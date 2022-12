Eishockey kompakt: Der EVF ringt die Wanderers nieder - Zwei Niederlagen für Germering

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Germering Keeper Raphael Holub, hier im Zentrum des Geschehens, wurde zwar zum „Man of Match“ der Wanderers gekürt – die Niederlage seines Teams konnte er aber auch nicht verhindern. © Dieter Metzler

Es war nicht das Wochenende der Wanderers. Erst verloren die Germeringer das Derby gegen den EV Fürstenfeldbruck, dann nochmals in Vilshofen.

Fürstenfeldbruck – Vor der Rekordkulisse von 300 Zuschauern revanchierte sich der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend im Landkreis-Derby der Eishockey-Landesliga gegen die Wanderers aus Germering für die im Oktober erlittene 3:9-Hinspielniederlage. Die Gastgeber aus der Kreisstadt gewannen gegen ersatzgeschwächte Germeringer am Ende verdient mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Toren.

Die ewigen Kontrahenten und einzigen Eishockey-Teams im Landkreis lieferten sich über 60 Minuten ein rassiges Duell, geprägt von zwei überragenden Goalies. So wurde auch mit Gäste-Torhüter Raphael Holub ein Ex-Brucker zum „Man of the Match“ bei den Wanderers gekürt, während bei den Bruckern der überragende Michal Telesz die Auszeichnung erhielt, die ohne weiteres aber auch Goalie Dennis Berger hätte erhalten können.

Der EVF macht aus dem Derby ein Event

Für beide Mannschaften ging es in dem Derby noch um vieles. So hätten die Germeringer mit einem Sieg vorzeitig die Aufstiegsrunde perfekt machen können, während die Brucker mit ihrem Erfolg nun auf Platz vier vorgerückt sind. Bei dem für die Aufstiegsrunde letzten entscheidenden Platz sitzt den Bruckern aber der ESV Waldkirchen weiter im Nacken, der zwei Spiele weniger auf dem Konto hat.

Die Stimmung in der Brucker Freiluftarena hätte nicht besser sein können. Bei herrlichem Winterwetter kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Zumal der EVF ein Event auf die Beine gestellt hatte, bei dem es an nichts fehlte. Freier Eintritt für die ersten 100 Besucher, 66 Halbe Freibier, 1860-Ehrengast Philipp Steinhart eröffnete das Derby, und die ERCF-Eisprinzessinnen sorgten zusätzlich für Kurzweil.

Zäher Beginn, furioses Mitteldrittel

Nach einem noch nicht wirklich prickelnden ersten Drittel, in dem beide Mannschaften doch sehr nervös agierten, nahm die Begegnung dann im Mittelabschnitt Fahrt auf. Es waren keine 30 Sekunden gespielt, da gingen die Wanderers durch Louis Kolb in Führung (21.). Doch die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha schlug postwendend zurück und glich noch in der gleichen Minute durch Mathias Jeske aus.

Die Gäste aus der Nachbarstadt gingen dann noch mal in Führung. Diesmal traf Marco Göttle (27.). Abermals aber konnten die Kreisstädter den Rückstand wettmachen. In Überrzahl traf Kresimir Schildhabel zum 2:2 (33.). Nach der erstmaligen Führung zum 3:2 (54.) durch Michal Telesz peitschten die Brucker Anhänger ihre Mannschaft nach vorn. Germering mobilisierte nach einer Auszeit nochmals alle Kräfte. Die Brucker ließen aber nichts mehr anbrennen. Als die Wanderers alles auf eine Karte setzten und ihren Goalie vom Eis nahmen, gelang den Bruckern ein Konter und vier Sekunden vor der Schlusssirene versetzte Schildhabel mit dem Treffer zum 4:2 ins leere Tor dem Nachbarn den Todesstoß.

Wanderers müssen um Playoffs zittern

Die Wanderers bangen nun um ihr Minimalziel – das Erreichen der Aufstiegsrunde. Denn nach der fünften Niederlage in Serie, dem 3:7 (0:4, 2:1, 1:2) beim ESC Vilshofen, sind der EV Fürstenfeldbruck und der ESV Waldkirchen den Germeringern unangenehm nah auf den Pelz gerückt. Vor den beiden abschließenden Partien fehlt dem Team von Trainer Florian Winhart noch ein Punkt, um die Aufstiegsrunde theoretisch festzumachen. Daran änderten auch die Treffer von Kapitän Quirin Reichel, Michael Fischer und U-20-Spieler Louis Gerg nichts. Dass Gerg sein erstes Tor im Seniorenbereich erzielte, war fast der einzige positive Moment im Spiel der Germeringer Eishockeycracks.

„Ein katastrophales erstes Drittel entschied am Ende die Partie zugunsten des bis dato Tabellenvorletzten“, zog Wanderers-Sprecher Florian Hutterer ein eher frustriertes Fazit. Eine zumindest unglückliche Figur gab dabei die ansonsten zuverlässige Nationaltorhüterin Franziska Albl ab. Einmal rutschte ihr der Puck durch die Schoner, ein anderes Mal stoppte sie das Spielgerät so, dass ein Vilshofener dazwischen spritzen konnte. Raphael Holub löste Albl ab dem Mitteldrittel ab.



Das gab den Wanderers mit zwei Treffern am Stück zunächst Hoffnung, die Partie noch retten zu können. Doch die Niederbayern wussten darauf eine schnelle Antwort zu geben. „Für uns war das ein Nackenschlag“, sagte Hutterer. Dem kurzzeitigen Hoch folgte sofort wieder eine schwache Phase. Man habe kaum mehr etwas auf den Schläger gebracht, so Hutterer. Das soll sich am kommenden Freitag beim Tabellenletzten Ottobrunn ändern. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)