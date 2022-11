Eishockey kompakt: Wanderers verlieren Spitzenspiel und Tabellenführung - EVF unterliegt in Blitz-Verlängerung

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Lange gleichauf waren die Wanderers Germering (in Schwarz) und der ESC Haßfurt. © Peter Weber

Die Wanderers Germering wurden vom Landesliga-Thron gestoßen. Der EV Fürstenfeldbruck sucht derweil weiter nach seiner Form.

Landkreis – Es war nicht das Wochenende der beiden Landkreis-Teams in der Eishockey-Landesliga. Der EV Fürstenfeldbruck hatte Pech in der Verlängerung. Die Wanderers Germering setzten sich zwar gegen das Lig-Schlusslicht durch, verloren aber zwei Tage später das Spitzenspiel und damit die Tabellenführung.

Wanderers Germering: Schlusslicht erst im Schlussspurt geknackt

Tabellenletzter, der Gegner wegen seiner Eisprobleme im heimischen Stadion eher weniger Rhythmus – klang eher nach Pflichtaufgabe für die Wanderers Germering. „Das war aber eine mehr als harte Nuss“, fasste Sprecher Florian Hutterer den Spielverlauf im Polariom zusammen. Das 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) klinge deutlicher als es letztendlich war.



Denn die Gäste aus Niederbayern, begleitet von einem kleinen, aber stimmungsvollen Anhang, zeigten eine Moral, die auch die Gastgeber beeindruckte. Mit nur 13 Spielern hatten sie sich auf den knapp 200 Kilometer langen Weg nach Germering gemacht. Also hätten die Vilshofener schon gewusst, dass das für sie kräftezehrend werde, so der Wanderers-Sprecher. „Die haben sich allerdings lange mit Händen und Füßen gewehrt.“



So stießen die Wanderers trotz aller Spielfreude und Offensivpower auf unerwartet viel Widerstand. Erst in der 14. Minute fand Markus Mair Mittel und einen Weg, den Puck zu seinem ersten Saisontor im gegnerischen Netz unterzubringen. Doch die Freude währte nur einige Sekunden. Bully und Ausgleich waren fast eine Aktion.



Im Mitteldrittel schien sich die Favoritenrolle der Mannschaft von Trainer Florian Winhart zunächst doch zu bestätigen. Michael Dorfner und Michael Fischer hatten zu einem Doppelschlag angesetzt. Allerdings war dadurch der Widerstand der Vilshofener Gäste immer noch nicht gebrochen. Ihre Hartnäckigkeit wurde mit dem Anschlusstreffer belohnt. Zudem musste Wanderers-Goalie Raphael Holub trotz der leichten Überlegenheit seiner Teamkameraden mehr als wachsam sein, um den Ausgleich zu verhindern. Erst kurz vor der zweiten Pausensirene sorgte Marco Berger mit dem 4:2 für Durchatmen. Im Schlussdrittel mussten die Gäste ihrem kleinen Kader und den nachlassenden Kräften dann doch noch Tribut zollen. Das nutzten Thomas Köppl und Marco Göttle, um zumindest einen ergebnismäßig klaren Sieg herzustellen.

Wanderers verlieren Spitzenspiel und Tabellenführung

Erst in den letzten Sekunden haben die Wanderers Germering das Spitzenspiel gegen den ESC Haßfurt verloren. Das 5:7 (0:1, 3:3, 2:3) war nicht nur die erste Niederlage im heimischen Polariom, sondern bedeutete auch den Verlust der Tabellenführung an die Unterfranken. Christian Czaika, Dennis Sturm sowie Michael Fischer waren im Mitteldrittel für Germering erfolgreich, Daniel Menge und Nico Rossi trafen im letzten Abschnitt.

Die 300 Zuschauer bekamen ein Spiel zu sehen, das das Prädikat „hochklassiges und spannendem Spitzenspiel“ erhielt. Noch ein wenig mehr Emotionen legte Wanderers-Sprecher Florian in die 60 Spielminuten. „Es war hochkarätig und es war Dramatik pur.“ Was sich insbesondere auf die letzten zehn Sekunden des Duells zwischen dem Ersten und dem Zweiten bezog. 5:5 – und jeder auf den Tribünen hatte sich bereits darauf eingestellt, dass die Partie in die Overtime ging. Doch dann schlüpfte der Puck doch noch ins Germeringer Netz. Und direkt nach dem Bully folgte noch Haßfurts Treffer Nummer sieben.

