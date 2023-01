Nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt: Der EVF schlägt auch die SG Schliersee/Miesbach 1b

Eishockey kompakt: Dem EVF fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt - Gemischte Wanderers-Bilanz

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Jubeln konnte am Ende nur der EV Fürstenfeldbruck trotz einiger Rückschläge. © Dieter Metzler

Ein fast perfektes Wochenende liegt hinter den Eishockey-Teams der Wanderers Germering und des EV Fürstenfeldbruck in den Auf- und Abstiegsrunden.

Fürstenfeldbruck/Germering – Die Wanderers Germering verloren zwar am Freitag in Sonthofen, ließen aber am Sonntag einen Sieg beim direkten Konkurrenten Reichersbeuern folgen. Der EV Fürstenfeldbruck bleibt derweil ungeschlagen in der Abstiegsrunde und schlug sowohl Bad Aibling wie auch die SG Schliersee/Miesbach 1b.

Brucker Tormaschine kommt gegen Bad Aibling spät in Fahrt

Weiter keine Blöße gibt sich der EV Fürstenfeldbruck beim Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey-Landesliga. Auch im zweiten Spiel der Play-down-Runde verteidigte die Mannschaft von Trainer Roman Mucha am Freitagabend im Heimspiel gegen den EHC Bad Aibling die Tabellenführung in der Abstiegsrunde. Am Ende siegten die Kreisstädter mit 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

Mit einer Viertelstunde Verspätung wurde die Begegnung vor knapp 70 Zuschauern am Freitagabend im Brucker Freiluftstadion angepfiffen. Da die Brucker fast farbgleiche Trikot wie die Gäste trugen, mussten sie diese erst einmal wechseln. In den ersten 20 Minuten mühten sich beide Mannschaften redlich. Dabei ergaben sich für beide Teams Chancen, die jedoch von den Torhütern auf beiden Seiten vereitelt wurden.



Ließ nur wenig zu: Die Defensive des EV Fürstenfeldbruck (schwarze Trikots) stand gegen die Gäste aus Bad Aibling sicher. © Dieter Metzler

Nachdem beide Mannschaften nach einem torlosen ersten Drittel in die Kabinen verschwunden waren, mussten sich die Zuschauer nochmals weitere 14 Minuten im Mittelabschnitt gedulden, bis endlich der erste Treffer fiel. Den erzielte Bad Aibling durch Maximilian Mayer. Die Brucker zeigten sich wenig geschockt und kamen stark zurück. Landon Olson erzielte kurz vor dem zweiten Kabinengang auf Zuspiel von Benjamin Dawid den 1:1- Ausgleich (39.). Zwei Traumkombinationen innerhalb von 30 Sekunden bescherten den Bruckern eine 3:1-Führung. Zunächst traf Philipp Steidle auf Zuspiel von Kresimir Schildhabel und Benedikt Pfeil. Dann war Mathias Jeske zur Stelle, der ein Zuspiel von Schildhabel zum 3:1 verwertete.



Im Schlussdrittel setzte Jeske das 4:1 (50.) und Schildhabel das 5:2 (59.) oben drauf. Zwischendurch konnten auch die Gäste noch einmal auf 4:2 durch Thomas Neumaier verkürzen. Doch mehr als Ergebniskosmetik stellte der Treffer nicht dar.

Nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt: Der EVF schlägt auch die SG Schliersee/Miesbach 1b

Kampf war Trumpf im dritten Spiel des EV Fürstenfeldbruck in der Abstiegsrunde bei der SG Schliersee/Miesbach. Dreimal ging die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha in Führung, zweimal konnte der Tabellenneunte zurückschlagen. Am Ende verließen die Brucker mit einem knappen 4:3-Sieg (1:0, 1:1, 2:2) das Eis. Gewinnen die Brucker auch am Freitag in Peißenberg beim Tabellenletzten SC Forst, haben sie bereits sechs Spieltage vor Schluss die Klasse gehalten.

Mit einem überragenden Goalie Valentin Mohr gingen die Brucker in Miesbach vor knapp 50 Zuschauern kurz vor dem Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Front. Nach Assist von Benedikt Pfeil markierte Mathias Jeske die Brucker Führung (17.), die man aber als glücklich bezeichnen muss, nachdem die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel hatten. Der Tabellenführer aus der Kreisstadt hatte auf einige Stammkräfte verzichten müssen. Unter anderem fehlten Michal Telesz und Kresimir Schildhabel.

Doch an der starken Moral der Brucker bissen sich die Gastgeber letztlich die Zähne aus. Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts, als ein Brucker auf der Strafbank schmorte, erzielte Miesbach/Schliersee in Überzahl den 1:1-Ausgleich durch Yannick Dreier. In einem chaotischen Drittel mit vielen Strafzeiten für beide Mannschaften gelang den Kreisstädtern die erneute Führung. Diesmal revanchierte sich Torschütze Jeske und bediente Pfeil, der Bruck mit 2:1 in Front schoss (38.). Und als die Brucker zu Beginn des Schlussdrittels durch Pfeil auf 3:1 erhöhten, schien sich der dritte Sieg in der Abstiegsrunde anzubahnen.

