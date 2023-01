Eishockey kompakt: Wanderers wollen Revanche gegen Burgau und Haßfurt - EVF-Partie nur Makulatur

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Während der EVF sein Saisonziel Klassenerhalt bereits erreicht hat, geht es für die Wanderers Germering noch um den Einzug in die Playoffs.

Fürstenfeldbruck/Germering – Eishockey-Fans aus dem Landkreis müssen an diesem Wochenende auf Riesen gehen. Der EV Fürstenfeldbruck tritt auswärts beim EV Pfronten an. Die Wanderers Germering sind zu Gast in Burgau und Haßfurt.

EVF fährt entspannt zum Spitzenspiel der Abstiegsrunde

Wenn der EV Fürstenfeldbruck am Freitag (20 Uhr) beim EV Pfronten zum sechsten Spiel in der Play-down-Runde antritt, kann die Mannschaft von Trainer Roman Mucha befreit aufspielen. Mit dem 5:3-Sieg am vergangenen Sonntag in Bad Aibling haben die Brucker den Klassenerhalt geschafft. Somit sind auch die restlichen Begegnungen gegen den SC Forst (10. Februar), die SG Schliersee/Miesbach (12. Februar), sowie die beiden Spiele gegen den ERC Lechbruck (17. und 19. Februar) nur noch Makulatur.

Nach fünf Siegen in fünf Spielen haben sich die Brucker Eishackler aller Abstiegssorgen entledigen können. Den Auftakt bildete der überzeugende 7:1-Erfolg über den EV Pfronten, dem das Mucha-Team einen ebenso ungefährdeten 5:2-Sieg über den EHC Bad Aibling folgen ließ. Beim ersten Auswärtsspiel in der Abstiegsrunde in Miesbach wurde es zwar ein wenig eng, aber am Ende setzten sich die Kreisstädter mit 4:3-Toren durch. Überraschend eng wurde es auch beim Tabellenschlusslicht SC Forst. Hier benötigten die Brucker eine Verlängerung zum 8:7-Sieg. Und in Bad Aibling setzte man sich schließlich in der Schlussphase mit 5:3 durch.

Am Freitagabend, wenn die beiden Top-Teams der Abstiegsrunde aufeinandertreffen, werden die Allgäuer auf Revanche aus sein, glaubt EVF-Vize Manuel Vilgertshofer. „Bei aller Lockerheit fahren wir mit dem Ziel nach Pfronten, unsere weiße Weste weiterhin zu verteidigen“, so Vilgertshofer. Den ersten Platz können die Pfrontener den Bruckern ohnehin nicht wegschnappen, dazu ist der Vorsprung mit elf Punkten viel zu groß.

Wanderers haben schlechte Erinnerungen an die Wochenend-Gegner

Das Abschneiden der Wanderers Germering in der Meisterrunde ist insgesamt solide, aber noch ausbaufähig. An den beiden letzten Wochenenden hatten sich jeweils Siege und Niederlagen die Waage gehalten. Das soll sich diesmal bessern, der Schritt Richtung Play-Off-Runde weiter gegangen werden. Allerdings warten mit den Gastspielen beim ESV Burgau (am Freitag ab 20 Uhr) und beim ESC Haßfurt (am Sonntag ab 18.30 Uhr) zwei recht unangenehme Aufgaben auf die Mannschaft von Coach Florian Winhart.



Den ESV Burgau kennen die Wanderers noch aus der vorigen Saison, als man gemeinsam in der gleichen Hauptrundengruppe eingeteilt war. „Die haben auch diesmal eine beachtliche Runde gespielt“, zollt Wanderers-Sprecher Florian Hutterer dem Abschneiden der Schwaben Respekt. Deren zweiter Platz in der diesjährigen Vorrunde war vor allem der Offensivpower des ESV Burgau geschuldet. Man stellte die beste Offensivabteilung. Die defensive Absicherung funktionierte dagegen eher durchschnittlich. Nun, in der Meisterrunde, meldet Burgau als Dritter durchaus seine Kandidatur für die Play-Offs an.



Der ESC Haßfurt ist wegen zweier spektakulärer Vorrunden-Siege gegen die Germeringer Wanderers (7:5 und 8:1) aufgefallen. „Das ist aber aus unseren Köpfen heraus“, versichert Hutterer. Man lasse sich vom Tabellenbild der Meisterrunde nicht täuschen. Da liegt Haßfurt, das in der Vorrunde nur dreimal in 18 Partien verlor, auf dem letzten Platz. „Die haben was wettzumachen“, sagt Hutterer. „Und wir wollen gegen Haßfurt endlich einen Erfolg.“ (Dieter Metzler, Hans Kürzl)