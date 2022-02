Wanderers sinnen auf Revanche gegen Reichersbeuern - Aber erst wartet Burgau

Von: Andreas Daschner

Gerieten ins Straucheln: Im Hinspiel vor gerade mal zwei Wochen verloren die Wanderers Germering (in Schwarz) unglücklich gegen den SC Reichersbeuern. Jetzt haben sie die Chance zur Revanche. © Peter Weber

Ein Doppelspieltag steht den Wanderers Germering in der Zwischenrunde bevor. Erst geht‘s gegen Burgau, dann gegen Reichersbeuern.

Germering – Es wird eine Art Wochenende der Wiedergutmachung für die Germeringer Eishockey-Wanderers. Erst müssen sie am Freitag versuchen, den Revancheversuch von Burgau abzuwehren. Danach wollen die Wanderers am Sonntag in Reichersbeuern selbst ihre Pleite zum Auftakt der Zwischenrunde vergessen lassen.

Mit 10:3 hatten die Germeringer Burgau vor genau einer Woche auf deren eigenem Eis geschlagen. Doch im Wanderers-Lager geht man davon aus, dass das nicht unbedingt ein Gradmesser ist – zumal die beiden Vorrundenspiele zwar auch an die Germeringer gingen, aber jeweils mit nur einem Tor Differenz.

Gäste aus Burgau sind personell geschwächt

Allerdings haben die Gäste mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Coronabedingt fehlen Marc und Marvin Mändle, Michael Folk und Niklas Dörrich sind langzeitverletzt und Petr Ceslik sowie Zach Erhardt kassierten im Hinspiel eine Spieldauerstrafe. Die damit verbundene Sperre müssen sie nun gleich im Rückspiel absitzen, weil die vergangene Sonntagspartie der Burgauer abgesagt wurde.

Doch auch davon will man sich im Wanderers-Lager nicht in Sicherheit wiegen lassen. „Das Spiel beginnt wieder bei Null, es ist Vorsicht geboten“, sagt Germnerings Sprecher Florian Hutterer. Spielbeginn im Polariom ist um 20 Uhr.

Wiedergutmachung gegen Reichersbeuern

Mit 4:5 hatten die Wanderers indessen im Hinspiel gegen Reichersbeuern den Kürzeren gezogen. Will man die Chance auf Platz eins und Heimrecht in den Aufstiegs-Playoffs vergrößern, müssen die Wanderers also das Rückspiel am Sonntag, 17 Uhr, gewinnen. Und das am besten mit zwei Toren Differenz, um auch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden.

Zwar bescheinigt Hutterer auch seinen Germeringern, bei der Hinspielpleite hochklassiges und schön anzuschauendes Eishockey gespielt zu haben. „Aber individuelle Fehler und Undiszipliniertheiten wurden knallhart bestraft.“ Außerdem bemängelt der Wanderers-Sprecher, dass Kapitän Quirin Reichel und seine Truppe nicht über volle 60 Minuten ihr Leistungspotenzial abgerufen hatten. Die Marschroute am Sonntag ist damit klar: Fehler abstellen und 60 Minuten Vollgas geben. (Andreas Daschner)