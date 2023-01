EVF baut Punktepolster gegen Abstieg aus - Deutlicher Sieg zum Auftakt der Playdown-Runde

Eishockey kompakt: Wanderers brauchen zwei Mal viel Geduld - EVF baut Punktepolster aus

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Da wurde Franziska Albl im Tor der Wanderers noch allein gelassen. In den ersten beiden Dritteln ließen sich die Germeringer Eishockeycracks von den niederbayerischen Gästen zu oft überraschen. © Peter Weber

Ein perfektes Wochenende liegt hinter den Wanderers aus Germering und dem EV Fürstenfeldbruck. Beide Teams feierten Siege.

Landkreis – Mit zwei Heim-Erfolgen sind die Wanderers Germering in die Aufstiegsrunde gestartet. Der EVF machte derweil deutlich, dass er in der Abstiegsrunde nichts mit dem Gang nach unten zu tun haben möchte.

Erst Schlussdrittel sichert Aufstiegsrunden-Erfolg gegen Waldkirchen

Den Wanderers Germering wurde im ersten Aufstiegsrundenspiel vom ESV Waldkirchen alles abverlangt. Das 8:4 (0:2, 1:1, 7:1) klingt zwar rein vom Ergebnis her nach einer klaren Angelegenheit. Doch erst die letzten 20 Minuten, die für die Wanderers das klarste Drittelergebnis dieser Saison brachten, sicherten die ersten drei Punkte in der Aufstiegsrunde. Die stellten mit ihren Treffern je zweimal Konstantin Kolb und Nico Rossi sowie je einmal Matthias Götz, Louis Kolb, Quirin Reichel und Andreas Schmelcher sicher.

„Nochmal Glück gehabt“, atmete Wanderers-Sprecher Florian Hutterer auf. Man habe gesehen, dass in dieser Aufstiegsrunde jeder Fehler eiskalt bestraft werde. Das galt zum einen für die Offensivaktionen, mit denen sich die Gastgeber mehr Spielanteile und mögliche Abschlussaktionen erarbeitet hatten. Doch wirkte das zunächst nicht entschlossen und zielgenau genug.

Wie Effektivität humorlos funktioniert, führten dagegen die niederbayerischen Gäste vor. Allzu oft tauchten sie nicht vor dem Tor der Wanderers aus. Doch Waldkirchen war konzentriert genug, die Fehler und Nachlässigkeiten des Kontrahenten auszunutzen. Einmal gelang das Waldkirchen selbst in Unterzahl, nachdem Germering ein eher ungeschickt wirkendes Powerplay aufgezogen hatte. Die Führung nach dem ersten Drittel war deshalb nicht unverdient.

So richtig in Gefahr geriet der Vorsprung des ESV auch im Mitteldrittel nicht. Erst nach gut sechs Minuten gelang es den Gastgebern, für Wirbel vor dem Gästetor zu sorgen.

„Das kann doch nicht wahr sein.“ Nicht nur einmal war Wanderers-Coach Florian Winhart dieser Gedanke durch den Kopf gegangen – weil Waldkirchen nicht nur im Mitteldrittel seine erste Aktion nutzte. Nach 23 Sekunden im Schlussdrittel hätte man streng genommen einem Germeringer den Assist für die 4:1-Führung des Gegners zuschreiben müssen.

Doch zum Glück folgte mit dem 2:4 die Reaktion nur 30 Sekunden später. Der Knoten war geplatzt, auch in den Köpfen der Spieler. Die nutzten es nun sehr effektiv, dass die Kräfte der nur mit neun Feldspielern angetretenen Waldkirchener nachließen. Mit sechs Treffern in nur acht Minuten war die Wende spektakulär geschafft.

„Wir haben eine gute Moral und viel Mentalität gezeigt“, kommentierte Hutterer den Verlauf. Gleichwohl müsse man die Fehler in den künftigen Partien dringend abstellen.

Schon wieder Spektakel bei den Wanderers - Zweistelliger Erfolg gegen die Trostberg Chiefs

Den Germering Wanderers ist der perfekte Start in die Aufstiegsrunde gelungen. Und wer nach dem 8:4 über den ESV Waldkirchen vor allem wegen des mit 7:1 gestalteten Schlussdrittels meinte, dass mehr Spektakel nicht mehr geht, wurde tatsächlich noch eines besseren belehrt.



Dank der Tore von Andreas Schmelcher und Dennis Sturm (je 3), Michael Fischer und Markus Mair (je 2) sowie Matthias Götz und Konstantin Kolb erlebten die 300 Fans ein 12:4 (4:3, 3:1, 5:0) über die Trostberg Chiefs, dem Vierten der zweiten Vorrundengruppe. Allerdings leisteten sich die Wanderers auch gegen den oberbayerischen Kontrahenten einen holprigen Start. „Es war ein vogelwildes erstes Drittel“, umschrieb Sprecher Florian Hutterer den Verlauf.



