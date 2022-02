Weiter auf Playoff-Kurs: Wanderers Germering feiern vierten Sieg in Folge

Von: Andreas Daschner

Nicht auszubremsen waren die Wanderers (schwarze Trikots) von den Gästen aus Lechbruck. Die Hausherren zeigten im Polariom zwar kein hochklassiger Spiel, verteidigten die Tabellenspitze letztlich aber souverän. © Peter Weber

Im Nachholspiel gegen Lechbruck feierten die Wanderers beim 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) den vierten Sieg in Folge. Damit führen sind sie klar auf Playoff-Kurs.

Germering – Im Germeringer Lager blieb man trotz des Ausbaus der Siegesserie realistisch. Von drei Punkten der Kategorie Arbeitssieg war die Rede. Nicht ganz zu unrecht, taten sich die Germeringer vor rund 200 Zuschauern zunächst doch schwer, Torchancen zu kreieren.

Zwar hatten die Hausherren im Polariom mehr vom Spiel, richtig zwingend war es erst einmal aber nicht, was die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Menge zeigte. Doch dafür entschädigte dann die erste wirklich gefährliche Szene in der elften Spielminute: Wie Dennis Sturm den Puck in den Winkel des Lechbrucker Tores zauberte, verdiente das Prädikat Traumtor. Lechbruck konnte jedoch ausgleichen, und alles roch nach einem Remis zur ersten Drittelpause. Dagegen hatte aber offenbar Christian Köllner etwas einzuwenden. Neun Sekunden vor Ende des Durchgangs stellte der baumlange Verteidiger doch wieder die Germeringer Führung her.

Vorentscheidung fällt im zweiten Drittel

Eine kleine Vorentscheidung fiel Mitte des zweiten Drittels. Nach zunächst ausgeglichenem Spiel gaben die Wanderers Gas. Sturm mit seinem zweiten Treffer sowie Louis Kolb und Menge bauten die Führung bei einem Gegentreffer der Gäste auf ein vermeintlich beruhigendes 5:2 aus. Doch dieses Mal drehten die Lechbrucker den Spieß um und trafen ihrerseits kurz vor der Pause. Sie nutzten eine Strafzeit gegen Germering aus.

So richtig Auftrieb gab das Tor den Gästen aber nicht mehr. Der Schlussabschnitt plätscherte mehr oder weniger vor sich hin. In 20 Minuten ohne echte spielerische Höhepunkte durften die Germeringer Fans aber zumindest noch zweimal jubeln: Dominik Schulz und Konstantin Kolb trafen ins Schwarze. Der vierte Lechbrucker Treffer kurz vor Ende war nur noch Ergebniskosmetik. (Andreas Daschner)