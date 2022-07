Nationalkeeperin verstärkt die Wanderers: Franziska Albl wechselt nach Germering

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Noch bevor sie 18 Jahre alt war, hütete Franziska Albl (r.) schon das Tor der Frauen-Nationalmannschaft. Archivfoto © nordphoto GmbH / Hafner via www.imago-images.de

Franziska Albl, Torhüterin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, wird künftig den Kasten der Germeringer Wanderers-Männer in der Landesliga hüten.

Germering – Sie ist Teil eines Keeper-Quartetts, das in der kommenden Saison den Gegnern das Leben schwer machen soll. Neben Albl setzen die Wanderers wie schon in der vergangenen Spielzeit auf Daniel Schmidt, Raphael Holub und Christoph Müller. Für die 27-jährige Franziska Albl ist es bereits die siebte Station im Männer-Eishockey. Zuvor spielte sie schon für Teams aus Pfaffenhofen, Pfronten, Miesbach, Landsberg und Erding. Zuletzt hütete Albl das Tor des ESV Burgau und traf mit ihrem Team mehrfach auf die Wanderers. In diesen Partien konnten sich die Germeringer bereits von der Qualität ihrer neuen Torhüterin überzeugen.

Ihre größten Erfolge feierte die gebürtige Füssenerin aber bei den Frauen-Teams. Mit dem ECDC Memmingen und ESC Planegg wurde Albl insgesamt dreimal Deutscher Meister. Zudem hütet die Neu-Germeringerin schon seit 2010 den Kasten der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Sie wurde 2011 bei der U18-WM als beste Torhüterin und bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren als eine der Topspielerinnen der deutschen Mannschaft ausgezeichnet.

Kontakte nach Germering gab es schon länger. Immerhin spielt Albl im Planegger Frauen-Team mit zwei Germeringerinnen: Antonia Glogger und Daniela Kolbeck. „Ich kenne viele Spieler bei den Wanderers und auch die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mir ein gutes Gefühl gegeben, dass es für mich die richtige Entscheidung ist“, so Albl. Wie sie den Wanderers weiterhelfen will, weiß die 27-Jährige auch schon: „Ich möchte meine Erfahrung, meine Schnelligkeit, aber auch die nötige Ruhe, die auf der Torhüterposition sehr wichtig ist, mit einbringen.“ (Thomas Benedikt)