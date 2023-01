Eishockey kompakt: Wanderers müssen um die Playoffs bangen - EVF unterliegt Pfronten

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Nur zeitweise gleichauf waren die Wanderers Germering (in Schwarz) und der ESC Haßfurt. © Peter Weber

Lange waren die Wanderers Germering auf Play-off-Kurs. Doch jetzt wird es auf einmal eng für den Eishockey-Landesligisten.

Germering/Fürstenfeldbruck – Nur Niederlagen setzte es am Wochenende für die Eishockey-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Wanderers unterlagen Burgau und Haßfurt. Der EV Fürstenfeldbruck fand im EV Pfronten seinen Meister.

Wanderers: Den Teamgeist in der Kabine vergessen

Auch einen Tag nach der verlorenen Partie war Wanderers-Sprecher Florian Hutterer fassungslos. „Man kann verlieren, man kann auch hoch verlieren, aber nicht so“, kommentierte er die erste zweistellige Pleite der Germeringer Eishockeycracks in dieser Saison. Mit einer happigen 4:11 (0:6, 2:3, 2:2)-Klatsche kehrten sie vom Gastspiel beim ESV Burgau zurück. Freuen konnte man sich im Germeringer Lager über die Treffer von Michael Fischer, Marcus Mooseder, Quirin Reichel und Dennis Sturm kaum. Sie waren allenfalls Ergebniskosmetik.

Im Prinzip hatte sich die Entwicklung des Spiels bereits nach zwölf Sekunden angedeutet. Denn da rappelte es zum ersten Mal im Germeringer Kasten. Wachmacher war das für die Gäste keiner, dagegen kamen die Schwaben erst so richtig in Laune. Nach gut sechs Minuten führten sie bereits mit 3:0, worauf Goalie Franziska Albl jede Lust am Weitermachen verlor. Sichtlich angefressen verließ die Nationaltorhüterin das Eis und wurde durch Christoph Müller ersetzt.

Besser wurde es dadurch nicht. „Beide Goalies wurden schmählich im Stich gelassen“, musste Hutterer feststellen. Denn die Wanderers kamen mit dem Tempo der Gastgeber einfach nicht mit und gestalteten die Zweikämpfe eher ohne Körperkontakt. Von Schönspielerei, sprach Hutterer, und dass man den Kampfgeist in der Kabine vergessen habe.

„Wir haben viele erfahrene Spieler, die mit solchen Situationen umgehen und vorangehen können“, so Hutterer. Davon habe man wenig gesehen. Immerhin riss sich die Mannschaft von Trainer Florian Winhart in Drittel zwei und drei ein wenig zusammen. Auch die eine oder andere Überzahlsituation wurde nun genutzt. Allerdings hatten die Burgauer ein wenig Schwung heraus genommen. Es reichte aber dennoch, um die Wanderers klar auf Distanz zu halten. Für Hutterer gibt es nur eine einzige Konsequenz. Man müsse sich darauf konzentrieren, die einfachen Dinge wieder richtig zu machen. „Das müssen wir uns aber ganz dringend vornehmen.“

Das Schlussdrittel macht den Germeringern Hoffnung

Die Wanderers haben ein gebrauchtes Wochenende hinter sich. Nach der 4:11-Klatsche in Burgau kehrten sie auch vom ESC Haßfurt mit einer Niederlage zurück. Die fiel zwar mit 3:6 (0:1, 1:5, 2:0) bei weitem nicht so happig aus. Dennoch rutschten die Germeringer auf Rang vier der Meisterrunde ab, der gerade noch für das Erreichen der Aufstiegs-Playoffs reichen würde. Auch die Tore von Daniel Menge, Quirin Reichel und Konstantin Kolb konnten das nicht verhindern.



Den schwungvolleren Start in die Begegnung hatten die Unterfranken erwischt. Allerdings konnte der starke Wanderers-Goalie Christoph Müller lange einen Einschlag zu verhindern. Nach 15 Minuten, als die Truppe von Trainer Florian Winhart gut in die Partie gekommen zu sein schien, gelang den Haßfurtern dennoch die Führung. Im Mittelabschnitt kamen die Wanderers jedoch wieder von ihrer stabilen Linie ab. Der ESC erhöhte den Druck, bei den Germeringern stieg die Fehlerquote. Dies führte vermehrt auch zu Strafzeiten. Insgesamt sieben Mal mussten Germeringer in die Kühlbox, was von den Haßfurtern in drei Situationen konsequent ausgenutzt wurde.



Erst nachdem sie im Schlussdrittel eine Unterzahl schadlos überstanden hatten, kamen die Wanderers wieder in die Spur. Zwei Treffer in der 45. und 46. Minute ließen sogar Hoffnungen auf eine Aufholjagd aufkommen. Das Bemühen dazu war den Gästen beileibe nicht abzusprechen, auch wenn man weniger Spielanteile als die Gastgeber hatte. „Wir haben im Schlussdrittel wenigstens die Null gehalten“ war Sprecher Florian Hutterer zumindest mit diesem Teil der Partie zufrieden. Es sei ein sehr respektables letztes Drittel gewesen. „Darauf können und müssen wir aufbauen.“

EV Fürstenfeldbruck: klatsche für den Tabellenführer

Im sechsten Spiel der Play-down-Runde hat es den EV Fürstenfeldbruck erwischt. Der souveräne Tabellenführer aus der Kreisstadt verlor am Freitagabend beim EV Pfronten mit 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)-Toren. Lediglich der Abstand zum Tabellenzweiten aus dem Allgäu schmolz auf acht Punkte zusammen. Den Klassenerhalt hat die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha zwar sicher, allerdings könnte Pfronten, das drei Spiele weniger auf dem Buckel hat, den Bruckern noch die Tabellenführung streitig machen.



Vielmehr als die erste Niederlage in der Abstiegsrunde dürften die Brucker die beiden Spieldauersperren von Benjamin Dawid und Maximilian Kolb ärgern, da beide Spieler im nächsten Spiel am 10. Februar gegen den SC Forst zum Zuschauen verurteilt sind, wogegen Andreas Killian seine Sperre abgesessen hat und im Heimspiel gegen Forst wieder eingreifen kann.

Die Niederlage beim Tabellenzweiten in Pfronten bahnte sich frühzeitig an. Gegen aggressiv zu Werke gehende Gastgeber tat sich das Mucha-Team vor knapp 70 Zuschauern schwer mit einem geordneten Spielaufbau dagegen zu halten. Mit einem Doppelschlag in der achten Minute durch Filip Matejka und Eugen Scheffer geriet der EVF mit 0:2 in Rückstand.

Nach dem 0:3 durch Thomas Böck (24.) keimte kurzfristig Hoffnung auf, als Mathias Jeske eine Minute später der 1:3-Anschlusstreffer gelang. Doch mit einem Sonntagsschuss von der blauen Linie von Matejka zum 4:1 war die Begegnung so gut wie entschieden. Im Schlussdrittel wurde es dann ruppig mit der Folge, dass neben den beiden Bruckern auch ein Pfrontener Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Den Schlusspunkt setzte Fabian Gmeinder in der 48. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand. Die Brucker haben nun zwei Wochen Zeit, sich von der ersten Niederlage in der Play-down-Runde zu erholen, um mit einem Heimsieg über den Tabellenvorletzten SC Forst die Tabellenspitze zu verteidigen. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)