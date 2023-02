Eishockey kompakt: Wanderers scheiden aus Play-Off-Rennen aus - EVF muss nochmal ran

Meister- und Abstiegsrunde der Landesliga

Von Dieter Metzler

Hans Kürzl

Mit einem Overtime-Sieg und einer Niederlage haben die Wanderers Germering nur noch rechnerische Möglichkeiten auf die Play-Offs.

Germering/Fürstenfeldbruck – Gegen Reichersbeuern haben sich die Wanderers am Freitag immerhin noch zwei Punkte geholt. Gegen Angstgegner Haßfurt gingen die Germeringer am Sonntag aber wieder leer aus. Der EV Fürstenfeldbruck konnte derweil nur eines seiner zwei Spiele gegen den ERC Lechbruck bestreiten. Das gewannen sie aber.

Wanderers Germering: Zwei Punkte gegen Reichersbeuern sind einer zu wenig

Ein Sieg in der Overtime, das lässt Dramatik vermuten. Doch das 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) der Wanderers Germering über den SC Reichersbeuern, das nach Verlängerung zustande kam, taugte nicht so recht zum ganz großen Aufreger. Am Ende war es die torärmste Partie, die Germerings Eishockeyfans in dieser Saison im Polariom zu sehen bekamen. Nur bei den Treffern von Marcus Mooseder, Christian Czaika und dem siegbringenden Tor von Kapitän Quirin Reichel hatten sie Grund zum Jubeln.



Beide Teams konnten aber für sich verbuchen, sehr diszipliniert aufgetreten zu sein. Allzu viel ließen sie jedenfalls in ihren eigenen Dritteln nicht zu. Allerdings machten es ihnen Offensivreihen mit zahlreichen Abspielfehlern nicht übermäßig schwer. Actionreiche Szenen, auch für die beiden Goalies, blieben daher eher Mangelware. Da musste schon einmal die doppelte Unterzahl der Gäste als Aufreger herhalten. Deren Betreuerbank hatte da jedenfalls gegenüber den Unparteiischen erhöhten Diskussionsbedarf.



Ansonsten blieben die Strafbänke weitgehend unbesetzt. Die Zwei-Minuten-Strafen waren während der ganzen Partie an einer Hand abzuzählen. „Wir müssen zu viele Strafzeiten vermeiden“, hatte Wanderers-Sprecher Florian Hutterer im Vorfeld als Ziel ausgegeben. Was mühelos erreicht wurde, aber Zeichen war, dass der Einsatz trotz der tabellarischen Ausgangslage wahrlich nicht übertrieben wurde. Die Gäste aus Reichersbeuern, für die es ebenfalls um den Einzug in die Play-Offs ging hatten sich dem schnell angepasst. Was auch Hutterer bestätigte: „Ein komisches Spiel, das der eigentlichen Brisanz in keinster Weise gerecht wurde.“



Immerhin hatten dann die letzten zehn Minuten der normalen Spielzeit, zumindest vom reinen Ergebnis her, einen gewissen Spannungsgehalt zu bieten. Nach dem Ausgleich des SC Reichersbeuern lebte die Begegnung davon, wem der nächste Treffer gelingen würde. Doch beide Teams agierten eher mit Vorsicht, als volle Kanne auf den dritten Treffer und drei Punkte zu gehen, Die gibt es für einen Sieg innerhalb der regulären 60 Minuten. So trauerte Hutterer der verpassten Chance nach: „Wir haben zwei Zähler gewonnen, aber auch einen verloren.“

Wanderers Germering: Play-Offs nur noch mit viel Schützenhilfe möglich

Es hat nicht sollen sein. Auch im vierten Anlauf setzte es für die Wanderers Germering gegen den ESC Haßfurt eine deutliche Niederlage. Das 3:6 (1:1, 1:1, 1:4) bedeutet wohl zugleich das Ende aller Chancen auf das Erreichen der Play-Off-Runde. Mit den Treffern von Louis Kolb, Teamkapitän Quirin Reichel und Nico Rossi konnte man den Unterfranken letztendlich nicht genug entgegensetzen.

Es bräuchte nun schon sehr viel Schützenhilfe und die Hilfe aller Eishockeygötter, damit die Wanderers den Sprung unter die ersten Vier der Meisterrunde doch noch schaffen. „Die Hoffnung ist sehr gering“, gesteht Wanderers-Sprecher Florian Hutterer ein. Denn allein Haßfurt müsste am kommenden Wochenende gegen die zwei Tabellenletzten Waldkirchen und Trostberg schon beide Male patzen. Auch gegenüber dem ERC Sonthofen sind die Germeringer wegen der schlechteren Tordifferenz und des verlorenen direkten Vergleichs in der schlechteren Ausgangsposition. „Wir sind nicht blauäugig“, betont Hutterer, dass man im Lager der Wanderers keine großen Rechenspiele mehr anstellen wird. Die Abschlusspartie am Sonntag in Waldkirchen werde wohl bedeutungslos sein.

