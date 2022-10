Dingolfing und Moosburg: Zwei dicke Brocken für die Wanderers zum Saisonauftakt

Von: Hans Kürzl

Schwören sich aufs erste Spiel ein: Die Wanderers Germering. © Peter Weber

Einen schwierigen Saisonauftakt haben die Wanderers Germering vor der Brust. Dingolfing und Moosburg sind die beiden ersten Gegner.

Germering – Gleich auf zwei ambitionierte Gegner treffen die Eishockey-Wanderers aus Germering zum Saisonstart. Denn sowohl der EV Dingolfing, bei dem die Germeringer am Freitag (20 Uhr) das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten als auch der EV Moosburg als Heimgegner am Sonntag (17.45 Uhr im Polariom) haben als Ziel den Aufstieg in die Bayernliga ausgegeben.

Deutlich zurückhaltender geben sich die Wanderers. „Es wird schon eine Herausforderung werden, nach der Vorrunde überhaupt unter die ersten Vier zu kommen“, sagt Sprecher Florian Hutterer. Denn bei der Gruppeneinteilung habe man etliche neue Gegner erhalten, die man erst kennenlernen und einordnen müsse. „Daher kann für uns vieles möglich sein. Aber keiner fordert, dass es so passieren muss.“

Mit einer insgesamt guten Mischung aus erfahrenen Spielern und Youngstern, die über ein großes Entwicklungspotenzial verfügen, gehen die Wanderers in die neue Landesligasaison. Perspektivspieler wie Clemens von Friderici gehören ebenso dazu wie der 30-jährige Routinier Matthias Götz. Letzterer hat im schwarz-gelben Trikots auch schon 168 Bayernligapartien bestritten.

Die kurze aber intensive Vorbereitung kann die Germeringer zuversichtlich stimmen. Gegen die Landesligisten Forst, Ottobrunn und Burgau fuhren die Wanderers meist überzeugende Sieg ein. Im Duell mit dem Bayernligisten EA Schongau hatte das Team von Coach Florian Winhart zwar einige gute Phasen, letztlich setzte sich aber der höherklassige Kontrahent klar durch.

Doch über dem Sportlichen stehen noch andere Dinge. So hoffen die Germeringer trotz steigender Corona-Zahlen von allzu vielen Fällen im Team verschont zu bleiben. Ebenso von allzu drastischen Folgen der Energiekrise. Dazu stehe man aber in gutem Austausch mit der Stadt als Betreiber der Eishalle, so Hutterer. (Hans Kürzl)