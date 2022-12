Eishockey Landesliga: Wanderers treten in Bayreuth an

Von: Hans Kürzl

Fokussiert gehen die Wanderers Germering (in Schwarz) in ihre nächste Partie. (Archivfoto) © Peter Weber

Die Wanderers treten am Freitagabend in Bayreuth an. Man nehme die Partie gegen den Achtplatzierten ernst, sagte Sprecher Florian Hutterer.

Germering – Selbstbewusstsein für die Aufstiegsrunde tanken wollen die Wanderers Germering im letzten Vorrundenspiel beim EHC Bayreuth. Das erste Bully in Oberfranken steigt um 20 Uhr (Freitag, 30. Dezember). Zwar steht die Reihenfolge mit Haßfurt, Dingolfing, Wanderers und Waldkirchen an der Spitze fest. Dennoch nehme man die Partie beim Tabellenachten ernst, so Sprecher Florian Hutterer. „Wir wollen gewinnen.“

Doch das ist nicht das ganze Ziel. Vor allem will man sich das Schlussdrittel in Ottobrunn, das die Germeringer Eishockeycracks mit 0:5 abgaben, aus den Köpfen spielen. „Wir wollen unter Beweis stellen, dass dieses katastrophale Drittel ein einmaliger Betriebsausfall war“, betont Hutterer.

Das dürfe sich in der Aufstiegsrunde, die bereits am ersten Januar-Wochenende beginnt, auf gar keinen Fall wiederholen. Haßfurt und Dingolfing hätten da über die gesamte Vorrunde gesehen mehr Beständigkeit gezeigt. Deswegen würden sie verdient die Spitzenpositionen einnehmen, so Hutterer. „Dahin müssen auch wir wieder kommen.“

Für die Aufstiegsrunde ist Hutterer vorsichtig optimistisch. Nach der Rückkehr einiger Langzeitverletzter könne man wieder einen guten Kader ins Rennen schicken. Der soll wieder das Powerhockey aufs Eis legen, das man in der ersten Hälfte der Vorrunde gezeigt hatte. Erheblichen Anteil daran hatten Nico Rossi und Dennis Sturm mit bisher je elf Treffern sowie der zehnmal erfolgreiche Manuel Winkler.

„Dann ist der Einzug in die Play-Offs durchaus möglich“, sagt Hutterer. Er hofft, dass die Wanderers wieder zur Form des Saisonstarts finden. Allerdings sei die Konkurrenz mit Sonthofen, Trostberg, Burgau und Reichersbeuern sehr stark.