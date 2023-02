Eishockey kompakt: Wanderers gelingt Revanche gegen Burgau - Dingolfing eine Nummer zu groß

Von: Hans Kürzl

Geschlossen zum Erfolg: Auch an der Bande behielten die Wanderers (in Schwarz) die Oberhand. © Peter Weber

Einen Sieg und eine Niederlage haben die Wanderers Germering am Wochenende in der Meisterrunde der Eishockey-Landesliga gesammelt.

Germering – Am Freitag stand für die Germeringer das Heimspiel gegen den ESV Burgau auf dem Plan. Am Sonntag hieß der Gegner bereits zum dritten Mal in dieser Saison EV Dingolfing.

Diesmal stimmt die Körpersprache: Heimerfolg gegen Burgau

Vieles besser gemacht als im Hinspiel haben die Wanderers Germering: Deshalb reichte es dieses Mal zu einem Sieg gegen den ESV Burgau. Doch ganz auf Dramatik verzichten, wollte das Team von Coach Florian Winhart auch nicht. Beim 5:4 (2:1, 2:0, 1:3) brauchte es in den letzten zehn Minuten eine gute Portion Glück, um den Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Zwei Tore hatte dazu Konstantin Kolb beigetragen, außerdem konnten Manuel Winkler, Daniel Menge sowie im Schlussdrittel Christian Czaika den gegnerischen Keeper überwinden.

Nach dem Treffer des 37-jährigen Routiniers Czaika, in der 50. Minute zum 5:2-Zwischenstand, hatten sich die Germeringer Anhänger unter den knapp 300 Zuschauern im Polarium schon ein wenig entspannt. Doch die Gäste aus dem Schwäbischen wollten nicht locker lassen und kamen tatsächliche noch einmal bis auf ein Tor heran. Etliche bange Sekunden folgten, die bis zur Schlusssirene zu kleinen Ewigkeiten wurden. „Letztendlich war diesmal das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Das Durchatmen war Wanderers-Sprecher Florian Hutterer mehr als deutlich anzumerken.

Denn beide Teams hatten sich in den 60 Spielminuten auf Augenhöhe gegenüber gestanden. Wobei den Spielern der Wanderers aber schon deutlich anzumerken war, wie groß die Wut im Bauch über das 4:11 der Vorwoche noch war. Übermotiviert oder hektisch wirkten die Gastgeber aber nicht. Vielmehr gelang es ihnen diesmal in den meisten Phasen der Partie, die richtige Mischung aus Emotion, Dynamik, Teamgeist und taktischer Disziplin auf das Eis zu bringen. „Die Körpersprache war eine völlig andere“, war Hutterer mit der Einstellung zufrieden.

Da sei jeder Spieler auch Extrameter in der Rückwärtsbewegung gegangen, so der Wanderers-Sprecher. Was aber auch notwendig sei in einer Meisterrunde, in der alle Mannschaften eine spielerisch hohe Qualität haben. „Da entscheiden am Ende oft die kleinen Dinge. Gegen Burgau haben wir das einen kleinen Tick besser gemacht“, so Hutterer. Das sei wichtig für das Selbstbewusstsein – und für das Erreichen der Play-Offs.

Im Schlussdrittel brechen die Wanderers gegen Dingolfing ein

Zwei Drittel lang haben die Wanderers Germering den einsamen Tabellenführer vom EV Dingolfing gefordert, geärgert, gereizt – je nachdem wie man den Spielverlauf interpretieren möchte. Am Ende stand aber trotzdem eine 3:8 (1:2, 2:2, 0:4)-Niederlage. Dass Michael Fischer, Kapitän Quirin Reichel und Dennis Sturm die Partie mit ihren Treffen lange offen hielten, war am Ende nicht mehr von Belang.



Im Gegensatz zu den letzten, teilweise von der Höhe noch happigeren Niederlagen, hielt sich diesmal die Kritik in Grenzen. Auch deshalb, weil die Mannschaft von Coach Florian Winhart lange nicht gewillt war, bei Nackenschlägen klein beizugeben. Denn in den Anfangsminuten schien es schon, als sollten die Niederbayern vor der Kulisse von 900 Besuchern das Spiel ausschließlich im Expresstempo bestreiten zu wollen: 2:0 führten sie nach sechs Minuten und Wanderers-Goalie Christoph Müller hatte alle Hände voll zu tun, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen. Doch die Germeringer Gäste bissen sich zurück ins Spiel, schafften den Anschlusstreffer.



Im Mitteldrittel bot sich dann ein ähnliches Bild. Die Partie blieb auf hohem Niveau und die Gastgeber in den ersten Minuten auf der Temposchiene. „Da haben wir eine Zeit lang kein Land gesehen“, musste Wanderers-Sprecher Florian Hutterer eingestehen. In der Folge konnte er aber mitansehen, wie die Germeringer zwei Unachtsamkeiten nutzen und ihrerseits doppelt trafen. Und beinahe hätten sie sogar gleichgezogen. Sekunden vor Ende des zweiten Drittels verhinderte nur der Pfosten den Germeringer Ausgleich.



Im Schlussabschnitt ging es allerdings schnell. Bei den Wanderers machte es sich bemerkbar, dass während der Partie Andreas Schmelcher und Michael Winkler verletzungsbedingt ausgefallen waren. „Dingolfing war dann auch frischer“, sagte Hutterer, der sich das dadurch erklärte, dass der Gegner am Freitag spielfrei hatte. „Letztendlich war die Niederlage nicht zu verhindern“, so Hutterer. „Wir habe uns aber teuer verkauft.“ (Hans Kürzl)