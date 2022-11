Eishockey Landesliga kompakt: Auftakt zur Heimspielserie für den EV Fürstenfeldbruck mit neuem Stadionsprecher

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Thomas Salzmann ist neuer Stadionsprecher. © Dieter Metzler

Endlich darf der EVF auch aufs eigene Eis und das am Wochenende gleich zwei Mal. Bei Landkreis-Konkurrent Germering geht es dagegen ruhiger zu.

Fürstenfeldbruck – Lange musste der EV Fürstenfeldbruck zittern. Doch nun ist klar: Das erste Heimspiel am Freitag, 19.15 Uhr, gegen den EHC Bayreuth kann stattfinden. Das Eis wird rechtzeitig fertig. Es ist das erste von sieben Heimspielen in Folge für den EVF. Gleich am Sonntag geht es um 17.15 Uhr gegen den VER Selb weiter. Die Wanderers Germering können es dieses Wochenende etwas ruhiger angehen lassen. Sie müssen nur einmal aufs Eis.

EVF ist jetzt sieben Mal zu Hause auf dem Eis

„Wir sind natürlich froh, dass wir den Zeitplan einhalten konnten“, sagt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer. Denn in dem vollen Spielplan sei kaum Platz für Ersatztermine. Diese Woche musste der Verein nochmals in Bad Wörishofen trainieren. „Wir gehen aufs Eis ohne einmal vorher in unserem eigenen Stadion trainiert zu haben“, sagt Vilgertshofer. Trotzdem hat sich der EVF hohe Ziele gesteckt. „Die Mannschaft selbst hat eine klare Ansage gemacht“, so Vilgertshofer. „Sie wollen sechs Punkte holen.“ Vier Spiele zuschauen muss derweil noch Brucks Landon Olson, der nach seiner Matchstrafe vom Sportgericht gesperrt wurde. Und für Joshua Cmarits ist die Saison nach seinem Handbruch wohl bereits beendet.

Dafür ist ein anderer neu dabei: Eishockey-Schiedsrichter Thomas Salzmann, der für eine Saison pausiert, konnte als neuer Stadionsprecher gewonnen werden. „Wir freuen uns auf seine Premiere“, so Vilgertshofer. „Thomas ist ein Kenner des Bayerischen Eishockeys und hat sich einiges einfallen lassen, wie er die Ansage unterhaltsam rüberbringen will.“ Der EVF-Vize hofft, dass möglichst viele Fans auch diese Premiere erleben werden.

Wiedersehen mit Publikumsliebling: Wanderers empfangen Ottobrunn

Nach dem erneuten Doppelsieg am vergangenen Freitag und Sonntag können die Wanderers nun an diesem Wochenende eine etwas ruhigere Kugel schieben. Sie müssen nur am Freitag, ab 20 Uhr im Polariom, gegen den Aufsteiger ERSC Ottobrunn ran. Dabei wird es ein Wiedersehen mit Ex-Torhüter und Publikumsliebling Severin Dürr geben.

Der aber musste zuletzt mit seinen Teamkollegen auf heimischem Eis eine mächtige 3:15-Packung gegen den ESC Haßfurt hinnehmen. Einer der Gründe war das Fehlen von Angreifer Sebastian Feilmeier und Abwehrchef Maximilian Pröls. Beide sind zwei Eckpfeiler im Spiel der Ottobrunner, deren vorrangiges Ziel der Klassenerhalt ist. Dennoch unterschätzen die Wanderers den Kontrahenten nicht. „Das Aufstiegsteam der Ottobrunner ist im Kern zusammengeblieben. Das ist eine Einheit“, mahnt Wanderers-Sprecher Florian Hutterer. Die beiden Partien zuvor hatte der ERSC gewonnen.



Am Sonntag können Coach Florian Winhart und seine Schützlinge erst durchschnaufen. Denn die Partie in Vilshofen wurde abgesagt – aus Gründen, die man aus Fürstenfeldbruck kennt. Die Eisbereitung im offenen Stadion der Niederbayern hatte sich ohnehin schon verschoben. Nun setzten die Vilshofener Stadtwerke die Maßnahme wegen der eher sommerlichen Temperaturen Ende Oktober und Anfang November aus. Außerdem verwies man auf die hohen Energiekosten. Eine sichere Zusage, wann sie wieder auf’s Eis können, bekamen die Vilshofener noch nicht. Was auch auf den Nachholtermin für die Begegnung der Wanderers in Niederbayern zutrifft. „Der liegt noch in der Schwebe“, teilte Hutterer mit. Am 11. November (in Waldkirchen) und 13. November (gegen Vilshofen) stehen dann für die Wanderers erst einmal die nächsten Aufgaben an. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)