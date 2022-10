Landesliga kompakt: Wanderers-Siegesserie hält an - EV Fürstenfeldbruck gibt 3:0-Führung aus der Hand

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Konstantin Kolb, Wanderers Germering. © Wanderers Germering

Die Einstimmung auf das Derby am Freitag hätte für die Wanderers Germering und den EV Fürstenfeldbruck kaum unterschiedlicher laufen können.

Landkreis – Während die Wanderers Germering mit dem nächsten Sieg ihren Platz an der Tabellenspitze verteidigt haben, musste der EV Fürstenfeldbruck eine bittere Niederlage hinnehmen.

Weiteste Ausfahrtsfahrt endet mit knappem Arbeitssieg

„Auswärtsfahrten sind schön“, preist das Programmheft der Wanderers die Routen an, die das Team durch die Landesliga führt. Rein ergebnistechnisch traf das auch auf das 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) beim VER Selb zu. Die Treffer dazu erzielten Konstantin Kolb im ersten Drittel sowie mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel Nico Rossi und Thomas Köppl. Doch der mit 283 Kilometern weiteste Auswärtstrip gestaltete sich von Beginn allles andere als geschmeidig. Ohne acht Stammspieler hatte Coach Florian Winhart seine Mannschaft auf das Eis schicken müssen. Das abzuschütteln, dauerte eine Weile. Ungewohnt unsicher waren die Wanderers in die Partie gestartet. Eine Nervosität, die prompt von den kampfstarken Oberfranken zur schnellen Führung genutzt wurde. Erst 25 Sekunden vor Ende des Startdrittels gelang den Gästen schließlich der 1:1-Ausgleich.

Das Glück dieses Moments ließ die Wanderers an Selbstvertrauen gewinnen, Auch wenn sich beide Teams auf Augenhöhe bewegten und sich weitgehend neutralisierten, bogen die Germeringer im Verlauf des zweiten Drittels auf die Siegerstraße ein. Innerhalb von nur 20 Sekunden, jagte die Winhart-Truppe den Selbern zwei Tore ins Gemüt. Im Anschluss daran fühlten sich die Germeringer souverän genug, um in den Verwaltungsmodus zu schalten.

Bis zur zweiten Pause ging das gut. Doch im letzten Drittel sollte es für die Wanderers noch einmal so richtig arbeitsintensiv zu werden. Der VER verkürzte nach 46 Minute und drückte in Folge mächtig auf den Ausgleich. Was dazu führte, dass die Partie deutlich an Hektik und Ruppigkeit zunahm. Letztendlich aber konnte Germering mit Glück und Geschick den Dreier festmachen. Wanderers-Sprecher Florian Hutterer kommentierte das so: „Ein Arbeitssieg. Wir sind sehr erleichtert.“

Brucker unterliegen Waldkirchen in verrücktem Spiel

Ein wahrlich verrücktes Spiel hat der EV Fürstenfeldbruck am Sonntagabend beim ESV Waldkirchen erlebt. Mit 3:0 führte die Mannschaft von Trainer Roman Mucha zu Beginn des zweiten Drittels, am Ende der 60 Minuten aber verloren die Kreisstädter mit 7:9 (2:0, 1:4, 4:5). Durch Tore von Benedikt Pfeil und Mathias Jeske konnten die Brucker nach 20 Minuten in die erste Drittelpause verschwinden. Die Kreisstädter hatten dabei das Quäntchen Glück und einen starken Valentin Mohr im Tor, der die mit sieben Kontingentspielern aus dem nahen Tschechien gestickten Gastgeber zur Verzweiflung brachte. Als dann auch noch Michal Telesz die Brucker kurz nach dem Wiederbeginn mit 3:0 in Führung schoss, schien das Mucha-Team auf den zweiten Saisonsieg zuzusteuern.

Doch plötzlich waren die Brucker hinten offen wie ein Scheunentor – auch, weil sie eine Zwei-Minuten-Strafe nach der anderen kassierten. Ein Überzahlspiel nutzte Waldkirchen zum 2:3. „Nach dem ersten Tor der Waldkirchener ist die Partie komplett gekippt“, so EVF-Pressesprecher Mario Kuhnke. „Wir laufen Waldkirchen nur noch hinterher und kassieren billige Gegentreffer.“ Kurz vor Ende des zweiten Drittels schafften die Gastgeber nicht nur das 3;3, sondern auch die erstmalige Führung.



Im Schlussdrittel wurde es dann vogelwild. Zunächst erzielte Kresimir Schildhabel das 4:4. Doch Waldkirchen ging sofort erneut in Führung. In Überzahl gelang dem EVF durch Telesz das 5:5. Als Waldkirchen doppelt zurückschlug und erstmals beim 7:5 mit zwei Toren vorn lag, flog Landon Olson mit einer Matchstrafe vom Eis. Aber auch ein Waldkirchener erhielt eine Fünf-Minuten plus Spieldauerstrafe. Waldkirchen nutzte das Überzahlspiel zum 8:5. Als dann der EVF ein 5:3-Überzahlspiel hatte, konnten die Brucker durch Pfeil und Telesz zwei Treffer aufholen und es stand nur noch 7:8. In den letzten 33 Sekunden setzte Mucha alles auf eine Karte, Mohr verließ sein Tor für einen sechsten Feldspieler. Der Schuss ging nach hinten los. Waldkirchen erzielte mit einem Empty-Net-Goal zum 9:7 die Entscheidung. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)