„Eishockey kann so unglaublich hart sein“, ließ Hutterer seinen Gefühlen freien Lauf. Denn bereits in den 59 Minuten und 50 Sekunden zuvor hatten beide Teams die Fans durch ein Wechselbad der Gefühle gejagt. Ihren schwungvollen Start hatten die Wanderers allein deshalb nicht veredelt, weil sie drei Gelegenheiten zum Powerplay ungenutzt verstreichen ließen. Die Gäste bestraften dies mit der Führung.

Die Wanderers jedoch blieben hartnäckig und das leicht spielbestimmende Team. Doch mehr als der Ausgleich sollte im Mitteldrittel zunächst nicht herausspringen. Zumal Gäste-Goalie Nicolas Hetzel einen Sahnetag erwischte, der die Wanderers-Stürmer schier zu Verzweiflung brachte. Denn die stellten innerhalb weniger Minuten auf 4:1.

Doch den Gastgebern gelang es, den Schalter umzulegen und dank zweier Treffer mit einer guten Portion Hoffnung in die zweite Pause zu gehen. Und die Wanderers wussten im Schlussdrittel noch einen weiteren Doppelschlag nachzulegen, die Begeisterung kannte ob der nun gedrehten Partie keine Grenzen. Bis zwei Minuten vor Schluss der Haßfurter Ausgleich fiel und die letzten zehn Sekunde folgten.

Aufholjagd umsonst: EV Fürstenfeldbruck mit erneuter Niederlage

Erstmals in dieser Saison musste der EV Fürstenfeldbruck in eine Verlängerung. Die dauerte allerdings nur ganze 20 Sekunden. Dann war die achte Niederlage perfekt. Zehn Sekunden vor Ende gelang den Bruckern der 6:6-Ausgleich, nachdem die Mannschaft von Trainer Mucha zu Beginn des Schlussdrittels mit 3:6 hinten lag. Gleich mit dem ersten Gäste-Angriff kassierten die Amperstädter das siebte Gegentor und die Partie war beendet.

Auch in Überzahl versäumten es die Brucker, Treffer zu erzielen. © Dieter Metzler

Nach zwei Heimniederlagen gegen Waldkirchen und Dingolfing wollten sich die Brucker bei ihren Anhängern mit einem Sieg über Moosburg rehabilitieren. Das Mucha-Team legte auch vielversprechend los. Bereits das erste Überzahlspiel nutzten die Kreisstädter zur 1:0-Führung (2.) durch Benjamin Dawid. Weitere Chancen zum Ausbau der Führung wurden liegengelassen.



Das bestrafte Moosburg nicht nur mit dem 1:1-Ausgleich (10.), sondern auch mit dem 2:1-Führungstreffer (13.). Kresimir Schildhabel sorgte mit dem 2:2-Ausgleich (17.) zumindest dafür, dass die Brucker nicht mit einem Rückstand in die erste Pause gehen mussten. Nach vergebenen Chancen von Philipp Steidle sowie Schildhabel traf dieser schließlich zum 3:2 (30.). Die Freude über die erneute Führung währte nur kurz, denn Moosburg schlug noch in der gleichen Minute zurück. Die wesentlich lauffreudigeren Moosburger, die nun klar den Ton angaben, erzielten in Unterzahl das 4:3 und mit einem tollen Angriff sogar das 5:3 (36.). Die Chance, in Überzahl gleich zu Beginn des Schlussdrittels den Anschlusstreffer zu erzielen, ließen die Brucker verstreichen. Dafür baute Moosburg seinen Vorsprung auf 6:3 aus. „Jetzt hilft uns nur noch ein Wunder“, meinte EVF-Sprecher Mario Kuhnke. Den Willen konnte man den Bruckern nicht absprechen. Sie kämpften sich zurück und holten auf. Michal Telesz traf zum 4:6 (50.), Jeske nutzte ein Überzahlspiel zum 5:6 (57.), und Sekunden vor der Schlusssirene glich Philipp Steidle zum vielumjubelten 6:6 aus. Doch leider war die Aufholjagd vergebens. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)