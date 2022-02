Sturmlauf der Wanderers: Germering trifft zweistellig gegen Burgau

Von: Andreas Daschner

Teilen

Dennis Sturm erzielte einen Hattrick. © Matthias Paintner

Nach dem verkorksten Start in die Zwischenrunde meldeten sich die Wanderers Germering mit einem 10:3-Sieg über den ESV Burgau zurück.

Germering – Die Wanderers sind in der Zwischenrunde angekommen – und wie! Nach der Auftaktniederlage gegen Reichersbeuern und dem coronabedingt abgesagten Spiel gegen Lechbruck feierten die Germeringer am Freitagabend in Burgau ihren ersten Sieg. Und der fiel mit 10:3 (2:1, 6:1, 2:1) deutlich aus. Ein überragendes zweites Drittel der Wanderers ließ alle Zweifel am späteren Sieger verstummen. In der Partie zeigte sich vor allem Dennis Sturm in Torlaune. Der Angreifer wurde seinem Namen gerecht und erzielte einen Hattrick. Nachdem die Germeringer die beiden Vorrunden-Partien gegen Burgau jeweils mit nur einem Tor Unterschied gewonnen hatten, schien es zunächst aber so, als ob auch die Zwischenrundenpartie eine enge Kiste werden würde.

Die Anfangsminuten gehörten sogar den Gastgebern aus Schwaben, die die ersten Chancen für sich verzeichneten. Getroffen haben dann aber die Wanderers in Person von Marcus Mooseder. Burgau gelang zwar der Ausgleich, aber Sturm ließ die Germeringer dank seines ersten Streichs mit einer Führung in die Pause gehen. Und auch nach dem Wiederbeginn ließ erst einmal Burgau das Netz hinter Wanderers-Torhüter Raphael Holub zappeln. Doch dann drehten die Germeringer auf. Sechs Treffer in Folge spiegelten den Spielverlauf wieder, den Wanderers-Sprecher Florian Hutterer als totale Überforderung der Burgauer beschrieb. Die restlichen Tore erzielten Michael Fischer (2), Konstantin Kolb, Michael Dorfner, Daniel Menge und erneut Mooseder. (Andreas Daschner)