Mit Kampfgeist und Talent schlägt der EVF das Schlusslicht

Eishockey kompakt: Wanderers unterliegen Spitzenreiter - Niederlage und Sieg für den EVF

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Teilen

Mächtig reingehängt haben sich die Wanderers Germering (dunkle Trikots) gegen das Top-Team vom EV Dingolfing. Doch am Ende waren die Niederbayern in der Chancenverwertung effektiver. © Peter Weber

Nur ein Sieg aus drei Heimspielen. Das ist die Bilanz der Wanderers Germering und des EV Fürstenfeldbruck vom vergangenen Wochenende.

Germering/Fürstenfeldbruck – Für die Wanderers Germering wird der Kampf um die Playoff-Plätze nach der Niederlage gegen Dingolfing immer schwieriger. Der EV Fürstenfeldbruck trudelt derweil mit einer Niederlage gegen den SC Forst und einem Sieg über die SG Schliersee/Miesbach 1b dem Saisonende entgegen.

Kämpferische Germeringer belohnen sich nicht

Das Zittern um die Play-Off-Plätze geht für die Wanderers Germering weiter. Ein kampfstarker und engagierter Auftritt reichte gegen die „Isar Rats“ vom EV Dingolfing nicht. Der Treffer von Markus Mair war zu wenig, um die 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)-Niederlage zu verhindern. Mangelnden Kampfgeist konnte man den Gastgebern aber nicht vorwerfen. Das Team von Coach Florian Winhart kam schnell und gut in die Partie. Doch bereits beim ersten Überzahlspiel der Niederbayern zeigte sich, was den Unterschied ausmachte. „Die Isar Rats waren an diesem Abend schlichtweg zu abgezockt“, sagte Wanderers-Sprecher Florian Hutterer. Ihr eigenes Überzahlspiel wenig später konnten die Wanderers nicht nutzen. Vielmehr legten sie per Stockfehler in der neutralen Zone dem Gegner den nächsten Treffer auf.

Doch aufgeben war nicht das Ding der Gastgeber. „Das könnte noch wichtig werden“, sagte Hutterer nach dem 1:3 kurz vor Drittelschluss. Und die Germeringer taten alles, um weiter heranzukommen. Dingolfings Goalie Dennis Jedrus und seine Vorderleute bekamen jede Menge Arbeit. Das Einzige, was den Wanderers fehlte, war die Ruhe vor dem Tor. „Dabei hatten wir Chancen mindestens für den Ausgleich“, so Hutterer, der für diese Phase von einer der besten Saisonleistungen sprach. Was eigentlich Mut für den Schlussabschnitt machte. Doch da zappelte der Puck bereits nach 15 Sekunden im Germeringer Netz. Zwar brach die Winhart-Truppe nicht auseinander. Doch es war ihr im weiteren Verlauf anzumerken, dass der vierte Dingolfinger Treffer Wirkung gezeigt hatte. Für Hutterer stand nach der Schlusssirene trotzdem fest: „Heute war definitiv mehr für uns drin.“

Im Gegensatz zu den bereits sicher qualifizierten Dingolfingern, müssen die Germeringer nun um den Einzug in die Play-Offs zittern. Mit vier anderen Teams balgen sie sich um drei frei Plätze. Zwei der direkten Konkurrenten, Reichersbeuern und Haßfurt, kommen am nächsten Wochenende nach Germering. Der Aktionstag gegen Dingolfing mit ermäßigten Preisen für Mitglieder von Vereinen lockte übrigens 330 Fans an. Das blieb ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Gegen den SC Forst geht dem EVF die Luft aus

Mit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) hat der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend gegen den SC Forst verloren. Es war die zweite Niederlage für die Brucker in der Abstiegsrunde. Das Hinspiel konnten die Kreisstädter noch in der Verlängerung mit 8:7 für sich entscheiden. Die Niederlage ist für die Mannschaft von Trainer Roman Mucha zwar kein Beinbruch – die Brucker haben den Klassenerhalt längst in der Tasche. Aber beim Rennen um die Tabellenführung werden sie am Ende wohl den Kürzeren ziehen. Der Verfolger EV Pfronten ist dem EVF bis auf zwei Punkte auf den Pelz gerückt, wobei die Allgäuer zwei Spiele weniger aufweisen.

