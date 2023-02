Eishockey kompakt: Komplizierte Rechenspiele bei den Wanderers - Zweiter Anlauf des EVF in Lechbruck

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Der Blick geht aufs letzte Spiel der Saison. Für die Wanderers (in Schwarz) ist das eine rund 200 Kilometer lange Auswärtsfahrt zum ESV Waldkirchen. Es ist bereits das vierte Duell der Germeringer mit den Niederbayern in der laufenden Spielzeit. © Peter Weber

Letzter Spieltag der Eishockey-Landesliga: Für die Wanderers geht es um die Play-Offs - oder vielleicht doch bloß um die goldene Ananas.

Germering/Fürstenfeldbruck – Die Wanderers Germering müssen für ihr letztes Spiel gut 200 Kilometer nach Waldkirchen fahren. Der EV Fürstenfeldbruck wagt derweil einen zweiten Versuch beim ERC Lechbruck.

Wanderers treten zum Meisterrundenschluss in Niederbayern an

Ein kleiner Funken Hoffnung, die Play-Offs doch zu erreichen, besteht für die Wanderers Germering noch. Zumindest rechnerisch vor den letzten Spielen der Meisterrunde, die an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Dabei könnte ausgerechnet der ESV Waldkirchen eine Hauptrolle spielen, auf den die Wanderers am Sonntag, 17.30 Uhr, auf dessen Eis treffen.

Denn die Niederbayern treten am Freitag bei jenem ESC Haßfurt an, der den Germeringer Eishockeycracks im Weg steht. Gewinnt Waldkirchen diese Partie, bleibt die Tür für die Wanderers bis Sonntag einen Spalt breit offen. Noch etwas weiter öffnen könnte sie sich, wenn Sonthofen gleichzeitig in seiner letzten Saison-Begegnung den bislang übermächtigen Isarrats aus Dingolfing unterliegt. Gegenüber den Oberällgäuern müssten die Wanderers zudem noch sieben Treffer in der Tordifferenz aufholen.

Tritt das alles ein, ist Germerings Auswärtsfahrt nach Waldkirchen zumindest ein wenig von dem Image los, dass es lediglich um die berühmte goldene Ananas geht. Können die Wanderers im vierten Duell mit den Niederbayern ihren dritten Sieg einfahren, hätten sie zumindest ihre Hausaufgabe gemacht. In dem Fall ginge das Hoffen, Zittern und Bangen noch eine Stunde weiter – bis Haßfurt seine Abschlusspartie gegen Meisterrunden-Schlusslicht Trostberg absolviert hat. Diese müsste, im Sinne der Wanderers, von den Gästen gewonnen werden.

Trotz des kleinen Hoffnungsschimmers will man im Germeringer Lager nicht mit Rechenspielen beginnen. „Auch wenn das Spiel möglicherweise keine Bedeutung mehr hat – wir wollen uns auf jeden Fall mit einem guten Auftritt ehrenvoll von der Eishockey-Saison 2022/2023 in die Sommerpause verabschieden“, sagt Sprecher Florian Hutterer. Die 60 Minuten in Waldkirchen möchte man nicht einfach abschenken. Rein sportlich wird das keine ganz leichte Aufgabe. Denn die Niederbayern wussten die Mannschaft von Wanderers-Coach Florian Winhart stets zu fordern.

Ziel Tabellenführung: Die Brucker haben es selbst in der Hand

Weil das letzte Saisonspiel des EV Fürstenfeldbruck am vergangenen Sonntag wegen Unbespielbarkeit der Eisfläche in Lechbruck abgeblasen werden musste, wird die Begegnung am Sonntag, 18.45 Uhr, erneut angesetzt. Auch wenn Brucks Trainer Roman Mucha auf die gesperrten Andreas Killian und Landon Olson verzichten muss, sollte der Kader zumindest mit einem Punkt aus Lechbruck zurückkehren. Kurios dabei ist, dass der im Hinspiel in Bruck ebenfalls mit einer Spieldauersperre belegte Samuel Wörle gegen das Mucha-Team wieder spielberechtigt ist. Weil Lechbruck am Freitagabend beim EHC Bayreuth antritt, hat der Flößer dann seine Strafe abgesessen.



Im Hinspiel gegen Lechbruck war einmal mehr Kresimir Schildhabl (in Schwarz) Brucks Mann des Tages. © Dieter Metzler

„Wir haben die Chance, aus eigener Kraft die Saison mit Platz eins zu beenden“, sagt EVF-Vize Manuel Vilgertshofer. „Das ist unser Ziel und dafür wird die Mannschaft sich noch einmal richtig reinhängen, auch wenn es nur die Abstiegsrunde ist.“ Mit der Saison ist er im Großen und Ganzen zufrieden. „Wir sind nur knapp an der Aufstiegsrunde gescheitert und haben anschließend in der Play-down-Runde eine starke Leistung abgeliefert.“



Die Show am Wochenende stiehlt dem ersten Brucker Team aber der U20-Nachwuchs. Am Freitagabend tritt die Mannschaft von Trainer Maxi Helling zum Derby in Germering an (20 Uhr). Die U20 des EVF ist in dieser Saison weiter und möchte es auch nach dem Derby bleiben. Bereits im Hinspiel waren rund 150 Zuschauer von der Spielweise der jungen Brucker begeistert. Am Ende gewann der EVF mit 7:1.



Auch die vergangenen Begegnungen zeugen von der tollen Form, in der sich die Helling-Crew befindet. Mit haushohen Siegen kehrte man aus Holzkirchen (11:3), aus Dachau (16:1), aus Passau (12:3) und gegen die SG Dachau/München (20:0) zurück. Auch die Spitzenspiele in Dorfen (4:3 n. P.) und in Dingolfing (4:1) wurden gewonnen. Diesen Schwung wollen die Brucker, die in Bestbesetzung antreten können, am Freitagabend mitnehmen und hoffen auf große Unterstützung ihrer Fans, zumal der Eintritt frei ist. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)