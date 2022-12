Eishockey kompakt: Dritter Anlauf der Wanderers Richtung Playoffs - Letzte Chance für den EVF

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Ein vorentscheidender Spieltag liegt vor dem EV Fürstenfeldbruck und den Wanderers Germering. Beide wollen in die Playoffs.

Germering/Fürstenfeldbruck – Sowohl die Wanderers als auch der EVF müssen am Freitagabend auswärts ran. Für die Germeringer geht‘s nach Ottobrunn. Die Brücker müssen in Moosburg aufs Eis.

Den Wanderers reicht ein Punkt in Ottobrunn

Nachdem die beiden letzten Versuche in Freiluftstadien nicht geklappt haben, wollen es die Wanderers Germering im dritten Anlauf schaffen. „Wir wollen diesen Matchpuck endlich versenken“, sagt Sprecher Florian Hutterer vor dem Duell beim Tabellenletzten ERSC Ottobrunn (20.15 Uhr). Ein Punkt reicht den Germeringern, um am Tag vor Heiligabend den Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt zu machen. Die Voraussetzungen dazu sind zumindest auf dem Papier gut. „Wir sind guter Dinge, dass wir mit drei kompletten Reihen antreten können“, sagt Hutterer, obwohl fünf Spieler verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfallen werden. Die bisweilen dünne Spielerdecke sei auch ein Grund, warum in den letzten Wochen Sand ins Getriebe gekommen sei. Ab und zu habe man allerdings auch bemerkt, dass Überzeugung und Spiellust einfach punktuell gefehlt hätten, räumt Hutterer ein. Ein Vorwurf sei den Spielern aber nicht zu machen. „Geklagt hat keiner“, berichtet Hutterer. Jeder habe sich so gut wie möglich in die Partien hineingeworfen.

Trotzdem könne man die Serie von fünf Niederlagen am Stück nicht ignorieren. „Wir möchten aber von keiner Krise sprechen“, sagt Hutterer. Man wolle sich nicht unnötig in ein Tief ziehen lassen. Dafür sei man bis Mitte November einfach zu erfolgreich gewesen. „Das war immerhin die Basis, dass wir frühzeitig die Chance auf die Aufstiegsrunde gehabt haben“, so Hutterer. Der Partie in Ottobrunn sehen die Wanderers mit der gebotenen Vorsicht entgegen. Der Tabellenletzte hatte sich im November von seinem bisherigen Trainer Petr Vorisek getrennt, nachdem die Mannschaft nach ihrem Aufstieg so gar nicht in die Erfolgsspur finden wollte. Mit dem neuen Duo Patrick Gerber und Dennis Rada ist in Ottobrunn eine gewisse Stabilität eingekehrt. Zudem konnte der ERSC mit Adam Kofron seinen Topscorer aus der Vorsaison wieder zurückholen. Die Germeringer sind also gewarnt. Zum Abschluss der Vorrunde müssen dann die Wanderers im alten Jahr noch einmal ran – wieder auswärts. Am Vorsilvestertag geht es zum ECH Bayreuth.

Der EVF hofft auf seine letzte Playoff-Chance

Jetzt zählt nur noch ein Sieg, wenn der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend in Moosburg zum vorletzten Spiel der Vorrunde antritt. Spielbeginn beim Tabellenvorletzten ist um 19.30 Uhr. Mit einem Drei-Punkte-Auswärtserfolg darf die Mannschaft von Trainer Roman Mucha weiterhin davon träumen, sich doch noch im letzten Atemzug für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Die Entscheidung um den begehrten vierten Platz fällt wohl zwischen den Bruckern und Waldkirchen, die momentan einen Punkt vor den Kreisstädtern liegen. Der EVF muss allerdings auch noch am 30. Dezember in Vilshofen gewinnen und hoffen, dass sich Waldkirchen noch einige Patzer leistet. Die müssen am Freitag gegen Tabellenführer Haßfurt, am Montag in Moosburg und auch noch am Donnerstag in Vilshofen aufs Eis.



Aus eigener Kraft können die Brucker den Sprung in die Playoff-Runde nicht mehr schaffen, dazu haben sie zu spät in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gleichwohl tun die Brucker aber dennoch gut daran, wenn sie gegen Moosburg und Vilshofen punkten. Denn das sind die Mannschaften, die ebenfalls in der Abstiegsrunde spielen werden und sie nehmen die Punkte aus den bereits gespielten Duellen mit. Dort treffen sie auf die Mannschaften aus der zweiten Landesliga-Gruppe. Derzeit sind das der EV Pfronten, der EHC Bad Aibling, der ERC Lechbruck, die SG Schliersee/Miesbach und der SC Forst. „Schade, dass es am Ende doch so knapp ausgeht“, sagt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer. Vor allem der knappen 2:3-Auftaktniederlage in Bayreuth sowie der 6:7 Heimniederlage nach Verlängerung gegen Moosburg nach. „Die zwei Spiele hätten wir nicht verlieren müssen, wir waren klar besser. Jetzt werden uns die Punkte in der Endabrechnung fehlen.“ (Hans Kürzl, Dieter Metzler)