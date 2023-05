Wanderers angeln sich EVF-Coach: Roman Much wird Trainer in Germering

Von: Hans Kürzl

Die Tinte ist trocken: Roman Mucha wird künftig bei den Wanderers Germering das Sagen haben. © Wanderers Germering

Lange vor der neuen Saison haben die Wanderers Germering die Trainerfrage und damit die Nachfolge von Florian Winhart geklärt.

Germering – Der Neue an der Bande im Polariom ist ein alter Bekannter: Roman Mucha war in der vergangenen Saison noch für die Geschicke des EV Fürstenfeldbruck verantwortlich. Dort hatte er kurz nach dem fixen Klassenerhalt frühzeitig mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht mehr verlängern werde.

Die Germeringer sahen ihre Chance, wie Pressesprecher Florian Hutterer erklärt: „Wir hatten Mucha bereits seit Jahren auf dem Schirm.“ Weil die Eishockey-Gemeinde überschaubar sei, kam der Kontakt schnell zustande. Bereits das erste Gespräch sei offen und zielführend verlaufen, so Hutterer. „Wir sind sehr froh, diese Personalie so früh geklärt zu haben.“ So können auch die Kaderplanungen frühzeitig voran getrieben werden, wobei laut Hutterer viele Spieler bereits signalisiert hätten, bei den Wanderers zu bleiben.

Offensive Ausrichtung der Wanderers passt zu Roman Mucha

Hinzu kommt, dass der 57-jährige Mucha die Landesliga bestens kennt. „Er weiß die Stärken und Schwächer vieler Gegner gut einzuordnen“, sagt der Wanderers-Sprecher. Das schließe die Wanderers mit ein, die Mucha in den beiden letzten Jahren bei den Derbys habe sammeln können. Seine erste Station als Headcoach hatte Mucha 2017 bei der EA Schongau. Vor seinem Engagement bei den Bruckern arbeitete er mit dem Nachwuchs des EHC Königsbrunn. In seiner aktiven Zeit, die er erst mit 51 Jahren beendete, galt der gebürtige Slowake Mucha als nur schwer zu bremsender Stürmer. Das passt zu den Wanderers, die ihrerseits offensiv auftreten wollen.

Mucha sieht der kommenden Saison in Germering mit Freude entgegen: „Mein Ziel ist es, durch akribische Arbeit das vorhandene Potenzial bestmöglich auszuschöpfen und dadurch für den sportlichen Erfolg zu sorgen.“ Er wolle den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft fördern, dabei aber auch auf Leidenschaft und Engagement für den Verein setzen, so Mucha. Er sehe jedenfalls bei Team und Verein eine gute Basis. (Hans Kürzl)