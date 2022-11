Landesliga kompakt: Zwei Niederlagen zu Hause: Beim EV Fürstenfeldbruck ist der Schwung verflogen

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Auch in Überzahl gelang es den Bruckern nicht, die Partie zu drehen. © Dieter Metzler

Unterschiedliche Gefühlswelten bei den Eishockey-Teams im Landkreis: Während die Wanderers auswärts gewinnen, kassiert der EVF zwei Heimniederlagen.

Landkreis – Bei den Bruckern scheint der Schwung aus den ersten Heimspielen und dem Doppel-Erfolg schon wieder verflogen. Am Wochenende setzte es gleich zwei Niederlagen. Besser läuft‘s bei Spitzenreiter Germering.

Der EV Fürstenfeldbruck überzeugt nur zu Beginn

Nichts wurde es mit dem angestrebten Sechs-Punkte-Wochenende für den EV Fürstenfeldbruck. Bereits am Freitagabend gegen den ESV Waldkirchen, dem ersten von zwei Heimspielen, ging die Rechnung für die Kreisstädter nicht auf. Mit 3:6-Toren (3:2, 0:4, 0:0) verloren die Amperstädter und vergrößerten den Abstand zum begehrten vierten Tabellenplatz gegen den direkten Mitkonkurrenten aus Waldkirchen.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Roman Mucha vor der Saison-Rekordkulisse von 150 Zuschauern im ersten Drittel einen überzeugenden Auftritt mit einem überragenden Michal Telesz. Mit einem fulminanten Lauf aus dem eigenen Drittel erzielte der Brucker die 1:0-Führung (7.) und baute diese nach einem Traumpass von Julian Behmer auf 2:0 (13.) aus. Doch die Gäste schlugen schon Sekunden später zurück und verkürzten durch Mario Pichler auf 2:1 (14.). Das erste Überzahlspiel nutzten die Brucker zwar durch Stefan Melcher nochmals zum 3:1 (17.), aber noch vor der ersten Drittelpause konnte Waldkirchen durch Niko Tolle erneut herankommen.

Innerhalb von drei Minuten war dann die sechste Saisonniederlage besiegelt. So gelang zunächst Janne Harkka der 3:3-Ausgleich (26.), Tolle die erstmalige Führung für die Gäste zum 4:3 (27.) und Tomas Parizek das 5:3 ((29.). Brucks Trainer Mucha sah sich gezwungen eine Auszeit zu nehmen, um seine Spieler wach zu rütteln. Außer zwei Chancen für Benjamin Dawid und Kresimir Schildhabel sprang dabei aber nicht mehr heraus. Dafür bauten die Gäste ihren Vorsprung durch Harkka auf 6:3 (37.) aus.

Im Schlussdrittel erhielten die Burcker die Chance, vielleicht doch noch die Wende einzuläuten und damit die erste Heimniederlage noch abzuwenden. Aber auch ein fünfminütiges Überzahlspiel reichte nicht mehr. Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung geschickt und brachten den Sieg sicher ins Ziel.

Die zweite Heimniederlage in Folge für den EVF

Nach der 3:6-Niederlage am Freitagabend gegen den ESV Waldkirchen verlor der EV Fürstenfeldbruck auch das nächste Heimspiel am Sonntagabend gegen den EV Dingolfing. Während der Tabellenzweite aus Niederbayern beim ungefährdeten 8:4-Sieg (0:1, 2:5, 2:2) alle drei Punkte aus der Kreisstadt entführte, müssen sich die Amperstädter so langsam auf die Abstiegsrunde einstellen.



In der vergangenen Saison drehte die Mannschaft nach einem ähnlichen Fehlstart Mitte der Vorrunde mächtig auf und schaffte tatsächlich noch den Sprung unter die ersten vier. Zwar ist dieser Platz rein rechnerisch noch möglich. Aber heuer muss man feststellen, dass vor allem die Leistungsträger wie Mathias Jeske, Kresimir Schildhabel oder auch Frederik Hoffmann bisher nicht an die Form aus dem vergangenen Jahr anknüpfen können.