Doch die Gastgeber kamen innerhalb von 30 Sekunden zum 3:3-Ausgleich. Zunächst traf Florian Tippl in Überzahl und dann auch noch Florian Zeller. Das Trio Jeske, Pfeil und Steidle sorgte in der 49. Minute wiederum für das Brucker 4:3. Mit Mann und Maus verteidigte der EVF in den letzten elf Minuten den knappen Vorsprung bis zur erlösenden Schlusssirene.

Wanderers Germering: Schwächephase im Schlussdrittel kostet Punkte

Eine mehr als bittere Niederlage haben die Wanderers beim ERC Sonthofen einstecken müssen. Beim 4:5 (1:0, 3:1, 0:4) leisteten sich die Germeringer ihre Schwächephase diesmal im Schlussdrittel. Hinzu kamen zwei unnötige Zeitstrafen. Deshalb reichten die Treffer von zweimal Dennis Sturm sowie von Konstantin Kolb und Quirin Reichel aus den beiden ersten Abschnitten nicht aus.

„Wie in einem schlechten Film“, fühlte sich Wanderers-Sprecher Florian Hutterer. 40 Minuten habe man perfekt gespielt. „Und es bestand eigentlich keine Gefahr, dass wir die Partie noch herschenken.“ Denn mit einer konzentrierten Leistung hatten sich die Gäste aus der Großen Kreisstadt ein 4:1-Polster für das Schlussdrittel herausarbeiten können. Sicherheit im Passspiel und eine solide Abwehrarbeit waren dafür die Basis.



Mit Beginn der letzten 20 Minuten verloren die Wanderers mehr und mehr ihre Linie, wohl auch beeindruckt durch den frühen 2:4-Anschlusstreffer, der den Sonthofenern bereits nach zwölf Sekunden gelungen war. Schnell schoben die Gastgeber das 3:4 nach, wodurch auch die Kulisse von 550 Fans richtig aufwachte.



„Vielleicht hätten wir es über die Zeit bringen können“, philosophierte Hutterer. Doch Matthias Götz kassierte nach einem Bandencheck eine Fünf-Minuten-Strafe, Konstantin Kolb legte noch zwei Minuten auf der Strafbank dazu. Zu viel – der ERC kam in der Schlussphase zu seinen beiden entscheidenden Toren.

Wichtiger Auswärtserfolg in der Meisterrunde beim Spitzenteam SC Reichersbeuern

Einfach haben es sich die Wanderers auch beim SC Reichersbeuern nicht gemacht. Doch mit einer diesmal fast über die gesamte Spielzeit konzentrierten Leistung gelang ein verdienter 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)-Erfolg. Für die Treffer dazu sorgten zweimal Quirin Reichel sowie je einmal Michael Fischer, Daniel Menge, Marcus Mooseder und Andreas Schmelcher.



„Wir haben es ruhig und abgeklärt gespielt“, zeigte sich Wanderers-Sprecher Florian Hutterer zufrieden. Entgegen kam den Wanderers der gute Start mit dem Führungstreffer bereits nach sieben Minuten. Das nahm bei den bis dahin in der Aufstiegsrunde ungeschlagenen Gastgebern etwas den Dampf raus und ermöglichte der Truppe von Coach Florian Winhart auch noch das eine oder andere erfolgversprechende Powerplay. „Leider haben wir das nicht genutzt“, so Hutterer.



Doch nachteilig wirkte sich das nicht aus, weil die Wanderes wie im ersten Drittel einen Frühstart hinlegten und auf 2:0 erhöhen konnten. Auch auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer fanden die Germeringer Eishockeycracks eine rasche Antwort. Zudem behielten sie das mit den beiden Schnellschüssen im Schlussdrittel im wahren Sinn des Wortes bei und erhöhten auf 4:1.



Doch die kampfstarken Reichersbeurer dachten da erst einmal noch nicht daran, klein beizugeben. Zwischen Minute 46 und 48 rückten sie den Wanderers mit zwei Toren noch einmal ziemlich dicht auf den Pelz. „Diesmal haben wir uns aber nicht durcheinander bringen lassen“, sagt Hutterer über die gelassene Reaktion der Wanderers, die bereits eine Minute nach dem 4:3 erfolgreich konterten. Der SCR reagierte nun etwas gereizt, kassierte einige Strafen. Als die Gastgeber schließlich alles riskierten und den Keeper vom Eis nahmen, nutzten das die Germeringer Gäste eiskalt aus: 6:3. Mit Dingolfing und Reichersbeuern bilden sie jetzt ein Trio, das mit neun Punkten an der Spitze steht. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)