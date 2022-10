Revanche geglückt: Wanderers Germering schlagen EV Dingolfing in der Overtime

Von: Hans Kürzl

Ein umkämpftes Spiel lieferten sich die Wanderers Gemering und der EV Dingolfing. © Peter Weber

Wie schon im Hinspiel wurde es zwischen den Wanderers Germering und dem EV EV Dingolfing richtig spannend - dieses Mal aber mit umgekehrtem Ausgang.

Germering – Wie im Hinspiel hat es eine Zusatzschicht gebraucht. Die Wanderers Germering und der EV Dingolfing bewiesen in ihrer zweiten Partie erneut Hang zur Dramatik. Wieder musste die Entscheidung in der Overtime fallen, diesmal mit dem besseren Ende für das Team von Florian Winhart. Am Ende stand ein 6:5-Erfolg. Auch die Drittelergebnisse (2:3, 2:2, 1:0) belegten die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Teams. Michael Dorfner, Konstantin Kolb und Daniel Menge waren jeweils einmal für die Gastgeber erfolgreich

Held aus Sicht der Wanderers war jedoch Dennis Sturm. Nicht nur, dass er im Schlussdrittel in Unterzahl den 5:5-Ausgleich erzielte. Der 29-Jährige schloss auch in der Overtime ein klug aufgezogenes Überzahlspiel zum Siegtreffer ab. Zudem hatte Sturm bereits nach zwei Minuten für eine Premiere gesorgt: Erstmals in dieser Saison konnten die Wanderers eine Partie mit einer Führung eröffnen.

In der Folge arbeiteten die Gastgeber in der Defensive sauber, so dass Torhüterin Franziska Albl weitgehend unbehelligt blieb. Bis drei Zwei-Minuten-Strafen fast am Stück zu viel wurden. Dingolfing nutzte dies clever und drehte die Partie. Zu Beginn des zweiten Drittels bauten die Gäste den Vorsprung auf 4:2 aus ihrer Sicht aus. Bis fast zum Schluss des Mitteldrittels brauchten die Wanderers, um das abzuschütteln. Dem 4:4 folgte aber in letzter Sekunde das 5:4 der Dingolfinger. Im letzten Drittel kämpften beide Teams vehement darum die Overtime zu verhindern. Albl wehrte einen Penalty ab und verhinderte einen erneuten Rückstand. So war alles für den Schlussakkord gerichtet. (Hans Kürzl)