Himmel in dieser Saison stets Niederlagen. „Das wollen wir abstellen“, betont Hutterer.



Ziemlich durchgeschüttelt wurde am vergangenen Wochenende der ERC Sonthofen, den die Wanderers am Sonntag ab 17.45 Uhr zu ihrem Familientag empfangen. Die Oberallgäuer mussten zwei Tage nach ihrem 5:4 gegen Germering mit einer 1:10-Packung die Heimreise aus Dingolfing antreten. Allerdings hatten sie etliche verletzungsbedingte Ausfälle zu verzeichnen und waren mit nur 13 Spielern angetreten. In Sonthofen hat man das bisherige Abschneiden der Wanderers mit Respekt zur Kenntnis genommen. Man spricht beim ERC, der seine Vorrundengruppe als Erster abgeschlossen hatte, von einer schweren Aufgabe. (Dieter Metzler, Hans Kürzl