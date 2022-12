EVF feiert zweiten Seig in Folge - Torhüter beider Teams überragen

Eishockey kompakt: Brucker sind zurück in der Erfolgsspur - Germering kassiert Klatsche bei Spitzenreiter

Von: Dieter Metzler, Hans Kürzl

Teilen

Wieder Grund zu jubeln hatte der EV Fürstenfeldbruck am Wochenende gleich zwei Mal. © Dieter Metzler

Das gab‘s schon länger nicht mehr: Während der EVF zwei Siege feiern konnte, verloren die Wanderers Germering ihre einzige Partie am Wochenende.

Landkreis – Ein Sechs-Punkte-Wochenende haben die Brucker Eishackler hinter sich. Die Wanderers aus Germering haben dagegen hauptsächlich Kilometer im Bus gesammelt.

Bruckern gelingt souveräner Sieg gegen den Tabellenletzten

Mit einem 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)-Heimsieg über den Tabellenletzten ERSC Ottobrunn rückte der EV Fürstenfeldbruck vor 70 Zuschauern auf Platz fünf in der Landesliga-Tabelle vor. Der Abstand zum vierten Platz blieb unverändert sieben Punkte, nachdem Waldkirchen die Bayreuth Tigers ebenfalls souverän mit 9:4 besiegte. Dennoch sind diese drei Punkte für die Mannschaft von EVF-Trainer Roman Mucha wichtig im Kampf um den Klassenerhalt, da die Amperstädter diese Punkte mit in die Abstiegsrunde nehmen. (Das Ergebnis der Sonntagsbegegnung beim VER Selb lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.)



Eiskalt erwischt wurden die Brucker am Freitagabend, als sie das schnellste Gegentor in dieser Saison hinnehmen mussten. Bereits nach 15 Sekunden musste Dennis Berger die Scheibe aus dem Netz holen. Tobias Feilmeier, der Sohn eines früheren Brucker und Germeringer Ex-Trainers, der überraschend 2021 im Alter von 54 verstorben war, hatte Ottobrunn in Führung gebracht. Nach dem ersten Drittel bleibt festzuhalten, dass die Kreisstädter Chance um Chance herausspielten, doch außer einem Pfostenschuss von Mathias Jeske sprang nichts Zählbares heraus. Zudem stand mit dem ehemaligen Brucker Severin Dürr ein starker Goalie bei den Gästen im Tor, der nach dem Spiel zum „Man of the Match“ gewählt wurde. Auf Brucker Seite erhielt diese Auszeichnung der überragende Michal Telesz.



Dieser brachte die Brucker bei einem Überzahlspiel in der 29. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße, nachdem vier Minuten zuvor Landon Olsen den Puck zum 1:1 regelrecht über die Torlinie gestochert hatte. Kurz vor dem zweiten Kabinengang erzielte Benedikt Pfeil bei einem weiteren Überzahlspiel das 3:1. Mit dieser verdienten Zwei-Tore-Führung ging es ins Schlussdrittel.



Die Brucker hätten bereits zu diesem Zeitpunkt mit weiteren Treffern für die Entscheidung sorgen können. Sie befanden sich minutenlang in Überzahl auf dem Eis, nachdem ein Ottobrunner nach dem anderen auf die Strafbank wanderte. Im Schlussdrittel packten Julian Behmer (46.) und Mathias Jeske (49.) noch zwei Treffer drauf zum 5:1-Endstand. dm



EVF feiert zweiten Seig in Folge - Torhüter beider Teams überragen

Nach dem Sieg am Freitagabend über Ottobrunn mit 5:1 heimste der EVF am Sonntag mit einem 2:1-Sieg (0:1, 1:0, 1:0) beim VEB Selb weitere wichtige Punkte für die Abstiegsrunde ein. An Chancen mangelte es zwar beiden Teams nicht, aber weil sowohl Brucks als auch Selbs Schlussmänner einen Sahnetag erwischten, blieb es bei insgesamt drei mageren Toren. „Letztlich war es aber ein verdienter Sieg für unser Team“, berichtete Pressesprecher Mario Kuhnke aus Selb. „Wir hatten nicht nur mehr Spielanteile, sondern auch ein deutliches Plus an Torchancen.“

