Eishockey kompakt: Brucker drehen erst im letzten Durchgang auf - Wanderers verlieren zu Hause

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Stolperpartie: Der EVF (schwarze Trikots) brauchte lange, bis er zu seinem Spiel fand. © Dieter Metzler

Der EV Fürstenfeldbruck zeigt, dass er noch gewinnen kann. Die Wanderers verlieren derweil ihr letztes Heimspiel des Jahres.

Landkreis – Ein Sieg und eine Niederlage. das ist die Bilanz der beiden Eishockey-Landesligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck vom Freitag.

Brucker drehen erst im letzten Durchgang auf

Zwei Gesichter zeigte der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend, als die Mannschaft von Trainer Roman Mucha das Landesliga-Schlusslicht ESC Vilshofen empfing. Nach der Hälfte der Spielzeit schienen die Brucker bei einem 0:3-Rückstand zur achten Niederlage zu schlittern, dann aber explodierte die Mannschaft regelrecht und feierte mit einem 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)-Erfolg den vierten Saisonsieg.

Im ersten Drittel erspielte sich das Mucha-Team zwar ein deutliches Chancenplus, doch die schwarze Hartgummischeibe fand nicht den Weg ins gegnerische Tor. Die niederbayerischen Gäste schossen dagegen nur zweimal aufs Brucker Tor – einmal davon in Überzahl – und Brucks Goalie Dennis Berger war beide Male chancenlos. Und der Mittelabschnitt zählte noch keine Minute, da schlug es zum dritten Mal hinter Berger ein.

Symptomatisch für Brucks schwache Chancenverwertung war wenig später Mathias Jeskes Schuss an den Pfosten. Doch dann endlich nutzten die Kreisstädter ein Überzahlspiel zum 1:3-Anschlusstreffer durch Kresimir Schildhabel. Mit einem Zauberpass von Kevin Melcher auf Michal Telesz erzielte der Brucker zwei Minuten später den 2:3-Anschluss, wobei die Brucker auch noch mit einem Spieler weniger auf dem Eis waren. Das war zugleich die Wende in der Partie.

Im Schlussdrittel überrollte der EVF die Gäste regelrecht und den Vilshofenern ging der Dampf aus. Tim Trappmann traf zum 3:3-Ausgleich (41.), Telesz brachte das Mucha-Team erstmals mit 4:3 in Führung (46.), Julian Behmer erhöhte auf 5:3 (47.) und Jeske stellte den 6:3-Endstand her, nachdem zuvor Goalie Berger einen Penalty abgewehrt hatte. Die Torhüter der beiden Mannschaften – Dennis Berger und Alexander Krenn – wurden nach der Partie zum jeweiligen „Man of the Match“ ihres Teams gekürt.

Wanderers starten Aufholjagd ein Drittel zu spät

Die zweite Heimniederlage nacheinander mussten die Wanderers Germering hinnehmen. Gegen den ESV Waldkirchen erlebten die knapp 250 Fans im Polariom eine 4:5 (0:2, 0:0, 4:3)-Niederlage. Die Treffer von zweimal Nico Rossi sowie je einmal durch Michael Fischer, Markus Mair und Andreas Schmelcher reichten nicht aus. Die Niederbayern nahmen damit Revanche für die Niederlage aus der ersten Begegnung.

Ausgebremst: Die Wanderers Germering (in Schwarz) verlieren zum zweiten Mal in Folge. © Peter Weber

Ungewohnt träge waren die Wanderers in die Partie gestartet. Ihr sonst so sicheres und schnelles Passspiel kam nicht so recht in die Gänge. Auch deshalb, weil sich die Gäste aus dem Bayerischen Wald ihrerseits als spielstark und angriffslustig präsentierten. Daher ging ihr Führungstreffer, herausgespielt nach dem ersten Powerplay, durchaus in Ordnung. Eine Reaktion der Wanderers erfolgte da noch nicht. Vielmehr mussten sie kurz vor der ersten Drittelsirene sogar noch das 0:2 hinnehmen.



Erst im Mitteldrittel begannen die Gastgeber, bei denen Co-Trainer Alexander Preiß für den erkrankten Florian Winhart coachte, spürbar zu reagieren. Immer mehr verlagerten sich die Aktionen vor das Gehäuse der Waldkirchener. Doch dessen Keeper Andreas Resch war zur Stelle. Zudem mangelte es den Germeringern in einigen Aktionen an Präzision, was sich rächen sollte.



Denn gleich zu Beginn des Schlussdrittels fiel der dritte Treffer der Gäste. Kurioserweise platzte da bei den Wanderers der Knoten. Innerhalb von wenigen Minuten gelang ihnen der 3:3-Ausgleich. Beide Teams kämpften nun verbissen um das nächste Tor, das dann den Gästen vier Minuten vor Schluss gelang. Als die Wanderers volles Risiko gingen, fuhr Waldkirchen einen weiteren erfolgreichen Konter. Germerings vierter Treffer kam zu spät, um das Team noch in die Overtime zu retten. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)