Trainer Roman Mucha ist nicht zu beneiden, denn seine Mannschaft lässt derzeit nicht nur zahlreiche Chancen liegen, sondern ihr fehlen auch ein geordneter Spielaufbau und ein Leader, der das Team führt. So hätte der EVF am Sonntagabend vor 100 Zuschauern längst in Führung gehen können, bevor die Dingolfinger durch Jan Herrmann das 1:0 erzielten. Der knappe Rückstand nach dem ersten Drittel schmeichelte dennoch den Bruckern, da die Gäste deutlich überlegen waren. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Julian Behmer unmittelbar nach dem Wiederbeginn weckte es Hoffnung auf mehr bei den Brucker Anhängern, zumal die Amperstädter weitere Chancen herausspielten. Ein Überzahlspiel der Gäste brachte die Brucker aber wieder durch Bastian Krämmer in Rückstand.

Das Auslassen von weiteren Chancen bestraften die Dingolfinger gnadenlos und sie zogen durch Treffer von Kevin Aigner und William Theberge auf 4:1 davon. Schildhabel gelang zwar im Nachschuss das 2:4, aber die Niederbayern schlugen doppelt zurück und erhöhten durch Theberge und Aigner auf 6:2. Michal Telesz und Schildhabel brachten die Brucker nochmals auf 4:7 heran, nachdem die Gäste zuvor den siebten Treffer durch Dominik Schindlbeck erzielt hatten. In der Schlussphase bevölkerten mit Hoffmann, Schildhabel und Philipp Steidle gleich drei Brucker die Strafbank, so dass es für die Dingolfinger ein Leichtes war, mit ihrem achten Tor durch Daniel Schander den Schlusspunkt zu setzen. Am kommenden Wochenende bestreiten die Brucker nur ein Heimspiel. Am Freitagabend, 19.15 Uhr, empfangen sie den punktgleichen EV Moosburg.

Wanderers Germering überstehen Waldkirchens Drangphase

Die Wanderers marschieren weiter an der Spitze der Landesliga. Auch beim ESV Waldkirchen ließen sich die Germeringer nicht vom Weg abbringen und siegten dank einer insgesamt konzentrierten Leistung 8:5 (3:0, 3:2, 2:3). Am treffsichersten zeigte sich dabei Manuel Winkler mit drei Toren, je zweimal ließen es Konstantin und Louis Kolb im gegnerischen Kasten klingeln. Auch Michael Fischer steuerte noch einen Treffer bei.



Christoph Müller, Torwart der Wanderers Germering. © Wanderers Germering

Beide Teams hatten sich zunächst einen verhaltenen Start gegönnt, um sich gegenseitig abchecken zu können. Eine Phase, die die Wanderers schneller und effektiver ablegten. Bis zum Ende des Drittels hatten sie mit drei Treffern eine klare Ansage getroffen, in welche Richtung die Partie laufen sollte.



Daran knüpfte die Truppe von Coach Florian Winhart zunächst auch im Mitteldrittel an. Dank eines geschickt und energiereich vorgetragenen Powerplays gelang ihr mit zwei Toren in den ersten beiden Minuten ein Blitzstart. Dann allerdings zeigten die Niederbayern, dass sie nicht gewillt waren, sich kampflos in ihr Schicksal zu ergeben. Innerhalb von vier Minuten rückten sie um zwei Treffer näher heran. Und die Gastgeber versuchten, dieses Momentum weiter zu nutzen. Germerings Goalie Christoph Müller musste in dieser Phase sein ganzes Können auspacken, um den Gegner nicht noch mehr heranrücken zu lassen.



Allerdings musste Müller zum Schlussdrittel in der Kabine bleiben, da er sich an der Leiste verletzt hatte. Raphael Holub, der für ihn einsprang, half mit, die nächste Drangphase der Gastgeber ohne größeren Schaden zu überstehen – auch wenn die Gastgeber einmal ein Fünf-gegen-Drei-Überzahlspiel erfolgreich nutzen konnten. Doch am Ende feierten die Wanderers. Die treffen am kommenden Freitag, 20 Uhr, im Pola-riom, auf das Schlusslicht ESC Vilshofen. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)