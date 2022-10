Wanderers Germering und EV Fürstenfeldbruck fiebern dem Derby entgegen

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Am Freitagabend kommt es in dieser Saison zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Eishockey-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Germering/Fürstenfeldbruck – Beim EV Fürstenfeldbruck fiebern alle dem Derby am Freitagabend (20 Uhr) in Germering entgegen. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs sind die Wanderers natürlich der klare Favorit, während die Brucker durch die wenigen Trainingseiszeiten in fremden Eishallen auch am fünften Spieltag immer noch gegenüber den anderen Mannschaften in der Landesliga benachteiligt sind. Doch die Mannschaft von Trainer Roman Mucha will dieses Handicap mit Kampfkraft ausgleichen.

„Wir freuen uns auf Germering“, sagt EVF-Vize Manuel Vilgertshofer, der seinen Spielern ein ganz großes Lob aussprach, weil sie immer noch die wöchentlichen weiten Fahrten in die Eishalle nach Buchloe zu später Stunde (22.15 Uhr) auf sich nehmen, um zumindest einmal in der Woche auf Eis trainieren zu können. „Ich hoffe nur, dass die Stadtwerke an diesem Wochenende mit der Eisaufbereitung beginnen können und wir nächste Woche dann erstmals aufs Eis können“, so Vilgertshofer.

Brucker sind heiß auf das Duell mit Germering

„Wenn wir unsere Abschlussschwäche vor dem Tor ablegen können, dann können wir in der Liga jeden schlagen“, meint Vilgertshofer und hofft auf ein spannendes Spiel. „Fürs Derby brauchen die Spieler nicht eigens motiviert werden“, so der EVF-Vize. „Die sind alle heiß, das hat man schon im Training am Dienstagabend gesehen. Alle waren in Buchloe dabei.“

Jetzt hofft Vilgertshofer noch auf zahlreiche Unterstützung durch den Brucker Anhang, dann sollte es in der Germeringer Halle ein erstes Highlight geben. Beim EVF brennen alle, bis auf den mit einer Matchstrafe belegten Landon Olson, auf ihren Einsatz. Wie lange Olson gesperrt wird, ist noch nicht bekannt. „Wenn er Glück hat, kriegt er nur drei Spiele.“

Ein Aufeinandertreffen mit hoher Intensität erwartet man auch im Lager der Wanderers für das Heimderby. „Wir nennen es lieber den Landkreis-Clasico“, sagt Teamsprecher Florian Hutterer in Anlehnung an das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Denn wie im spanischen Fußball-Klassiker geht es in der Partie Wanderers gegen EVF um mehr als nur Punkte. Hutterer betont die symbolische Bedeutung und die besondere Motivation, die die Winhart-Truppe daraus zieht.

Am Sonntag müssen beide Teams schon wieder ran

Die Germeringer wollen dabei an das Heimspiel der Vorsaison anknüpfen, in dem sie die Brucker mit 3:1 bezwangen. Selbstredend wollen die Wanderers auch den guten Saisonstart weiter ausbauen. Bis auf die Overtime-Niederlage in Dingolfing haben die Germeringer bisher alle ihre Begegnungen gewonnen. Ein Erfolg würde auch das Selbstvertrauen für die zweite Heimpartie des Wochenendes am Sonntag, 17.45 Uhr, weiter steigern, was gegen einen so unangenehmen Gegner wie den VER Selb bitter nötig ist. Im Hinspiel am vergangenen Sonntag mussten sich die Wanderers mächtig für einen knappen 3:2-Sieg strecken.

Auch für den EVF geht es am Sonntag mit dem nächsten Spiel weiter. Dann stehen die Kreisstädter zum sechsten und, wenn es mit der Eisaufbereitung in der Brucker Freiluftarena klappt, vorläufig zum letzten Mal in Haßfurt auswärts auf dem Eis (Anstoß: 18.30 Uhr). Danach stehen sieben Heimspiele in Folge auf dem Terminplan. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)