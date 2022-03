Aus der Aufstiegstraum: Wanderers Germering unterliegen Pegnitz in Hin- und Rückspiel

Von: Andreas Daschner

Das Bild trügt: Im Playoff-Halbfinale gegen Pegnitz waren am Ende nicht die Wanderers um Verteidiger Christian Köllner (schwarzes Trikot) obenauf. Stattdessen setzten sich die Franken in zwei Partien durch. © Peter Weber

Der Traum von der Rückkehr in die Bayernliga ist für die Wanderers ausgeträumt. In den Aufstiegsspielen der Landesliga-Playoffs unterlagen sie dem EV Pegnitz.

Germering – Die Enttäuschung bei den Wanderers hält sich dennoch in Grenzen. Auf eine „mehr als erfolgreiche Landesliga-Saison“ blickt Wanderers-Sprecher Florian Hutterer zurück: „Wir haben die Vorrundenmeisterschaft erreicht und sind bis ins Playoff-Halbfinale eingezogen.“ Dort schrammten die Germeringer am Samstag nach einer 3:7-Auftaktniederlage nur knapp an einem entscheidenden dritten Spiel vorbei. Erst in der Verlängerung mussten sich die Wanderers in Spiel zwei mit 2:3 geschlagen geben.

Die Mannschaft von Daniel Menge startete dominant in die Partie im heimischen Polariom. Die knapp 350 Fans durften einen Doppelschlag von Torjäger Dennis Sturm bejubeln, der den Wanderers eine 2:0-Pausenführung bescherte. Doch im zweiten Durchgang kamen die Oberfranken besser ins Spiel – auch dank eines frühen Tores. Nur neun Sekunden brauchten sie nach dem Wiederbeginn, um auf 1:2 zu verkürzen.

Pegnitz entscheidet Rückspiel in der Verlängerung

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beide Mannschaften gute Chancen erarbeiteten. Jubeln durften letztlich die rund 70 mitgereisten Pegnitzer Fans, als ihrer Truppe in der 34. Minute der Ausgleich gelang.

Der vermeintliche Schlussabschnitt war von viel Kampf geprägt. Tore wollten aber keine mehr fallen, sodass die Verlängerung die Entscheidung bringen musste. Beide Teams drängten auf den Sieg – erneut mit jubelnden Pegnitzer Fans als abschließende Szene. In der vierten Minute der Verlängerung entschieden die Gäste das packende Duell für sich.

Im Hinspiel laufen die Wanderers von Beginn an hinterher

Deutlicher endete bereits am Freitag Partie eins, die in Bayreuth ausgetragen wurde. Im Pegnitzer Freiluftstadion war das Eis bereits abgetaut. In Wagners Wahlheimat erlebten die Germeringer aber wahrlich keine Festspiele. Die Pegnitzer legte einen regelrechten Sturmlauf hin und gingen früh mit 3:0 in Führung. Erst Michael Dorfners Anschlusstreffer kurz vor der ersten Pause weckte die Lebensgeister der Wanderers.

In der Kabine fand Spielertrainer Daniel Menge offenbar die richtigen Worte, denn nach dem 2:3 durch Louis Kolb waren die Germeringer drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Eine Strafzeit stoppte aber die Angriffsbemühungen der Germeringer. Stattdessen trafen die Pegnitzer doppelt zum 5:2. Menge verkürzte im Schlussabschnitt zwar noch einmal. Am Ausgang der Partie änderte das aber nichts mehr. Pegnitz traf doppelt zum Endstand. (Andreas Daschner)