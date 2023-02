Eishockey: Checkliste soll Wanderers zurück in die Erfolgsspur bringen

Von: Hans Kürzl

Wiedersehen mit alten Bekannten: Die Wanderers Germering (in Schwarz) müssen in der Saison bereits zum dritten Mal gegen Dingolfing ran. Und nächste Woche steht bereits das vierte Duell im Terminkalender. © Peter Weber

Für die Wanderers Germering geht es in die entscheidende Phase der Meisterrunde. Am geht‘s zuhause gegen Burgau. Am Sonntag wartet Dingolfing.

Germering – Die Checkliste, die die Wanderers mit auf den Weg in die Heimpartie am Freitag bekommen, ist lang. Für das Aufeinandertreffen mit dem ESV Burgau, das um 20 Uhr im Polariom beginnt, hat Sprecher Florian Hutterer diese Punkte draufgesetzt: „Die nötige Einstellung an den Tag legen, ruhig spielen, kompakt stehen, Zweikämpfe annehmen und Strafzeiten vermeiden.“

Keine Frage, die 4:11-Pleite vor Wochenfrist im Schwäbischen wurmt das Germeringer Lager immer noch gewaltig. Sich auf so eine Checkliste zu konzentrieren, kann helfen die happige Niederlage aus Köpfen und Beinen zu bekommen. Allerdings hat sich der ESV Burgau im Lauf der Meisterrunde immer mehr als ein Team mit hohen schlittschuhläuferischen und technischen Qualitäten erwiesen. Zudem dürfen die Schwaben auch ordentlich Fanunterstützung erwarten. Wie stark die sein kann, zeigten die gut 500 Anhänger im Hinspiel.

Sonntagsgegner Dingolfing setzt auf große Fan-Unterstützung

Reichlich Fanpower kann ebenso der EV Dingolfing anbieten. Vor knapp drei Wochen überboten die Niederbayern, bei denen die Wanderers am Sonntag um 18 Uhr anzutreten haben, bei der Zuschauerzahl sogar die 1000er-Marke. Der Lohn für eine Erfolgsserie, die die Dingolfinger zum Maß der Dinge in der Meisterrunde werden ließ: Sieben Spiele, sieben Siege, stärkste Offensive und die bei Weitem sicherste Defensive.

„Die haben im Schnitt nicht mal drei Treffer pro Spiel kassiert“, blickt Wanderers-Sprecher Hutterer fast ein wenig neidisch auf diese Zwischenbilanz der Niederbayern. Allerdings kann die Mannschaft von Trainer Florian Winhart mit einer positiven Erinnerung in dieses Duell gehen, dem bereits am 10. Februar das Rückspiel im Polariom folgen wird. Denn in der Vorrundengruppe brachten die Wanderers dem EVD die bisher einzige Niederlage in dieser Saison überhaupt bei. Es kann also nicht schaden, wenn das Hutterer zur Erinnerung auch auf seine Checkliste setzt. (Hans Kürzl)