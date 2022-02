Wanderers Germering feiern erneut Schützenfest gegen Burgau

Von: Andreas Daschner

Hatten Grund zu jubeln: Die Wanderers Germering fertigten Burgau auch im Rückspiel ab. © Peter Weber

Die Wanderers Germering haben auch das Rückspiel gegen Burgau in der Landesliga-Zwischenrunde klar für sich entschieden.

Germering – Die Spiele gegen Burgau haben für die Wanderers ihren Zitter-Charakter aus der Vorrunde verloren. Gewannen die Germeringer da ihre beiden Spiele gegen die Schwaben nur knapp, so machten sie nun zweimal in Folge kurzen Prozess: Nach dem 10:3 im Hinspiel siegte die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Menge auch im Rückspiel im Polariom klar mit 9:1 (2:0, 5:0, 2:1).

Einmal mehr zeigte sich dabei Dennis Sturm in Topform. Der Angreifer traf insgesamt dreimal und rahmte das Torspektakel quasi ein: Sturm eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 in der zwölften Minute und machte in der Schlussminute mit dem 9:1 den Deckel drauf.

Wanderers Germering sind von Beginn an überlegen

Doch wie schon im Hinspiel dauerte es ein wenig, ehe der Wanderers-Express die Burgauer überrollte. Die Gäste zeigten im ersten Drittel ein gutes Spiel. „Wir waren aber aktiver und hatten mehr Abschlussmöglichkeiten“, sah Wanderers-Sprecher Florian Hutterer die Vorteile aber auf Germeringer Seite. Die 2:0-Führung durch Sturm und Menge war dementsprechend verdient.

Wie schon vor einer Woche brachen bei den Burgauern im zweiten Drittel aber alle Dämme. Christian Czaika, Michael Fischer, Nico Rossi sowie erneut Sturm und Menge schraubten den Vorsprung auf 7:0 hoch. Der Schlussabschnitt war damit nur noch Formsache. Marcus Mooseder traf zum 8:0, Sturm setzte wie bereits erwähnt den Schlusspunkt. (Andreas Daschner)