Zunächst gingen die Gastgeber in der 11. Minute durch Florian Scheb in Führung, der völlig allein vor Brucks Goalie Dennis Berger auftauchte. Schon in den ersten 20 Minuten wäre ein Unentschieden beim ersten Kabinengang verdient gewesen, meinte Kuhnke. Im Mittelabschnitt ragte zunächst Berger heraus, der drei Großchancen der Gastgeber zunichtemachte. Pech hatte Brucks Lukas Möller mit einem Pfostenschuss. 14 Sekunden vor der zweiten Pause fiel dann endlich der hochverdiente 1:1-Ausgleich durch Benedikt Pfeil. Fast wäre den Bruckern auch noch drei Sekunde vor dem Ende des zweiten Drittels das 2.1 gelungen.

Auch im Schlussdrittel geizten beide Mannschaften mit Treffern. Die Entscheidung fiel in der 46. Minute, als Kresimir Schildhabel mit einem „Bauerntrick“ den Selber Goalie überraschte, als er hinter dem Tor auftauchte und die Scheibe mit einer blitzschnellen Bewegung im Tor versenkte. Nachdem Michal Telesz die Vorentscheidung mit einem Penalty vergab, setzten die Selber in der Schlussminute alles auf eine Karte, nahmen ihren Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch auch das Mittel fruchtete nicht. Bruck rettete den Vorsprung ins Ziel.

Ersatzgeschwächte Germeringer sind chancenlos in Haßfurt

180 Kilometer im Bus und ein 1:8 (0:4, 0:1, 1:3) auf dem Eis – das war das Gepäck, mit dem die Germering Wanderers die Heimreise von ihrem Auftritt bei Spitzenreiter ESAC Haßfurt antraten. Den einzigen Treffer hatte Louis Kolb im Schlussdrittel zum 1:6 ansetzen können. Allerdings mussten die Germeringer bei den sehr selbstbewusst auftretenden Gastgebern auch ersatzgeschwächt antreten. Das Fehlen von vier Verteidigern und drei Stürmern machte sich die gesamte Spielzeit mehr als deutlich bemerkbar.

Als alleinigen Grund wollte das aber Sprecher Florian Hutterer nicht durchgehen lassen. „Klar haben Spieler gefehlt, die den Unterschied machen können“, sagte er. Aber der Kontrahent aus Unterfranken hätte auch nur zwei Spieler mehr aufbieten können. Qualitativ seien die Unterfranken aktuell einfach besser drauf. „Man muss anerkennen, dass das Momentum derzeit für Hassfurt spricht“, so Hutterer. Das war auf deren Eis bereits nach zehn Minuten mehr als klar erkennbar, als es im Kasten von Franziska Albl bereits dreimal geklingelt hatte. Ihren guten Start machten die Haßfurter mit dem vierten Tor kurz vor Ende des ersten Drittels perfekt.

Im Mitteldrittel konnten die Wanderers sichtbar besser mithalten, vergaben aber auch einen Penalty. Die Begegnung wurde zunehmend ruppiger. Das entlud sich in einer Schlägerei, was für beide Seiten mit einer Spieldauerstrafe geahndet wurde. Im kaum mehr spannenden Schlussdrittel baute Haßfurt seinen Vorsprung noch aus. „Es war so auch verdient“, stellte Hutterer fest. Germerings Cracks können sich nun am kommenden Wochenende erholen, sie haben spielfrei. Für die Wanderers geht es am 16. Dezember mit dem Derby in Fürstenfeldbruck weiter. (Dieter Metzler, Hans Kürzl)