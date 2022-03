Wanderers-Verteidiger Christian Köllner beendet zum zweiten Mal seine Karriere

Von: Andreas Daschner

Zum Abschied bekam Christian Köllner (Mitte) ein Trikot mit den Unterschriften seiner Team-Kollegen. © Wanderers Germering

Ein im wahrsten Sinne Großer verlässt die Eishockey-Bühne: Wanderers-Verteidiger Christian Köllner hängt die Schlittschuhe an den Nagel – schon zum zweiten Mal.

Germering – Der 2,04-Meter-Hüne hatte seine Karriere schon nach der Saison 2017/2018 einmal für beendet erklärt. Nach nur einem Jahr Pause kehrte er aber dann doch wieder für die Wanderers auf das Eis zurück. Der mittlerweile 31-jährige gebürtige Landsberger erlernte im Alter von vier Jahren in seiner Geburtsstadt das Eishockeyspielen, wo er alle Nachwuchsjahre und seine erste Spielzeit im Seniorenbereich verbrachte. Danach folgten Wanderjahre, die Köllner über Saale, Neuwied, Schönheide und Landshut schließlich 2017 zu den Wanderers führten.

Nach seinem vermeintlichen Karriereende riss der Kontakt zu seinen ehemaligen Teamkollegen nicht ab. Zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 kehrte Köllner ins Polariom zurück und feierte in den vergangenen drei Spielzeiten den Aufstieg in die Landesliga und den Gewinn des BEV-Pokals. Die Wanderers bezeichnen den Abwehrhünen als unumstrittenen Führungsspieler und einzigartigen Charakter, der in jeder Hinsicht eine große Lücke hinterlassen werde.

Beim finalen Saisonspiel gegen Pegnitz wurde Köllner gebührend verabschiedet. Unter anderem bekam er ein Trikot mit seinem Namen und seiner Rückennummer, das die Wanderers-Mannschaft mit ihren Autogrammen verziert hat. (Andreas Daschner)