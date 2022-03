Heimspiele gegen Burgau und Germering: Der EVF will den dritten Platz verteidigen

Von: Andreas Daschner

Heiß geführte Zweikämpfe erwarten die Zuschauer auch beim Derby am Sonntagabend wieder, wenn der EV Fürstenfeldbruck (weiße Trikots) die Wanderers aus Germering empfängt. © Peter Weber

Zweimal müssen die Brucker Eishackler noch ihre Schlittschuhe schnüren, dann ist für die Mannschaft von Trainer Roman Mucha die Saison beendet.

Fürstenfeldbruck – Die Amperstädter haben keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs. Sie wollen aber ihren dritten Platz in der Zwischenrunde behaupten, wenn sie am Freitag um 19.15 Uhr den ESV Burgau empfangen. Am Sonntag um 18 Uhr folgt das Derby-Rückspiel gegen die Wanderers aus Germering. Die Landkreis-Nachbarn hatten mit dem Sieg über Bruck am vergangenen Sonntag das Playoff-Ticket gelöst. Nun hoffen die Brucker, den Heimvorteil im Nachholspiel nutzen zu können und in der insgesamt vierten Saison-Begegnung endlich einmal das Eis als Sieger zu verlassen.

Den Burgauern standen die Brucker mit einem Vorbereitungstest insgesamt viermal gegenüber, zweimal verließen sie das Eis als Sieger, zweimal als Verlierer. „Wir wollen uns natürlich so gut als möglich verkaufen und zum Abschluss beide Heimspiele erfolgreich gestalten“, sagt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer.

Platz drei ist das Ziel der Brucker

„Auch wenn wir nach oben nicht mehr angreifen können, wollen wir den dritten Platz doch verteidigen.“ Vilgertshofer spricht von einer sehr zufriedenstellenden Saison. Im Hintergrund laufen auch schon Gespräche für die kommende Spielzeit – vor allem mit Trainer Roman Mucha, mit dessen Arbeit ist der Vorstand sehr zufrieden. Mit ihm möchte man gerne weitermachen. „Er hat die Mannschaft allen widrigen Trainingsmöglichkeiten in Bruck zum Trotz vorwärts gebracht“, so Vilgertshofer.

Nach einem zunächst holprigen Saisonstart, bedingt durch fehlende Trainingsmöglichkeiten im Freiluft-Eisstadion, dauerte es auch heuer wieder bis Ende November, ehe die Spieler die Defizite gegenüber der Konkurrenz aufgeholt hatten. Dann aber legte die Mannschaft eine Siegesserie hin und erwies sich als ebenbürtiger Gegner in der Landesliga. Zum Abschluss hat Vilgertshofer eine Bitte an die beiden Fanlager aus Burgau und Germering. „Bitte verzichtet in unserem Stadion auf jegliche krachmachenden Instrumente wie Trommeln und auf Pyrotechnik, die ohnehin verboten ist.“

Wanderers kämpfen ums Heimrecht in den Playoffs

Während für die Brucker der Kampf um Platz drei eher symbolischen Charakter hat, geht es für die Wanderers noch um mehr. Zwar hat die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Menge die Playoff-Teilnahme sicher. Allerdings kämpft sie noch ums Heimrecht im Halbfinale, das dem Sieger der Zwischenrunde winkt. Die Wanderers liefern sich hier einen Fernkampf mit Reichersbeuern. Außerdem möchte man die Landkreis-Krone verteidigen. Wanderers-Sprecher Florian Hutterer fordert: „Alles investieren für die Verteidigung der Landkreismeisterschaft.“ (Dieter Metzler, Andreas Daschner)