Immerhin 50 Minuten lang sah es gegen Haßfurt so aus, als sollte sich die Mannschaft von Trainer Florian Winhart die Chance erhalten. In einer spielerisch wie kämpferisch intensiven Partie konnten die Gastgeber im ersten Drittel nicht nur einen Rückstand wettmachen, sondern im Mittelabschnitt sogar kurzzeitig in Führung gehen. Ein erster Knackpunkt für den weiteren Verlauf war aber, dass die Unterfranken zwei Sekunden vor dem Gang in die zweite Pause den 2:2-Ausgleich markieren konnten.



Im Schlussdrittel ließen dann vor 400 im Germeringer Polariom versammelten Fans Tempo und Intensität etwas nach, wenngleich die Spannung bis zum Zwischenstand von 3:3 aufrecht erhalten werden konnte. Den endgültigen Knockout bekamen die Wanderers dann mit zwei Gegentreffern in den letzten zehn Minuten verpasst.

EV Fürstenfeldbruck: Beste Eishockey-Unterhaltung im letzten Heimspiel

Von wegen, es geht nur noch um die Goldene Ananas: Im letzten Heimspiel der Saison kamen die 100 Zuschauer im Brucker Freiluftstadion am Freitagabend noch einmal so richtig voll auf ihre Kosten. Beim 7:4-Sieg (1:0, 3:1, 3:3) des Tabellenführers der Play-down-Runde aus der Kreisstadt gegen den Tabellenvierten ERC Lechbruck schenkten sich die beiden Mannschaften wahrlich nichts. Ein flottes Spiel mit vielen Toren, garniert mit zwei Raufereien, die drei Spieldauersperren nach sich zogen sowie ein gehaltener Penalty – Eishockey-Herz, was willst du mehr?



Überragender Kufenflitzer war einmal mehr Brucks Kresimir Schildhabel, der mit vier Toren großen Anteil am Sieg der Mannschaft von Trainer Roman Mucha hatte und am Ende verdient zum „Man of the match“ gekürt wurde – wobei die Auszeichnung ebenso gut auch Goalie Valentin Mohr einheimsen hätte können.



Es waren 60 unterhaltsame Minuten, woran aber auch die beiden Schiedsrichter nicht ganz unschuldig waren. Sie hätten früher durchgreifen müssen. Kurios dabei, dass ausgerechnet die beiden ersten Torschützen der Brucker, Landon Olson und Andreas Killian, das Ende der Begegnung nicht mehr miterlebten, da sie nach ihren Rauf-Einlagen vom weiteren Spiel ausgeschlossen wurden. Das war natürlich nicht gerade vorbildlich für den zuschauenden U11-Nachwuchs. Der durfte in der Drittelpause bei einem kurzen Auftritt sein Können unter Beweis stellen und wurde dafür von den Zuschauern mit viel Beifall belohnt.



+ Kresimir Schildhabel wurde zum „Man of the Match“ ausgezeichnet. © Dieter Metzler

Nach dem 2:0 sorgte Schildhabel mit seinen vier Toren dafür, dass die Brucker die Gäste aus Lechbruck stets auf Distanz hielten. Beim 6:3 erhielt Lechbruck einen schmeichelhaften Penalty, den Goalie Mohr souverän parierte. Den letzten Brucker Treffer, der im Schlussdrittel dann wieder friedlich verlaufenden Partie, setzte U20-Nachwuchspieler Fabian Köhler mit dem Treffer zum 7:3.

Stadion steht unter Wasser: Spiel des EV Fürstenfeldbruck wird verlegt

Umsonst sind die Eishackler des EV Fürstenfeldbruck am Faschingssonntag zum letzten Saisonspiel zum ERC Lechbruck aufgebrochen. Wegen Unbespielbarkeit der Spielfläche – durch starken Föhnwind stand die Spielfläche im offenen Lechparkstadion unter Wasser – konnte die Partie nicht ausgetragen werden. Der Beginn der Begegnung wurde von den beiden Schiedsrichtern zunächst um eine dreiviertel Stunde und dann nochmals um eine halbe Stunde verschoben. Doch letztlich war die Verletzungsgefahr für die Spieler zu groß, sodass die Unparteiischen am Ende entschieden, das Spiel auf Sonntag, 26. Februar, 18.45 Uhr, zu verlegen.



Weil der EV Pfronten, der ärgste Verfolger der Brucker, am Freitag gegen den VER Selb mit 5:3 gewann, schmolz der Vorsprung der Brucker auf den EVP auf fünf Punkte zusammen. Aber dank der 2:11-Niederlage der Pfrontener am Sonntag beim ESC Vilshofen gibt es überhaupt noch ein Polster. Deshalb können die Brucker ihr Ziel, die Play-down-Runde als Tabellenführer zu beenden, noch aus eigener Kraft realisieren, wenn sie das Nachholspiel in Lechbruck gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Sowohl beim Torverhältnis als auch beim direkten Vergleich mit Pfronten hat die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha die Nase vorn. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)