Eishockey Landesliga kompakt: Verletzung überschattet EVF-Niederlage - Eisbereitung hat begonnen

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Der „Zamboni“, die Brucker Eisbearbeitungsmaschine, zog am Montagabend bereits einsam seine Runden im Freiluftstadion. © Dieter Metzler

Unterschiedlicher können die Gefühlslagen kaum sein als beim EV Fürstenfeldbruck und den Germering Wanderers nach dem Wochenende.

Fürstenfeldbruck/Germering – In der Tabelle bewegen sich die Wanderers Germering und der EVF an grundverschiedenen Enden- Germering thront weiter an der Spitze, die Brucker sind auf den vorletzten Platz abgerutscht. Immerhin gibt es gute Neuigkeiten aus dem Eisstadion.

EV Fürstenfeldbruck verliert in Haßfurt

Ein schwarzes Wochenende hat der EV Fürstenfeldbruck hinter sich. Nach der 3:9-Derbypleite kamen die Brucker Eishackler am Sonntagabend beim vorerst letzten Auswärtsspiel in Haßfurt erneut mit 3:8 (1:3, 1:3 1:2) unter die Räder. Überschattet wurde die Partie auch noch von der schweren Verletzung von Joshua Cmarits, der mit einem Handbruch ins Haßfurter Krankenhaus eingeliefert werden musste und bereits operiert wurde.

„Hier standen sich heute Abend zwei Welten gegenüber“, meldete sich ein enttäuschter Abteilungsleiter Josef Fuchs aus Haßfurt. Die Begegnung zählte noch keine Minute, da liefen die Brucker bereits einem Rückstand hinterher. Nach zehn Minuten, die Gastgeber hatten inzwischen zweimal nachgelegt, schien sich ein zweistelliges Debakel anzubahnen. Michal Telesz weckte mit dem 1:3-Anschlusstreffer kurz vor dem ersten Kabinengang nur wenig Hoffnung, dass die Brucker die Wende schaffen würden, so überlegen agierte Haßfurt. „Ich glaube, wir waren keine fünf Minuten komplett auf dem Eis“, sagt Fuchs zu den vielen Strafen für die Kreisstädter. Gleich dreimal sah sich das Mucha-Team einer doppelten Überzahl gegenüber. Das kostete zusätzlich viel Kraft.

Symptomatisch für die Verfassung, in der sich Brucker momentan befinden, war der Mittelabschnitt, als den Haßfurtern bei einem vierminütigen Spiel in Unterzahl drei Treffer gegen die Brucker gelangen. Drei Gegentore bei eigener Überzahl, das nagte an der Moral. Der zweite Treffer der Brucker durch Julian Behmer ging dabei fast unter. Im Schlussdrittel spielten die Gastgeber mit angezogener Handbremse. Trotzdem konnte der Tabellendritte seinen Vorsprung auf 8:2 weiter ausbauen. Benedikt Pfeils 3:8 war nur noch reine Ergebniskosmetik.

Die Frage, die den EV Fürstenfeldbruck nun beschäftigt, ist, ob er am Freitag ihr erstes Heimspiel gegen den EHC Bayreuth austragen kann. Am Montag begannen die Stadtwerke nun doch mit der Eisaufbereitung im Brucker Freiluftstadion.

Wanderers Germering schlagen Selb

Eine enge Partie hatten die Wanderers Germering für das Rückspiel gegen den VER Selb erwartet. Das 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) bestätigte die Vorahnung, dass die Oberfranken zu den unangenehmeren Gegnern gehören. Aber dank der Treffer von zweimal Manuel Winkler sowie Michael Fischer mit seinem ersten Saisontor, Marco Göttle und Dennis Sturm behielten die Germeringer Eishockey-Cracks dennoch knapp die Oberhand.



Nach dem klaren Erfolg gegen den EV Fürstenfeldbruck, knüpften die Wanderers fast nahtlos an ihre Derbyform an. Allerdings brauchte die Truppe von Trainer Florian Winhart einen sanften Wachmacher in Form einer von den Gästen nur knapp vergebenen Möglichkeit. Dann aber begannen die Gastgeber mehr und mehr zu dominieren. Sie belohnten sich mit einer 2:0-Führung.



Allerdings gelang es den Gästen im Mitteldrittel, immer wieder in das Kombinationsspiel der Wanderers hineinzufunken und vielversprechende Passwege zuzustellen. Zudem wuchs der Selber Goalie Radek Uhrin über sich hinaus. Nur beim Abschluss eines Powerplays war er machtlos.



Im Schlussdrittel fielen dann wieder mehr Treffer. Das Drei-Tore-Polster der Wanderers schmolz innerhalb kurzer Zeit zusammen. Etliche brenzlige Situationen mussten die Germeringer überstehen. Die Gäste gingen mehr und mehr ins Risiko, und nahmen kurz vor Schluss ihren Torwart vom Eis. Das nutzte Winkler per Kunstschuss aus dem eigenen Drittel zum 5:3. Trotzdem mussten die Wanderers nach dem vierten Selber Treffer noch einmal kurz zittern. Doch es blieb beim Sieg. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)