Standfestigkeit und Durchhaltevermögen bewiesen die Wanderers Germering (in Schwarz). © Peter Weber

In der Tat hatten zunächst die Trostberger mehr Entschlusskraft und Effektivität an den Tag gelegt. Sie nutzen die Einladungen der Gastgeber eifrig und machten aus fünf Abschlussmöglichkeiten gleich drei Treffer. Über zehn Minuten lang taten sich Germerings Eishockeycracks schwer, ein erfolgversprechendes Gegenmittel zu finden. Der 1:3-Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt verwunderte jedenfalls nicht.



Das 2:3 durch Dennis Sturm war schließlich der Dosenöffner, den die Wanderers schon auch gegen Waldkirchen benötigt hatten. Und wie am Freitag lief es dann für die Mannschaft von Coach Florian Winhart fast wie am Schnürchen. Bis zur Pause jedenfalls hatten die Hausherren die Partie in eine 4:3-Führung gedreht.



Das sorgte in den Reihen der Wanderers für viel Sicherheit. Auch die Dominanz nahm wieder zu. Jedenfalls wirkten die Trostberger mit zunehmender Spieldauer überfordert. Zu Entlastungsangriffen kamen die Gäste kaum mehr. Das spiegelte sich unter anderem in zwei Powerplay-Treffern wider. Daher hatte Germering letztendlich nur noch wenig Mühe, das Ergebnis zweistellig zu gestalten.



Am kommenden Wochenende müssen die Wanderers zweimal auswärts ran. Freitags geht die Reise zum Mitfavoriten ERC Sonthofen. Und am Sonntag steht die Partie beim SC Reichersbeuern an, der ebenfalls mit zwei Siegen in die Aufstiegsrunde gestartet ist.

EVF baut Punktepolster gegen Abstieg aus - Deutlicher Sieg zum Auftakt der Playdown-Runde

Ein Drittel reichte dem EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend, um im ersten Spiel der Play-down-Runde den ersten Verfolger beim Kampf um den Klassenerhalt in die Schranken zu weisen. Mit 7:1-Toren (4:0, 1:1, 2:0) über den EV Pfronten verteidigte die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha vor knapp 100 Zuschauern den ersten Tabellenplatz und baute zugleich den Vorsprung von drei auf fünf Punkte auf den neuen Tabellenzweiten EHC Bad Aibling aus.



Nachdem das Mucha-Team die Aiblinger bereits am kommenden Freitag (19.15 Uhr) als nächsten Gegner in der Brucker Freiluftarena empfangen, können sich die Brucker Fans auf das zweite Spitzenduell in der Abstiegsrunde freuen.



Erzielte vier Tore und wurde zum Man of the Match gewählt: Mathias Jeske (vorne). © Dieter Metzler

Den Grundstein für den souveränen Auftaktsieg legten vor allem die beiden Stürmer Mathias Jeske und Kresimir Schildhabel, die in den ersten 20 Minuten zur Höchstform aufliefen. Sie haben endgültig zu der Form zurück gefunden, mit der sie in der vergangenen Saison den Brucker Anhang begeisterten. Man ist geneigt fast von blindem Verständnis zu sprechen, wie die zwei Kufenflitzer drei der vier Treffer vorbereiteten und erzielten. Sowohl zum 1:0 (8.), als auch zum 2:0 (12.) und 4:0 (18.) leistete Schildhabel die Vorarbeit und Jeske vollstreckte. Dazwischen erzielte nach einem Traumpass von Benedikt Pfeil Schildhabel das 3:0.



So mitreißend auch das erste Drittel verlief, so gegensätzlich verliefen die zweiten 20 Minuten. Hier zeigte vor allem Brucks Goalie Valentin Mohr, dass sich seine Vorderleute auf ihn verlassen konnten. Der Torhüter lieferte eine bärenstarke Leistung ab. Ein Pfostenschuss der Allgäuer war der erste Warnschuss, dann gelang den Gästen der Ehrentreffer (37.) durch Filip Matejka, der vorher schon minutenlang andeutete.



Das Mucha-Team hatte aber Sekunden später die passende Antwort parat. Bevor sich die Allgäuer weitere Hoffnungen auf mehr machen konnten, vernichtete Michal Telesz nach einem Zuspiel von Julian Behmer mit dem fünften Brucker Treffer diese postwendend. In den letzten 20 Minuten wurden die Gäste nicht wirklich gefährlich. So sorgten am Ende Benedikt Pfeil (55.) und Jeske mit seinem vierten Treffer (57.) für einen ungefährdeten Auftaktsieg. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)