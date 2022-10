Erst gegen Dingolfing, dann gegen Selb: Wanderers Germering wollen Tabellenführung verteidigen

Von: Hans Kürzl

Florian Winhart, Trainer der Wanderers Germering. © Wanderers Germering

Die Wanderers Germering sind auf Revanche aus. Am Freitagabend, 20 Uhr, ist der EV Dingolfing zu Gast im Polarium. Zwei Tage später geht‘s zu Selb.

Germering – Das Hinspiel vor wenigen Wochen hatte das Team von Trainer Florian Winhart unglücklich in der Overtime verloren, nachdem sie erst kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert hatten. Wanderers-Sprecher Florian Hutterer hat auch schon eine Idee, wie die drei Punkte in Germering bleiben können. „Wir müssen die aktive Mannschaft sein, nicht die, die reagiert.“ Unnötige Strafen in der neutralen Zone und Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung müssten vermieden werden. Im Umschaltspiel seien die „Isar Rats“ aus Dingolfing mit ihren zahlreichen schnellen und technisch versierten Spielern unglaublich gefährlich, so Hutterer. Was die Niederbayern in ihren zwei weiteren Spielen unter Beweis stellten, die sie beide gewinnen konnten.

Kaum leichter wird die Aufgabe am Sonntag, 17 Uhr, beim VER Selb. Denn die Oberfranken, in der Vorsaison gerade noch so dem Abstieg entronnen, sind zumindest auf heimischem Eis eine Macht. Dort sind sie bislang noch ungeschlagen. „Für unsere Fans zwei interessante Spiele“, sagt Hutterer.

Der Wanderers-Teamsprecher ist aber auch überzeugt: „Wir werden in der Offensive unsere Möglichkeiten bekommen.“ Entscheidend werde aber sein, wie sicher die Defensive stehe. In den ersten Minuten waren die Wanderers bisher in jedem Spiel in Rückstand geraten, konnten aber stets schnell darauf reagieren. Das eine verhindern, das andere fördern ist angesagt. Denn ein Ziel haben die Wanderers für das Wochenende: Die Tabellenführung verteidigen. (Hans Kürzl)