Am Freitagabend überzeugten eigentlich nur die Gäste aus Forst im Brucker Freiluftstadion. Sie wollten mit einem Sieg den neunten Tabellenplatz verteidigen, um nicht doch noch in den finalen Showdown um den Klassenerhalt zu geraten. Im ersten Drittel brachte Landon Olson die Brucker auf Zuspiel von Kevin Stroscher zunächst mit 1:0 (13.) in Führung. Der Tabellenneunte kam jedoch noch vor der Drittelpause zum 1:1 (18.) durch Simon Fend.



Im Mittelabschnitt brachte Kresimir Schildhabel die Brucker erneut in Führung (22.). Doch wiederum gelang den niemals aufsteckenden Gästen durch Fend (36.) der Ausgleich. Im Schlussdrittel gelang zwar Paul Stadler bei einem Überzahlspiel der Brucker der 3:3-Ausgleich (44.), aber anschließend zeigte Forst einfach mehr Biss. Dem EVF ging dagegen merklich die Luft aus. „Da war nichts mehr da. Keine Körperspannung, ein Zweikampfverhalten unter aller Kanone, kein Spielaufbau mehr, kein Zusammenspiel“, zeigte sich auch Pressesprecher Mario Kuhnke enttäuscht. Fend durfte ein drittes Mal jubelnd abdrehen, nachdem er Forst mit dem 4:3 (47.) erneut in Führung gebracht hatte. Bastian Grundner machte mit dem 5:3 (50.) den Deckel drauf. Das Heimspiel der Brucker am Sonntagabend gegen das Schlusslicht der Play-down-Runde – die Spielgemeinschaft aus Schliersee und Miesbach – war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Mit Kampfgeist und Talent schlägt der EVF das Schlusslicht

Im vorletzten Heimspiel ist der EV Fürstenfeldbruck wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der 3:5-Heimniederlage gegen den SC Forst am Freitagabend verteidigten die Brucker am Sonntag vor 70 Zuschauern gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b mit einem 7:5 (2:3, 2:0, 3:2)-Sieg die Tabellenführung in der Play-down-Runde. Eine gelungene Premiere in der ersten Mannschaft feierte der Brucker U20-Goalie Paul Croos, der nach dem Spiel auch zum „Man of the match“ gewählt wurde. Bei den fünf Gegentoren war er machtlos und wurde teilweise von seinen Vorderleuten sträflich im Stich gelassen.

Eine gelungenen Premiere legte U20-Torwart Paul Croos (Mitte) hin. Es war sein erster Auftritt für die erste Mannschaft der Brucker. © Dieter Metzler

Insgesamt zeigten die Brucker gegenüber ihrem Auftritt vom Freitagabend eine deutliche Leistungssteigerung, sodass der Erfolg über den Tabellenletzten verdient war. Vor allem die Einstellung passte. Als die Mannschaft einen Zwei-Tore-Vorsprung herschenkte, riss sie sich wieder zusammen und wies die Gäste mit zwei weiteren Treffern in die Schranken wies. Mit einem Alleingang hatte Kresimir Schildhabel die Brucker Führung vorbereitet, als Benedikt Pfeil den Abpraller zum 1:0 (4.) verwertete. Die Gäste kamen durch Josef Ziegler (14.) zum Ausgleich und legten zwei Minuten später durch Benedikt Galler nach. Die Freude über das 2:2 (18.) durch Jakob Rothleitner hielt keine 20 Sekunden, da erzielte Matthias Stumböck den 3:2-Pausenstand (18.) für die Gäste.

Das Mitteldrittel gehörte den Bruckern, die durch Treffer von Schildhabel (36.) und Andreas Killian (40.) den Rückstand in eine 4:3-Führung wandelten. Als im Schlussdrittel Landon Olson erstmals ein Zweitorevorsprung für die Brucker gelang (43.) glaubten die Fans schon an eine Vorentscheidung. Doch die SG kam zurück und machte innerhalb von drei Minuten den Rückstand wett. Erst traf Lukas Pfeiffer (45.) und dann Lukas Kögl (48.). Die beiden letzten Treffer erzielte der einmal mehr überragende Schildhabel zum 7:5-Endstand. Am Freitagabend steht das letzte Heimspiel der Saison gegen den ERC Lechbruck (Anstoß 19.15 Uhr) an. Zwei Tage später geht die Saison für den EVF dann mit dem Rückspiel in Lechbruck (Anstoß 17 Uhr) zu Ende. (Hans Kürzl, Dieter Metzler)