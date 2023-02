Eishockey kompakt: Niederlagen für die Wanderers und den EVF zum Saisonausklang

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Franziska Albl stand für Germering zwischen den Pfosten. © Peter Weber

Weder die Partie des EV Fürstenfeldbruck noch der Wanderers Germering hatte noch eine Bedeutung für die Tabelle. Gewinnen wollten sie trotzdem.

Germering/Fürstenfeldbruck – Während der EVF Fürstenfeldbruck sein Nachholspiel in Lechbruck mit 2:3 verlor, unterlagen die Wanderers Germering dem ESV Waldkirchen mit 3:6.

Wanderers fahren stark dezimiert nach Waldkirchen

Das Duell um die Goldene Ananas haben die Wanderers Germering beim ESV Waldkirchen mit 3:6 (2:1, 1:3, 0:2) verloren. In der völlig bedeutungslosen Partie waren für die Gäste Louis und Konstantin Kolb sowie Dennis Sturm erfolgreich.

Bereits nach den Partien am Freitag, an denen die Wanderers nicht beteiligt waren, war klar: Die Fahrt nach Niederbayern würde mehr Ausflugs- als tatsächlich noch Wettbewerbscharakter haben. Dennoch wollten Trainer Florian Winhart und seine Mannschaft die Partie nicht von vornherein abschenken. Doch die Voraussetzungen, dieses Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen, waren schlecht. Neben etlichen Langzeitverletzten hatten sich einige Akteure mit einer Coronainfektion aus der Trainingswoche verabschiedet. Somit konnte Coach Winhart neben Goalie Franziska Albl nur noch zehn Feldspieler aufbieten, von denen zwei auch noch U20-Akteure waren,

So war der frühe Rückstand nach 55 Sekunden fast erwartbar. Doch zu dem Zeitpunkt ließen sich die Wanderers noch nicht beeindrucken, nach knapp sechs Minuten hatten sie den Gleichstand hergestellt. Mit einer gut aufgelegten Albl im Rücken gelang den Germeringern kurz vor der ersten Drittelpause sogar der Führungstreffer. Auch auf einen Zwischenspurt der niederbayerischen Gastgeber mit drei Treffern im Mitteldrittel wussten die Wanderers noch eine Antwort zu geben und die Begegnung damit spannend zu halten. Doch mit Beginn des Schlussabschnittes wurden die Auswirkungen des schmalen Kaders immer deutlicher. Bei den Wanderers schwanden die Kräfte. Sprecher Florian Hutterer war trotzdem zufrieden; „Wir haben zwar die Play-Offs verpasst, aber insgesamt haben wir doch eine sehr ordentliche Landesligarunde gespielt.“

EVF steht trotz Niederlage ganz oben in der Abschlusstabelle

Bereits vor dem Saisonfinale in Lechbruck stand fest, dass niemand mehr dem EV Fürstenfeldbruck den ersten Platz in der Play-down-Runde streitig machen konnte. Der ärgste Verfolger, der EV Pfronten, leistete sich eine 3:5-Heimniederlage gegen Moosburg und rutschte auf Platz drei ab. Den zweiten Platz übernahm Bad Aibling.



In der Zweitansetzung der Begegnung in Lechbruck – vor einer Woche musste die Partie wegen Unbespielbarkeit der Eisfläche ausfallen – konnten beiden Mannschaften also unbeschwert aufspielen. Nachdem es im Hinspiel noch recht hitzig zugegangen war und gleich drei Akteure mit einer Spieldauersperre aus dem Verkehr gezogen wurden, verlief die Begegnung zum Saisonabschluss gesittet – mit dem schlechteren Ende für den EVF: 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).



Mit Paul Croos, Joseph Stadler, Leo Limmer, Tymoteus Stadnik und Marco Huber hatte Brucks Trainer gleich fünf U20-Spieler mitgenommen, die noch am Freitagabend beim 8:0-Derbysieg in Germering überzeugten. Mit einem überragenden Goalie Michael Wolf bot der Tabellenführer Lechbruck lange Zeit Paroli. Nach torlosem Seitenwechsel löste Nachwuchs-Goalie Croos Wolf im Tor ab. Zuvor konnte Wolf das 0:1 aber nicht verhindern. Und auch Croos musste nach drei Minuten auf dem Eis die Scheibe zum 0:2 passieren lassen. Nach dem 0:3 im Schlussdrittel konnte sich lediglich Philipp Steidle als Doppeltorschütze eintragen lassen, als er Zuspiele von Mathias Jeske und von Benedikt Pfeil erfolgreich verwertete.



Ein letztes Highlight im Brucker Eisstadion gibt es am Samstag, 4. März, um 17 Uhr, wenn der ungeschlagene U20-Tabellenführer vom EVF den ESC Holzkirchen empfängt. „Es wäre schön, wenn das Stadion voll werden würde“, so Limmer. „Die Jungs haben es verdient.“ (Hans Kürzl, Dieter Metzler)