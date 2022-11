Landesliga kompakt: Brucker wollen an Erfolge der Vorwoche anknüpfen - Wanderers nur einmal im Einsatz

Wieder Gründe zum Jubeln wollen sich die Eishockeyspieler des EV Fürstenfeldbruck in den kommenden zwei Heimpartien erspielen.

Eishockey

Der EV Fürstenfeldbruck bleibt mit zwei Auftritten im Heimspielmodus. Die Wanderers Germering müssen einmal auswärts ran.

Landkreis – Die Zielsetzung der beiden Landkreis-Vereine in der Eishockey-Landesliga sind klar: Die Wanderers Germering wollen auswärts beim ESV Waldkirchen ihren Spitzenplatz festigen. Der EV Fürstenfeldbruck will zu Hause gegen Waldkirchen und Selb Revanche für die knappen Hinspielniederlagen nehmen.

Der EVF sinnt gegen Waldkirchen und Ottobrunn auf Revanche

Nach dem gelungenen Sechs-Punkte-Heimwochenende mit Siegen über Bayreuth (4:3) und Selb (9:6) fiebert der EV Fürstenfeldbruck den nächsten beiden Herausforderungen entgegen. Mit dem Freitagsgegner, dem Tabellenvierten ESV Waldkirchen (Beginn: 19.15 Uhr) und dem Kontrahenten am Sonntag, dem Tabellenzweiten EV Dingolfing (Beginn: 17.15 Uhr), empfangen die Brucker erneut zwei Gegner im heimischen Freiluftstadion, nachdem sie zuvor sechs Auswärtsspiele in Folge bestreiten mussten.

Beide Mannschaften sieht EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer auf Augenhöhe mit den Amperstädtern. „Beide sind letztlich Konkurrenten für uns um den begehrten vierten Platz, der für das Erreichen der Zwischenrunde von Bedeutung ist. Das ist nach wie vor unser Ziel“, so Vilgertshofer.

Die Brucker wollen ihren Heimbonus nutzen und erneut doppelt punkten. „Wir wollen uns für die knappen Hinspiel-Niederlagen revanchieren“, sagt der EVF-Vize. In Dingolfing gab es ein unglückliches 1:2 und in Waldkirchen ein 7:9. „Die Mannschaft konnte endlich erstmals die ganze Woche über regelmäßig im eigenen Stadion trainieren“, berichtet Vilgertshofer. Das bringe sie weiter nach vorne, als wenn man dafür nach Buchloe oder Bad Wörishofen zu später Stunde fahren muss.

Die Stimmung sei bestens, so der EVF-Vize. „Ich glaube, die Mannschaft hat die noch fehlenden zehn Prozent gegenüber den anderen Mannschaften wettgemacht. Ich sehe den beiden Spielen sehr positiv entgegen.“ Auf Maximilian Kolb und Joshua Cmarits muss die Mannschaft aus Verletzungsgründen verzichten, und auf Landon Olson wegen einer Sperre. Zur Verstärkung der Defensive will der EVF noch einen weiteren Verteidiger verpflichten. Die Verhandlungen dazu laufen bereits.

Wanderers Germering müssen zu heimstarken Niederbayern

Dass die Kontrahenten gegen den Tabellenführer noch einmal eine Scheibe drauf legen – bei den Wanderers Germering ist man sich sicher, dass dies auch bei ihrer einzigen Partie an diesem Wochenende der Fall sein wird. Der Weg dazu führt sie am Sonntag, 17.30 Uhr, gut 200 Kilometer mitten in den Bayerischen Wald zum ESV Waldkirchen.



Wanderers-Sprecher Florian Hutterer zeigt jedenfalls viel Respekt: „Eine schwere Aufgabe. Die Niederbayern sind Vierter und haben ein stimmgewaltiges Publikum.“ Auch die rein sportlichen Zahlen der „Crocodiles“ lesen sich durchaus respektabel, besonders in heimischer Halle. Dort sind die Niederbayern nämlich noch ungeschlagen.



Sie neigen jedoch trotz der vier Siege in ihren bisher ausgetragenen sechs Begegnungen durchaus zu Extremen. Einem zweistelliger Erfolg zu Saisonbeginn über Ottobrunn steht eine 2:15-Packung gegenüber, die der ESV aus dem Landkreis Freyung-Grafenau am vergangenen Wochenende in Haßfurt hatte einstecken müssen.



Besonders achten wird man bei den Wanderers auf das tschechische Trio Petr Sulcik, Tomas Parizek und Tomas Rousek, das die Waldkirchner geholt hatten, um ihre Angriffsschwäche aus der Vorsaison zu beheben. Als wirkungsvoller Vorlagengeber wurde zudem der Finne Janna Harkka verpflichtet. „Alles sehr gefährliche Leute“, so Hutterer. Doch die Wanderers wollen schon auch zeigen, wer der Tabellenführer ist. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)